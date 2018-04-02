Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli KPSS Şartsız-Şartlı Astsubay Alımı

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli astsubay alım ilanları yayımladı. Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan duyuruda 3 bin 400 askeri personel alımı yapılacağı belirtilirken, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 160 sözleşmeli subay-astsubay alımı yapacağı belirtildi.
Başvurular 2 ile 23 Nisan 2018 tarihleri arasında Komutanlıkların resmi internet sitesinden yapılacak. Sahil Güvenlik Komutanlığınca az önce paylaşılan başvuru kılavuzunda, "Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargâhı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen branşlarda sözleşmeli erkek ve kadın astsubay alımı yapılacaktır." ifadelerine yer verildi ve aşağıdaki kontenjan bilgisi paylaşıldı :
DETAYLI BİLGİ VE BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
JANDARMA 3 BİN 400 SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY ALIMI KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN.
Lise mezunu alim istiyoruz biz. Savas cikinca mi alim yapacaniz liseden illa.
Lutfen lise mezunu alim olsun .
Nerden basvuraz
sistem çöküş :)
Lise mezunu Alın yapın lütfen .
Lise mezunu alımı da yapılsın lütfen
Arkadaslar yillardir lise mezunu alim yapin diyeceginize acikogretimden okul bitirseniz hepsine basvuracaksiniz bu kadar seviyeyi dusurmeyin