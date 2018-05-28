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Seçim Öncesi YSK Başkanından Flaş Açıklama! Kaç Seçmen Etkilenecek?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, güvenlik gerekçesiyle taşınmasına karar verilen sandıklardaki seçmen sayısının 144 bin olduğunu açıkladı.

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Seçim Öncesi YSK Başkanından Flaş Açıklama! Kaç Seçmen Etkilenecek?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, güvenlik gerekçesiyle taşınmasına karar verilen sandıklardaki seçmen sayısının 144 bin olduğunu açıkladı.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 13:13
Seçim Öncesi YSK Başkanından Flaş Açıklama! Kaç Seçmen Etkilenecek?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, güvenlik gerekçesiyle taşınmasına karar verilen sandıklardaki seçmen sayısının 144 bin olduğunu açıkladı.

Adıyaman ve Erzincan Valiliklerinden sandık taşınması yönünde talep geldiğini belirten Güven, güvenlik gerekçesiyle taşınacak sandıklara ilişkin, "Bunu yaparken bazı kriterleri dikkate aldık. Güvenlik önemli ama seçmenin hür iradesiyle sandığa gitmesi de çok önemli. İradenin sandığa yansıması gerekir. Biz seçmen sayısını, mesafe durumunu da göz önüne alarak Kurulda titiz bir değerlendirmeyle karar verdik. Azami olarak seçmenlerin yürüyebileceği 5 kilometreyi esas aldık.

Ama bu, tümü için 5 kilometre anlamına gelmesin. Bizim taşıma kararı verdiğimiz sandıkların yarısı 2,5 kilometre mesafede. Güvenlik gerekçesiyle taşınmasına karar verdiğimiz sandıklardaki seçmen sayısı 144 bin. Bunun yarısı, yani 73 bin 500 seçmeni içeren sandıkların taşınma mesafesi 2,5 kilometre.Taşıma kararı verdiğimiz sandıkların çoğu daha önceki seçimlerde zaten taşınan sandıklar. Seçmenin çok fazla mağdur olmamasına dikkat ederek böyle bir karar verdik" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
YskYSK BAŞKANI
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