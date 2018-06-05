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Resmi Gazete'de Yayımlandı: 2 Kaymakamın Görev Yeri Değişti

Son dakika haberi: Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararda 2 Kaymakamın görev yerinin değiştiğine yer verildi.

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Resmi Gazete'de Yayımlandı: 2 Kaymakamın Görev Yeri Değişti

Son dakika haberi: Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararda 2 Kaymakamın görev yerinin değiştiğine yer verildi.

05 Haziran 2018 Salı 08:46
Resmi Gazete'de Yayımlandı: 2 Kaymakamın Görev Yeri Değişti

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararda iki kaymakamın görev yerlerinin değiştiğine yer verildi.

5 Haziran tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararda Adalar Kaymakamı ile Kırıkhan eski Kaymakamının atamalarının yapıldığına yer verildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karar şu şekilde;

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2018/340

1 – 1. Derece Kadrolu İstanbul Vali Yardımcılığına

Adalar Kaymakamı Hikmet DENGEŞİK’in,

1. Derece Kadrolu Adalar Kaymakamlığına,

Kırıkhan eski Kaymakamı Mustafa AYHAN’ın,

Atanması, 657 sayılı Kanunun 71, 74 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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