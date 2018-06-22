Polis Akademisinden 19. Dönem POMEM Açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı 19. Dönem POMEM sınavını asıl ya da yedek kazanmış olan eğitime başlaması gerektiği halde silahaltında olduğundan planladığı okula kayıt yaptıramayan adayların planlamasının Erzincan POMEM Müdürlüğüne yapıldığı bildirildi.

Polis Akademisi Başkanlığı'nca yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi :

19. Dönem POMEM sınavını asıl veya yedek olarak kazanmış olup eğitime başlaması gereken tarihte silahaltında olduğundan planlandığı okula kayıt yaptıramayan ve 22/06/2018 tarihi itibariyle terhis olduğu anlaşılan adayların planlaması Erzincan POMEM Müdürlüğüne yapılmıştır.

Planlaması yapılan adayların 28/06/2018 tarihinde başlayacak olan intibak eğitimine katılmak üzere 27/06/2018 tarihi saat 17.00'ye kadar Erzincan POMEM Müdürlüğünde hazır bulunmaları gerekmektedir.

İlanen tebliğ olunur.

PLANLAMA SONUÇLARI /

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