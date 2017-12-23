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Resmi Gazete'de Yayımlandı: ÇSGB Personelinin Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişilik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personelinin güvenlik amirleri yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapıldı. Yapılan değişiklikler Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Resmi Gazete'de Yayımlandı: ÇSGB Personelinin Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişilik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personelinin güvenlik amirleri yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapıldı. Yapılan değişiklikler Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

23 Aralık 2017 Cumartesi 08:54
Resmi Gazete'de Yayımlandı: ÇSGB Personelinin Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişilik

23 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personelinin disiplin amirleri yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürülüğe giren yönetmelik değişikliğinde, Bakanlığın disiplin amirlerinin cetvellerinin değiştirilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakanlar Kurulunun imzası ile yayımlanan yönetmelik şu şekilde;

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI PERSONELİ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/2/2015 tarihli ve 29268 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ek-1’inde yer alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Cetveli ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Ekler şu şekilde;

;Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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çsgb Personeliçalışma BakanlığıDisiplin Amirleri Yönetmeliği
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