Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli KPSS Şartsız-Şartlı Astsubay Alımı

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli astsubay alım ilanları yayımladı. Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan duyuruda 3 bin 400 askeri personel alımı yapılacağı belirtilirken, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 160 sözleşmeli subay-astsubay alımı yapacağı belirtildi.

Başvurular 2 ile 23 Nisan 2018 tarihleri arasında Komutanlıkların resmi internet sitesinden yapılacak. Sahil Güvenlik Komutanlığınca az önce paylaşılan başvuru kılavuzunda, "Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargâhı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen branşlarda sözleşmeli erkek ve kadın astsubay alımı yapılacaktır." ifadelerine yer verildi ve aşağıdaki kontenjan bilgisi paylaşıldı :

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JANDARMA 3 BİN 400 SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY ALIMI KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN.