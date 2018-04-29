Polis ve Askerlere Müjde Geldi: O Ödemeler Onaylandı

Polis ve askerlere müjdeli haber az önce Başbakanlık'tan geldi.

Başbakanlık kaynaklarından edindiğimiz son dakika bilgilerine göre polis ve askerlerin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesinin (A) fıkrası uyarınca yürürlüğe giren ve Özel Harekat ve Operasyon Tazimatına İlişkin Esaslar'da belirtilen ödemelerinin Başbaklıkta onaylandığı belirtildi. Ödemelerin onaylanması ile polis ve askerlin operasyon tazminatlarının kısa sürede hesaplara yatması bekleniyor.

Başbakan tarafından onaylanmasının ardından bürokraside çalışmalar hızlandı ve önümüzdeki günlerde bu ödemelerin polis ve askerlerin hesaplarına yatması bekleniyor.

Operasyon tazminatı, olağanüstü hal ilan edilen bölgeler veya Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca müştereken belirlenecek kritik yörelerde özel harekat ve operasyon timi olarak görev yapan personellere yılda iki defa operasyon tazminatı ödemesi yapılıyor.

TSK PERSONELLERİNİN MAAŞLARINDA İYİLEŞTİRME YAPILMIŞTI

Geçtiğimiz gün yürüylüğe giren yeni sistem ile TSK personellerinin maaşlarına 400 ile 813 TL arası iyileştirmeler yapılmıştı.

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