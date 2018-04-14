PTT Sözleşmeli Personel Alımlarında KPSS Şartı Kalktı! 2018 PTT Personel Alım İlanı Bekleniyor

PTT'nin sözleşmeli personel alımı için aylardır duyuru bekleyen adaylar, daha önce 2 bin 500 sözleşmeli personel alımı için başvuru toplandığını Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararından sonra tekrar yönetmelik değişikliğine gidilerek KPSS şartının kaldırıldığını fakat bu ilanın tekrar yayınlanmadığını belirtiyor.

Bilindiği gibi geçtiğimiz yıl PTT 1750 sözleşmeli personel ve 2 bin 500 personel alımı için ilanlara çıkmış, 2 bin 500 personel alımında mülakat süreci tamamlanmasına rağmen adayların atamaları yapılamamış çünkü söz konusu atama işlemlerine Danıştay'dan yönetmelik gerekçe gösterilerek yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. KHK ile çıkarılan düzenlemeyle PTT'de sözleşmeli personel atamalarındaki KPSS şartı kaldırılmış, daha önce yürütmeyi durdurma kararı alınan 1750 kişilik alımla ilgili süreç tekrar başlatılmış, fakat 2 bin 500 personel alımıyla ilgili ilan iptal edilip daha sonra ilana çıkılacağı belirtilmişti.

AYLARDIR KİMSE ADAYLARIN SESİNİ DUYMUYOR! BİNLERCE KİŞİ YOK SAYILAMAZ!

İlgili alımlara dair aylardır ne ses var ne seda. KPSS şartı kaldırılınca personel alımıyla ilgili ihtiyaç da mı ortadan kalkıyor? PTT 'nin personel ihtiyacı yok muydu? yoksa neden ilana çıkılmıştı? PTT personel alımı duyurusu bekleyenlerin aklını kemiren bu sorulara kesinlikle net bir yanıt verilmiyor. Bu konuyu gündemde tutmayı sürdüreceğiz.

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KPSSCAFE - ANKARA