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PTT Sözleşmeli Personel Alımlarında KPSS Şartı Kalktı! 2018 PTT Personel Alım İlanı Bekleniyor

PTT'nin sözleşmeli personel alımı için aylardır duyuru bekleyen adaylar, daha önce 2 bin 500 sözleşmeli personel alımı için başvuru toplandığını Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararından sonra tekrar yönetmelik değişikliğine gidilerek KPSS şartının kaldırıldığını fakat bu ilanın tekrar yayınlanmadığını belirtiyor.

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PTT Sözleşmeli Personel Alımlarında KPSS Şartı Kalktı! 2018 PTT Personel Alım İlanı Bekleniyor

PTT'nin sözleşmeli personel alımı için aylardır duyuru bekleyen adaylar, daha önce 2 bin 500 sözleşmeli personel alımı için başvuru toplandığını Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararından sonra tekrar yönetmelik değişikliğine gidilerek KPSS şartının kaldırıldığını fakat bu ilanın tekrar yayınlanmadığını belirtiyor.

14 Nisan 2018 Cumartesi 13:50
PTT Sözleşmeli Personel Alımlarında KPSS Şartı Kalktı! 2018 PTT Personel Alım İlanı Bekleniyor

PTT'nin sözleşmeli personel alımı için aylardır duyuru bekleyen adaylar, daha önce 2 bin 500 sözleşmeli personel alımı için başvuru toplandığını Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararından sonra tekrar yönetmelik değişikliğine gidilerek KPSS şartının kaldırıldığını fakat bu ilanın tekrar yayınlanmadığını belirtiyor.

Bilindiği gibi geçtiğimiz yıl PTT 1750 sözleşmeli personel ve 2 bin 500 personel alımı için ilanlara çıkmış, 2 bin 500 personel alımında mülakat süreci tamamlanmasına rağmen adayların atamaları yapılamamış çünkü söz konusu atama işlemlerine Danıştay'dan yönetmelik gerekçe gösterilerek yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. KHK ile çıkarılan düzenlemeyle PTT'de sözleşmeli personel atamalarındaki KPSS şartı kaldırılmış, daha önce yürütmeyi durdurma kararı alınan 1750 kişilik alımla ilgili süreç tekrar başlatılmış, fakat 2 bin 500 personel alımıyla ilgili ilan iptal edilip daha sonra ilana çıkılacağı belirtilmişti.

AYLARDIR KİMSE ADAYLARIN SESİNİ DUYMUYOR! BİNLERCE KİŞİ YOK SAYILAMAZ!

İlgili alımlara dair aylardır ne ses var ne seda. KPSS şartı kaldırılınca personel alımıyla ilgili ihtiyaç da mı ortadan kalkıyor? PTT 'nin personel ihtiyacı yok muydu? yoksa neden ilana çıkılmıştı? PTT personel alımı duyurusu bekleyenlerin aklını kemiren bu sorulara kesinlikle net bir yanıt verilmiyor.  Bu konuyu gündemde tutmayı sürdüreceğiz.

KONU HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİNİZİ SAYFANIN ALTINDAKİ ALANDAN BİZİMLE VE DİĞER ZİYARETÇİLERİMİZLE PAYLAŞABİLİRSİNİZ.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 14.04.2018 13:55
Anahtar Kelimeler:
PttPtt Sözleşmeli Personel AlımıPTT Personel Alımları
Yorumlar
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Aday 2 saat önce

Şu an dikkat edin şu an hiçbir kurumda asıl manada bir alım yok. Gördüğünüz alımlar 3 er 5er akademik personel ve polis jandarma.
Herhangi bir kurum çıkıp son 4-5 aydır ben 500-600 personel alıyorum diyip çıktımı? Yok.
Yeni yılın 5. Ayına geliyoruz
Yıl bitecek bunlar ilan vermiyor, neden?
Şu an mümkün olduğunda oyalama taktiği sürdürülüyor, 2019 kasım seçimlerinde koz olarak kullanmak için. Bizim puanımızı kasıtlı yakacaklar

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Önemsiz...... 1 saat önce

Her şeyi düzeltiyorlar sözde;nedense yaş sorununu hala çözemediler.....Ve belki de alacakları tüm adamlar bellidir o nedene ses soluk çıkmıyor.

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