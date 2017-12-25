Savunma Sanayi Müsteşarlığı Sınavsız Personel Alabilecek

Dün yayımlanan iki yeni KHK'da sözleşmeli ve kadrolu personel adaylarını da yakından ilgilendiren düzenlemeler yer aldı. Yeni KHK ile Cumhurbaşkanlığı'na bağlanan Savunma Sanayii Müsteşarlığına bundan böyle özel bilgi gerektiren konularda personel alımları sınavsız yapılabilecek. Bu durum 'Acaba torpille alımlar gerçekleşir mi?' şeklindeki soruları da beraberinde getirdi. Sosyal medya üzerinden sınavsız alımlara yönelik sürecin yakından takip edilmesi gerektiği, burada haksızlık yapılabileceği öne sürüldü.

İŞTE İLGİLİ MADDELER

MADDE 57- 3238 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Milli Savunma Bakanlığına" ibaresi "Cumhurbaşkanına" şeklinde ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Müsteşarlık personeli Cumhurbaşkanı onayı ile atanır. Cumhurbaşkanı bu yetkisini Müsteşara devredebilir."

MADDE 58- 3238 sayılı Kanunun 8 inci maddesine dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Özel bilgi ve ihtisas gerektiren işlerde, ücretleri Fondan karşılanmak üzere proje veya sözleşme süresince sözleşmeli personel istihdam edilebilir. İstihdam edilecek personele ödenecek ücret üst sınırı Savunma Sanayii İcra Komitesince belirlenir. Bu kapsamda istihdam edilen personel, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır."

MADDE 59- 3238 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan "Milli Savunma Bakanlığınca" ibaresi "ihtiyaç makamınca" şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "Müsteşarın teklifi, Milli Savunma Bakanının uygun görüşü ve Başbakanın onayı ile" ibaresi ile ikinci cümlesinde yer alan ", Milli Savunma Bakanının uygun görüşü" ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Kamuya Personel Alımları, gündemdeki son dakika gelişmeleri, ekonomi haberleri ve daha fazlasını yakından takip etmek için kpsscafe.com.tr'nin mobil uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz.

DAHA FAZLA BİLGİ, DAHA FAZLA ARKADAŞ

Memur alımlarıyla ilgili tüm gelişmeleri yakından takip edebileceğiniz, diğer memur adaylarıyla sohbet edip, bilgi alışverişinde bulunabileceğiniz facebook grubumuza aşağıdaki linkten erişim sağlayabilirsiniz

Facebook grubuna katılm için TIKLAYIN.

TÜM PERSONEL ALIM İLANLARINA ERİŞ

DPB , Resmi Gazete ve Kurumların internet sitelerinde bugün ve daha önce yayımlanan tüm memur alım ilanlarına ve özel sektör personel alımı duyurularına göz atmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanın.

YENİ MEMUR ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYIN

Twitter'daki personel atama haberlerini takip etmek, buradaki kampanyalara katılmak, memur adaylarıyla birlik olarak sesinizi duyurmak istiyorsanız Türkiye'nin lider memur adayı sitesi kpsscafe'nin twitter sayfasını beğenin ve gündemi yakından takip edin. Katılım için TIKLAYIN.

KPSSCAFE - ANKARA