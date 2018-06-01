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SDÜ Personel Alımı Sonuçları Açıklandı: 63 KPSS ile Atama Yapıldı

Süleyman Demirel Üniversitesi en az lise mezunu sağlık personeli alımı başvuruları sona erdi. Başvuruların sona ermesinin ardından sonuçlar da açıklandı.

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SDÜ Personel Alımı Sonuçları Açıklandı: 63 KPSS ile Atama Yapıldı

Süleyman Demirel Üniversitesi en az lise mezunu sağlık personeli alımı başvuruları sona erdi. Başvuruların sona ermesinin ardından sonuçlar da açıklandı.

01 Haziran 2018 Cuma 19:31
SDÜ Personel Alımı Sonuçları Açıklandı: 63 KPSS ile Atama Yapıldı

Süleyman Demiral Üniversitesi sözleşmeli kamu personeli alımı başvuru sonuçları geçtiğimiz gün açıklandı.

Sonuçların açıklanmasının ardından yedekten asıl olarak çağrılan adaylar da belli oldu. ASIL listede yer alan ancak verilen süre içinde evraklarını teslim etmeyen adayların yerine yedek listeden adaylar çağrıldı.

Sonuç açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Üniversitemiz Hastanesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere 07.05.2018 tarihli Sabah Gazetesinde ilan edilen pozisyonlara müracaatlarla ilgili sonuçlar açıklanmıştır. Hizmet sözleşmesini imzalamak üzere asil kazanan adayların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte en geç 12.06.2018 Salı günü saat 16.30'a kadar Üniversitemiz Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir. Son başvuru tarihi itibariyle evrakını teslim etmeyen asil kazananların müracaat etmemesi halinde ve aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazanan adaylar sırası ile çağrılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.

ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

1-Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi (Aslı görülmek şartıyla kurumumuz tarafından onaylanabilir.)

2-Tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak Sağlık Raporu.

3-2016 KPSS sınav sonuç belgesi. (İnternet çıktısı.)

4-Askerlik terhis belgesi veya askerlik durum belgesi, (Erkek adaylar için)

5-Adli sicil belgesi.

6-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasından temin edilebilir. Bilgisayarda hazırlanıp, tek sayfa halinde 3 nüsha olarak düzenlenecektir,)

7-Vesikalık fotoğraf, (6 adet, son 6 ay içinde çekilmiş.)

Başvuru dilekçesi

Hemşire (lisans) sözleşmeli personel alım sonucunu görmek için tıklayın

Hemşire (ortaöğretim) sözleşmeli personel alım sonucunu görmek için tıklayın

Diğer sağlık personeli(anestezi) alım sonucunu görmek için tıklayın

Diğer sağlık personeli(radyoloji) alım sonucunu görmek için tıklayın

Diğer sağlık personeli(laboratuvar) alım sonucunu görmek için tıklayın

Diğer sağlık personeli(radyoterapi) alım sonucunu görmek için tıklayın

Diğer sağlık personeli(fizik tedavi) alım sonucunu görmek için tıklayın

YEDEK DUYURUSU

Üniversitemiz Hastanesi Başmüdürlüğünde istihdam edilmek üzere 1’nci sıradaki iki (2) adet hemşire pozisyonu için çağrılan yedeklerden atanmaya hak kazanan Merve CAN’ın ve Emine GÖZÜTOK’un atanmak üzere müracaat etmemesi ve 2’nci sıradaki bir (1) adet hemşire pozisyonu için çağrılan yedeklerden atanmayı hak kazanan Cannur DURU’nun göreve başlamaması nedenleriyle üç (3) adet hemşire (sözleşmeli personel) pozisyonu boş kalmıştır.

Bu nedenle 1’nci sıradaki hemşire pozisyonundan boş kalan iki (2) adet hemşire pozisyonu için  yedek olarak sıralamaya giren Merve ALDOĞAN ile Merve CAN’ın çağrılmasına ve 2’nci sıradaki hemşire pozisyonundan boş kalan bir (1) adet hemşire pozisyonu için yedek olarak sıralamaya giren Cennet CANLI’nın çağrılmasına karar verilmiştir. Hizmet sözleşmesini imzalamak üzere yedek olarak kazanan adı geçenin aşağıda belirtilen belgelerle birlikte en geç 14 Haziran 2018 Perşembe günü saat 17.30’a kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına müracaat etmesi gerekmektedir.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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