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PTT 5 Yıl İçerisinde 60 Bin Personel Alımı Daha Yapacak

PTT'nin hali hazırda 40 bin olan personel sayısı 2023 yılına kadar 100 bine çıkarılacak. PTT ayrıca iş yeri sayısını 15 bine çıkarmayı hedefliyor.

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PTT 5 Yıl İçerisinde 60 Bin Personel Alımı Daha Yapacak

PTT'nin hali hazırda 40 bin olan personel sayısı 2023 yılına kadar 100 bine çıkarılacak. PTT ayrıca iş yeri sayısını 15 bine çıkarmayı hedefliyor.

21 Ocak 2018 Pazar 15:19
PTT 5 Yıl İçerisinde 60 Bin Personel Alımı Daha Yapacak

PTT 5 Yıl İçerisinde 60 Bin Personel Alımı Daha Yapacak

PTT'nin hali hazırda 40 bin olan personel sayısı 2023 yılına kadar 100 bine çıkarılacak. PTT ayrıca iş yeri sayısını 15 bine çıkarmayı hedefliyor. Türkiye'nin en önemli kurumları arasında yer alan PTT geçtiğimiz yıl personel alımlarındaki aksaklıklarla gündeme gelmiş, 2 bin 500 personel alımı ve 1750 personel alımıyla ilgili süreçlere Danıştay engeli gelmişti. Danıştay kararıyla personel alımıyla ilgili yönetmeliği durdurma kararı çıkmasıyla birlikte atama hakkı kazanan 1750 kişinin atama süreci durmuş, bir kaç ay sonraysa bu adaylara müjdeli haber KHK ile gelmişti. KHK ile yapılan düzenlemede söz konusu alımlar kapsamında atama hakkı kazanan adayların önü açılmış ve atama süreci başlamıştı. 

2 Bin 500 kişilik alımla ilgiliyse PTT önümüzdeki dönemlerde yeni alım ilanları yayımlanacağı bu ilana yapılan başvuruların geçersiz kılındığını açıklamıştı. Elde edilen bilgilere göre özellikle 2018 ile 2020 yılları arasında PTT gerek teknoloji, gerekse dağıtım alanında büyük adımlar atmaya hazırlanıyor. Personel ihtiyacının giderilmesi, nitelikli personel istihdamı için yeni yönetmelik çalışmaları devam ederken, öte yandan 2023 yılına kadar 40 bin olan personel sayısının 100 bine çıkarılması hedefleniyor.  

Konuyla ilgili geçtiğimiz aylarda açıklamalarda bulunan PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, personel sayısının 100 bin, iş yeri sayısının 15 bin olarak hedeflendiğini, hangi yöne gidilirse gidilsin 20 dakikalık bir alanda mutlaka bir PTT iş yerine ulaşılmasının sağlanacağını bildirmişti.  PTT personel alımlarını yakından takip etmek diğer adaylarla tanışmak ve sohbet etmek için TIKLAYINIZ.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 21.01.2018 16:03
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Yorumlar
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Yusuf 35 dakika önce

Beş yıla kadar ölme eşeğim ölme

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Emre 21 dakika önce

PTT'de dağıtıcı olmak için hangi okul bitirmek şart postacı için

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