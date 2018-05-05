Resmi Gazete'de Yayımlandı: O Kurumun Başkanı Görevden Alındı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararda Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı'nın görevden alındığı belirtildi.

5 Mayıs tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürülüğe giren kararda şu ifadelere yer verildi.

Açık bulunan 1'inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Başbakanlık Müşavirliğine, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları (YTB) Başkanı Mehmet Köse atandı. Söz konusu atama, 657 sayılı Kanunun 59 ve 73'üncü maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18'inci maddesiyle 2451 sayılı Kanunun 2'nci maddesi gereğince uygun görüldü.

Karar, Resmi Gazete'de yayımlanma tarihi olan 5 Mayıs itibariyle yürürlüğe girdi.

KPSSCAFE.COM.TR |ANKARA