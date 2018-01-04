Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

PTT 2 Bin 500 Personel Alımıyla İlgili Müjdeli Haber Bekleniyor

PTT'nin 2017/3 personel alımına başvuru yapan ve mülakata girmeye hak kazanan adaylar, kendilerine ilişkin müjdeli haber bekliyor. PTT geçtiğimiz yıl 15 Ağustos'ta 2 Bin 500 sözleşmeli personel alımı için ilana çıkmış, binlerce aday başvuru işlemlerini gerçekleştirmiş daha sonra mülakata katılmaya hak kazanan adaylar açıklanmıştı.

banner396

PTT 2 Bin 500 Personel Alımıyla İlgili Müjdeli Haber Bekleniyor

PTT'nin 2017/3 personel alımına başvuru yapan ve mülakata girmeye hak kazanan adaylar, kendilerine ilişkin müjdeli haber bekliyor. PTT geçtiğimiz yıl 15 Ağustos'ta 2 Bin 500 sözleşmeli personel alımı için ilana çıkmış, binlerce aday başvuru işlemlerini gerçekleştirmiş daha sonra mülakata katılmaya hak kazanan adaylar açıklanmıştı.

04 Ocak 2018 Perşembe 14:43
PTT 2 Bin 500 Personel Alımıyla İlgili Müjdeli Haber Bekleniyor

PTT 2 Bin 500 Personel Alımıyla İlgili Müjdeli Haber Bekleniyor

PTT'nin 2017/3 personel alımına başvuru yapan ve mülakata girmeye hak kazanan adaylar, kendilerine ilişkin müjdeli haber bekliyor. PTT geçtiğimiz yıl 15 Ağustos'ta 2 Bin 500 sözleşmeli personel alımı için ilana çıkmış, binlerce aday başvuru işlemlerini gerçekleştirmiş daha sonra mülakata katılmaya hak kazanan adaylar açıklanmıştı.

Fakat Danıştay, yönetmelikle ilgili yürütmeyi durdurma kararı almıştı. Geçtiğimiz gün yayımlanan 696 Sayılı KHK ile PTT'nin yine aynı yıl içerisinde gerçekleştirmek üzere ilanına başvuran ve mülakat sonucuyla yerleştirmeye hak kazanan adaylara müjdeli haber gelmiş, gerekli düzenlemeler yapılmış bu adayların atama işlemleriyle ilgili süreç başlamıştı.

PTT'nin 2 bin 500 kişilik alımıyla ilgiliyse ne yeni bir ilan ne de bir açıklama var. Adaylar söz konusu süreçle ilgili Bakanımız Sn. Ahmet Arslan'dan müjdeli haber bekliyor. Yeni ilan mı gelecek, yoksa 7 bin 500 kişi için mülakat süreci devam mı edecek bununla ilgili net bir açıklama herkesin gönlünü ferahlatacaktır.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
PTT Personel AlımıPTT Personel AlımlarıPtt 2 Bin 500 Personel Alımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
KS 4 saat önce

BİMERE YAZDIĞIM ŞİKAYETLER SONUNDA YAZILAN YAZIYA GÖRE 2017-3 İLE İLGİLİ BİR İŞLEM OLMAYACAK.YAZIK OLDU

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
27 Bin Kişi Milli İstihbarat Teşkilatına İş Başvurusu Yaptı
27 Bin Kişi Milli İstihbarat Teşkilatına İş Başvurusu Yaptı
Polis Adaylarına Bir Müjde Geldi! Peki Bir Müjde Daha Gelir Mi?
Polis Adaylarına Bir Müjde Geldi! Peki Bir Müjde Daha Gelir Mi?
Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolu Personel Alacak (12. Dönem Başvuruları Başlıyor)
Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolu Personel Alacak (12. Dönem Başvuruları Başlıyor)

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim