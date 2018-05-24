Polis, Hemşire ve Öğretmenlere Ek Gösterge Müjdesi: Peki 3600 Ek Gösterge Ne Demek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan polis, öğretmen ve hemşirelere müjdeli haberi vermişti.

Bugün yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan polis öğretmen ve hemşirelerin ek göstergelerinin 3600'e çıkarıldığını söyledi. Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Değerli kardeşlerim önemli bir konuya geliyorum. Burayı hassas dinleyelim. Polis, öğretmen, hemşire, din görevlilerimize bir müjde vermek istiyorum. Diğer idarecilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3 bin 600'e çıkaracağız. Buradaki adaletsizliği gidermiş olacağız. Yeni döenem yepyeni bir anlayışla başlıyoruz. Çünkü vakit birlik vakti. Çünkü vakit Türkiye vakti. Erdem, irade, cesaret ile Türkiye şahlanacak. "

EK GÖSTERGE NE DEMEKTİR?

Öğretmen ve hemşirelerin(sağlık bilimleri lisansiyeri) ek göstergelerinin 1 inci derece kadrolar için 3000'den 3600'e yükseltilmesinin ilgili Devlet memurlarına neler kazandıracağının bilinmesinin, ek gösterge yükseltilmesi taleplerini etkileyebileceğini düşünmekteyiz. Bu nedenle, 30 hizmet yılında ve 1 inci derecenin 4 üncü kademesinde bulunan “öğretmen” ve “hemşire” kadro unvanlı personelin ek göstergesinin 3600'e yükselmesinin, bu personelin; aylık ücretine, emekli aylığına ve emekli ikramiyesine nasıl yansıyacağını görmek amacıyla yaptığımız değerlendirmede aşağıdaki bilgilere ulaşılmıştır.



Ek göstergenin 3000'den 3600'e yükselmesinin etkileri

AYLIK NET MAAŞLARI

EMEKLİ AYLIKLARI

EMEKLİ İKRAMİYELERİ

(24.-TL AZALIR)

404.-TL ARTAR

14.553.-TL ARTAR



*2014 yılı için geçerli olan katsayılar kullanılmıştır.

Bu sonuçlara göre, 1 inci derece kadrolardaki öğretmen ve hemşirelerin ek göstergesinin 3000'den 3600'e yükselmesi; çalışırken almakta oldukları aylık ücrette azalmaya, emekli aylığı ve emekli ikramiyesi miktarlarında ise artışa neden olacaktır.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Kaynak: Türkiye Gazetesi