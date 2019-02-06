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Resmi Gazete'de 768 Yeni Kadro Açıldı! İşte Kadro Açılan Kurumlar!

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşuna kadro ihdasları yapıldı. İşte kadro ihdası yapılan bakanlıklar ve kurumlar...

Resmi Gazete'de 768 Yeni Kadro Açıldı! İşte Kadro Açılan Kurumlar!

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşuna kadro ihdasları yapıldı. İşte kadro ihdası yapılan bakanlıklar ve kurumlar...

06 Şubat 2019 Çarşamba 09:50
Resmi Gazete'de 768 Yeni Kadro Açıldı! İşte Kadro Açılan Kurumlar!

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşuna kadro ihdasları yapıldı. İşte kadro ihdası yapılan bakanlıklar ve kurumlar...

Adalet Bakanlığına 359, Milli Eğitim Bakanlığına 40, Diyanet İşleri Başkanlığına 96, Devlet Arşivleri Başkanlığına 127 kadro ihdası yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan "31 numaralı" Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı bakanlık ve kurumlara 768 kadro ihdas edilirken, yükseköğretim kurumlarının personel pozisyonlarına ilişkin de düzenleme yapıldı.

Buna göre, Adalet Bakanlığı'nın merkez teşkilatına 18 genel müdür yardımcısı, 88 daire başkanı, 1 müdür ve 2 müdür yardımcısı ile 250 tetkik hakimi olmak üzere 359 kadro ihdası yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yurt dışı teşkilatına 10 ateşe ve 40 eğitim müşaviri olmak üzere 40, Diyanet İşleri Başkanlığının merkez teşkilatına 40 musahhih, 40 hizmetli ve 10 bekçi ile taşra teşkilatına da bir ilçe müftüsü olmak üzere 96 kadro ihdası gerçekleştirildi.

Devlet Arşivleri Başkanlığı'na çeşitli unvanlarda 127 kadro ihdası yapılırken, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına (TİKA) 8 başkanlık danışmanı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına da 2 başkanlık müşaviri kadrosu ihdas edildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesine ise 30 profesör, 20 doçent, 30 doktor öğretim üyesi ve 45 araştırma görevlisi olmak üzere 125 kadro ihdası yapıldı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 06.02.2019 12:22
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