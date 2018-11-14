Polis, Asker, JÖH veya PÖH Olmak İsteyenler Ne İstiyor?

Türkiye'de yaşayan insanlar arasında yabancı uzmanların ve araştırmacıların yaptıkları toplum araştırmalarına bakıldığında insanlar genellikle devlet memuru olup, hayatını garanti altında almak, hayat standartlarını yükseltmek veya belirli bir statüde tutmak istediği görülüyor. Ancak devlet memurlukları arasında yapılan araştırmalarda polis, asker gibi Türk tarafından kutsal sayılan mesleklerde durum değişiyor.

Türk toplumunda özellikle Türkiye'de asker olmak, polis olmak bir işe, bir mesleğe sahip olmaktan çok kutsal bir vazife üstlenmek anlamına geliyor. Hal böyle olunca Türk gençleri hayata atılırken uzun yıllar boyu yapacağı görevin vatana, millete, dine ve devlete adanmış olarak geçirilmesini istiyor.

Bir işçinin de yeri geldiğinde vatan vazifesinden kaçmadığı Türk Toplumunda her meslek grubu polis ve asker sınıfı mesleklere ayrı bir önem ve saygı gösteriyor.

Alman Yazar Siegfried Lenz Türkiye Toplumunda İzlenimler isimli çalışmasında " Türkler en çok asker ve polis olmayı istiyor, onlar için asker veya polis olmak meslek sahibi olmaktan ziyade kutlu bir mücadelenin parçası olmak anlamına geliyor. Toplumun diğer sınıfları da asker ve polisler için elinden gelen tüm kolaylığı sağlıyor. Mesela, gece yarısı devriye nöbetindeki polis memurlarına çorba ikram edildiğini görebilirsiniz. Bir gün sokakta elinde tartı ile insanları tartan 9-10 yaşlarında bir çocuk gördüm. Bir asker üniformalı genç kilosuna bakma için tartıya çıktı. Fit görüntüsünü kilosuna borçlu olan asker cebinden bozukluklar çıkarı çocuğa uzattı. Çocuk "olmaz asker ağabey, bizden olsun." diyerek durumu genel olarak özetlememe yardımcı olmuştu" şeklinde açıklıyor.

Peki Türkiye'de asker veya polis olmak isteyenler ne istiyor.

ASKER VE POLİS OLMAK İSTEYENLER NE İSTİYOR?

Asker ve polis olmak isteyen gençlerden zaman zaman yayımlanan ilanlarda yer alan şartların esnetilmesi talepleri geliyor. Örneğin polis olma yaş şartının 35 olmasını isteyen de var, kadın polis alım sayısının arttırılmasını isteyen de...

İstedikleri çok da yapılamaz şeyler değil.

Bir polis adayı şunları söylüyor; " polis olmak isteyenler zaten fiziki yeterlilik sınavına tabi tutuluyor, yaşı kaç olursa olsun, zinde olmayan bir yapıya sahipseniz, o parkuru tamamlamanız mümkün değil, bazen yaşı 35'i geçmesine rağmen daha genç olanlardan daha iyi tamamladıklarına şahit oldum. O yüzden yaş şartlarında esnetilme yapılması gerekiyor. Zaten yeterli değilse, uygun değilse fiziki yeterlilik sınavında kalacaktır ama ona da bir şans verilmiş olacaktır." diyor.

KPSSCAFE olarak elimizden geldiği kadar her kamu personelinin, her sınıf devlet memurunun sorunlarını dile getirmeye çalışıyoruz daha da önemlisi devlet memuru olmak isteyen, kamu personeli olmak için gecesini gündüzüne katıp var gücüyle çalışan gençlerimiz için sorumluluk üstlenip, taleplerini ve isteklerini daha yüksek sesle duyurmaya çalışıyoruz.

Sizler de taleplerinizi ve isteklerinizi bize iletmeye devam edin.

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