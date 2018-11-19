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PTT Mülakat Yerleri Açıklandı

PTT tarafından yayımlanan son duyuruda 2018/1 5 Bin Personel Alımı Sözlü Sınav Yeri ve Tarihi Açıklandı

PTT Mülakat Yerleri Açıklandı

PTT tarafından yayımlanan son duyuruda 2018/1 5 Bin Personel Alımı Sözlü Sınav Yeri ve Tarihi Açıklandı

19 Kasım 2018 Pazartesi 17:21
PTT Mülakat Yerleri Açıklandı

PTT tarafından yayımlanan son duyuruda 2018/1 5 Bin Personel Alımı Sözlü Sınav Yeri ve Tarihi Açıklandı.

PTT tarafından yayımlanan duyuru şöyle;

Sınav komisyonunca sözlü sınava katılacak adayların; genel kültür ile mesleki yeterlilikleri, özgüven ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü ve kavrama hızı, sözlü ifade yeteneği, fiziki duruşu ile hal ve hareketleri gibi kişisel özellikleri ölçülecektir. PTT’nin çalışma koşullarına uygunlukları değerlendirilecektir.

Sözlü sınav sonucunda adayların başarılı sayılması için asgari 70 puan alması gerekmektedir. Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarı puanı; yazılı ve sözlü sınav notunun aritmetik ortalamasından oluşacaktır. Başarı puanı en yüksek olandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar atama yapılacaktır.

Sözlü sınava katılacak adayların belirtilen adres, tarih ve saatte hazır bulunmaları gerekmekte olup aksi halde sözlü sınava alınmayacaklardır.

Tüm adayların T.C. kimlik numarasını gösteren bir kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Sözlü sınavda adaylara, ilişikte belirtilen Genel Kültür ve Mesleki Alan konu başlıkları arasından soru sorulacaktır.

Adayların 2018/1 personel alımı sınavı başvurusundaki beyanları dikkate alınacak olup gerçeğe aykırı beyanda bulundukları sonradan tespit edilenler sözlü sınavı kazanmış olsalar dahi göreve başlatılmayacak, göreve başlatılmış olanların ise PTT ile ilişikleri derhal kesilecektir.

1)  PTT A.Ş. 2018/1 Personel Alımı Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ve Tekniker Sözlü Sınav Tarihi, Saati ve Sınav Yerlerine İlişkin Liste İçin Tıklayınız…

2) PTT A.Ş. 2018/1 Personel Alımı Sözlü Sınav Konu Başlıkları İçin Tıklayınız…

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 19.11.2018 17:28
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ersan 2 saat önce

ismi çıkmayan varmi

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Pöh 3 dakika önce

Admin pöhü haber yap be

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