Polis ve Askerlere Müjde Geldi: O Ödemeler Onaylandı

Polis ve askerlere müjdeli haber az önce Başbakanlık'tan geldi.
Başbakanlık kaynaklarından edindiğimiz son dakika bilgilerine göre polis ve askerlerin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesinin (A) fıkrası uyarınca yürürlüğe giren ve Özel Harekat ve Operasyon Tazimatına İlişkin Esaslar'da belirtilen ödemelerinin Başbaklıkta onaylandığı belirtildi. Ödemelerin onaylanması ile polis ve askerlin operasyon tazminatlarının kısa sürede hesaplara yatması bekleniyor.
Başbakan tarafından onaylanmasının ardından bürokraside çalışmalar hızlandı ve önümüzdeki günlerde bu ödemelerin polis ve askerlerin hesaplarına yatması bekleniyor.
Operasyon tazminatı, olağanüstü hal ilan edilen bölgeler veya Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca müştereken belirlenecek kritik yörelerde özel harekat ve operasyon timi olarak görev yapan personellere yılda iki defa operasyon tazminatı ödemesi yapılıyor.
TSK PERSONELLERİNİN MAAŞLARINDA İYİLEŞTİRME YAPILMIŞTI
Geçtiğimiz gün yürüylüğe giren yeni sistem ile TSK personellerinin maaşlarına 400 ile 813 TL arası iyileştirmeler yapılmıştı.
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Şükür sonundaa...
Verin verin ama seçim korkusuyla değil herkese ama herkese verin taşöreninden, emeklisinden, çalışanınızden daha nicelerine de verin zenginden bilhassa vergisini alın ayırt etmeden vergi alınmayan hükümetler batmıştır
Müjde olarak verilmesine gerek yoktu :) çünkü ödenmesi gereken birseydi .Fakat sürekli geciktirdiler.Zaten polis ve askerlerin hakkiydi bu müjde değil yani .Sanki büyük birşey yapilmis gibi.
Uzman çavuşların atanmasını istiyoruz.Askerliğin sözleşmesimi olur.Afrine giden neden Ordu evine giremiyo.Lütfkn bu konunun görüşülmesini yetkililerce açığa kavuşmasını istiyoruz.
Cok sükür bin tl kirada otryrz tek maas yetmiyor polisin askerin hakkını verin
Uzman çavuşlar artık kadroya alınsın.onların hakları yoK MU?Neden ordu evine giremiyorlar.Vatanı korumanın sözleşmesimi olur ?Vatan korumanin sozlesmesi olamaz uzman erbaşlar mevsimlik işçi degildir
Saygılar..
Allah akıl fikir versin ne diyelim.Ohalde herkese şapır şupur bölgede ohal kapsamındaki insanlar çalışamıyor hayvancılık sıfır ticaret deden öyle peki 1589 tl ile bırakın ohali şu anda afrinde görev yapan korucuları neden kimse düşünmüyor.Doğu ve güneydoğudaki binlerce korucu öyle.Hak ve hukuk devletine yaraşır bir paylaşım olmayacağı kesin.Eh ne diyelim sağlık olsun.Kulun bir hesabı varsa Allahında bir hesabı vardır.
Veriyorlar ama belirli şubeler dışında diyer suberin tazminatlarini düşürdüler 850 tl alan şubeler 680 tl düşürüldü. Sadece 4 şube 850 tl alicak onun dışındakiler hak etmiyorki 680 tl düşürdüler yazik polise