Polis Akademisine Öğrenci Alımı Yapılacak! Başvurular Başladı!

Polis Akademisi Adli Bilimler Enstitüsünde faaliyet gösteren 'Kriminalistik' yüksek lisans programına 2017-2018 yılı bahar dönemi için öğrenci alımı yapılacağı bildirildi.

Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, Adli Bilimler Enstitüsünde faaliyet gösteren Kriminalistik Yüksek Lisans programına birinci öğretimden öğrenci kabulü yapılacağı, adayların yabancı dil sınavlarından en az 40, ALES'ten ya da GRE/GMAT sınavlarından en az 55 puan almış olması gerektiği bildirildi. İlgilenenler Başvuru için talep edilen belgeler, aranan şartlar ve sınav takvimine dair tüm detayları www.pa.edu.tr adresinden öğrenebilecek.

HAFTANIN DİKKAT ÇEKENİ (POMEM MÜLAKAT SORULARI)

POMEM'DE ADAYLARA HANGİ SORULAR SORULUYOR? CEVAPLAR İÇİN TIKLAYIN

A-LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURABİLMEK İÇİN İSTENEN BELGE VE ŞARTLAR;

1) Müracaat formu, (Enstitü Müdürlüğünde doldurulacaktır.) (Başvuru esnasında başka bir lisansüstü programa kayıtlı olanların başvurusu kabul edilmez. Öğrenci olarak kabul edilenlerden daha önce başka bir lisansüstü programa kayıtlı olduğu anlaşılanların kaydı silinir.)

2) Akademik referans mektubu, 1 adet, (Öğretim Üyelerinin aday hakkında vereceği tavsiye mektubu kapalı zarf içerisinde görevlilere teslim edilecektir. Örnek format, http://www.pa.edu.tr internet sitesinin “Adli Bilimler Enstitüsü” adresinden temin edilebilir)

3) Niyet mektubu, Program öncesi çalışmalar, programda yapılması planlanan çalışmalar, programdan beklentiler ve amaç belirtilecektir. (Örnek format, http://www.pa.edu.tr internet sitesinin “Adli Bilimler Enstitüsü” adresinden temin edilebilir)

4) Başvuru yapan adaylar için, ALES’ten veya GRE/GMAT sınavlarından tabloda belirtilen puana denk olmak üzere puan almış olduğunu gösterir belge (2013 Bahar Dönemi ve sonrası geçerlidir.)

5)İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinin herhangi birisinden olmak üzere, YDS, KPDS, ÜDS, YÖKDİL sınavlarından veya ÖSYM’nin kabul ettiği eşdeğer yabancı dil sınavlarından tabloda belirtilen puana denk olmak üzere puan aldığını gösterir sonuç belgesi,

(Lisans veya önceden tamamladığı başka bir yüksek lisans öğreniminin tamamını yukarıda sayılan yabancı dillerde eğitim veren bir kurumda yapmış Türk vatandaşı adaylardan yüksek lisans başvurularında ilgili belgelerin onaylı bir örneğini veya aslını ibraz etmeleri halinde yabancı dil şartı aranmaz.)

6) Adayların lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter/okul onaylı örneği ve fotokopisi, (Yurtdışından alınan diplomalar için YÖK'ten alınan denklik belgesi)

7) Lisans öğrenimine ait Not Döküm Belgesinin aslı ve fotokopisi, (Transkript / not döküm belgesi 100’lük sisteme göre uyarlanmış olmalıdır. Not sistemleri 100’lük ortamdan farklı olan adayların, mezun oldukları üniversiteden not ortalamalarının 100’lük sistemdeki karşılığını belirten resmi belge getirmeleri zorunludur. Dönüşüm belgesi olmayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının tablosu kullanılacaktır.)



8) Fotoğraflı nüfus cüzdanı ve fotokopisi,

9) Askerlik Durum Belgesi (aslı olacaktır, Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli hariç),

10) Emniyet Hizmetleri Sınıfı için; görev belgesi,

11) Bir (1) adet yarım kapaklı dosya ve bir (1) adet şeffaf dosya,

12) Döner Sermaye hesabına 50 TL yatırıldığını gösterir makbuz. (Başvuru esnasında Enstitümüzde yatırılacaktır.)

Başvurular şahsen yapılacaktır,

Yukarıdaki belgeler sırasıyla yarım kapaklı dosyaya eklenerek başvuru sırasında görevlilere teslim edilecektir.



Kesin Kayıt İçin İstenilen Belgeler;

1)Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli hariç),

2) Özgeçmiş ve yeni çekilmiş biometrik fotoğraf (Belgeler teslim edilmeden önce özgeçmiş Word Belgesi, fotoğraf jpeg ve png formatında olacak şekilde konu satırına Ad-Soyad yazılarak adlibilimler@egm.gov.tr adresine gönderilecektir.)

3) Üniversitelerde araştırma görevlisi olanların görev belgesi,



B-YABANCI UYRUKLU ADAYLARIN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA KABUL ESASLARI

1) Müracaat formu, (Enstitü Müdürlüğünde doldurulacaktır.)

2) Niyet mektubu, Program öncesi çalışmalar, programda yapılması planlanan çalışmalar, programdan beklentiler ve amaç belirtilecektir. (Örnek format, http://www.pa.edu.tr internet sitesinin “Adli Bilimler Enstitüsü” adresinden temin edilebilir)

3) Pasaportunun aslı ve fotokopisi,

4) Bir (1) adet yarım kapaklı dosya ve bir (1) adet şeffaf dosya

5) Döner Sermaye hesabına 50 TL yatırıldığını gösterir makbuz. (Başvuru esnasında Enstitümüzde yatırılacaktır.)

6) Lisans eğitimini Türkiye dışında yapmış olan adaylar için, YÖK tarafından düzenlenmiş “tanınma belgesi”,

7) Türkçe yeterlilik sınavı yapmakla görevli resmi kuruluşların yaptığı sınavlardan C1 düzeyinde başarı sağlandığını gösterir belge, (Lisans veya önceden tamamladığı başka bir yüksek lisans öğreniminin tamamını Türkçe eğitim-öğretim veren bir kurumda yapmış adaylarda ve İngilizce tezli yüksek lisans başvurusunda bulunan yabancı uyruklu adaylar da ilgili belgeleri ibraz etmeleri halinde Türkçe dil yeterliliği şartı aranmaz.)

8)Yabancı uyruklu adayların tezli yüksek lisans başvurularında Türkçe dil yeterliliği dışında yabancı dil puanı aranmaz.

9) Yukarıdaki şartlar ve süreler dâhilinde ülkeleri tarafından aday olarak bildirilen ve şahsen müracaatta bulunan ve yapılacak mülakatta başarılı olanların eğitim masrafları (iaşe, ibate, ulaşım vb.) kendilerince veya ülkelerince karşılanmak üzere ücretsiz olarak kabul edilecektir.



Başvuru Tarihleri 25 Aralık 2017-05 Ocak 2018 (1 Ocak 2018 Hariç) Mülakat Sınav Tarihleri 15-19 Ocak 2018 Başvuru ve Mülakat Yeri Adli Bilimler Enstitüsü/ ANITTEPE Kesin Kayıt ve Ders Seçimleri 29 Ocak -02 Şubat 2018 Bahar Yarıyılı Başlangıcı 12 Şubat 2018

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA