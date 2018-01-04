PTT 2 Bin 500 Personel Alımıyla İlgili Müjdeli Haber Bekleniyor

PTT'nin 2017/3 personel alımına başvuru yapan ve mülakata girmeye hak kazanan adaylar, kendilerine ilişkin müjdeli haber bekliyor. PTT geçtiğimiz yıl 15 Ağustos'ta 2 Bin 500 sözleşmeli personel alımı için ilana çıkmış, binlerce aday başvuru işlemlerini gerçekleştirmiş daha sonra mülakata katılmaya hak kazanan adaylar açıklanmıştı.

Fakat Danıştay, yönetmelikle ilgili yürütmeyi durdurma kararı almıştı. Geçtiğimiz gün yayımlanan 696 Sayılı KHK ile PTT'nin yine aynı yıl içerisinde gerçekleştirmek üzere ilanına başvuran ve mülakat sonucuyla yerleştirmeye hak kazanan adaylara müjdeli haber gelmiş, gerekli düzenlemeler yapılmış bu adayların atama işlemleriyle ilgili süreç başlamıştı.

PTT'nin 2 bin 500 kişilik alımıyla ilgiliyse ne yeni bir ilan ne de bir açıklama var. Adaylar söz konusu süreçle ilgili Bakanımız Sn. Ahmet Arslan'dan müjdeli haber bekliyor. Yeni ilan mı gelecek, yoksa 7 bin 500 kişi için mülakat süreci devam mı edecek bununla ilgili net bir açıklama herkesin gönlünü ferahlatacaktır.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA