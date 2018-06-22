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Polis Akademisinden 19. Dönem POMEM Açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı , 19. Dönem POMEM sınavını asıl ya da yedek kazanmış olan fakat askerlik sebebiyle okula kayıt yaptıramayan adayların Erzincan POMEM Müdürlüğü'ne planlamasının yapıldığını duyurdu.

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Polis Akademisinden 19. Dönem POMEM Açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı , 19. Dönem POMEM sınavını asıl ya da yedek kazanmış olan fakat askerlik sebebiyle okula kayıt yaptıramayan adayların Erzincan POMEM Müdürlüğü'ne planlamasının yapıldığını duyurdu.

22 Haziran 2018 Cuma 22:08
Polis Akademisinden 19. Dönem POMEM Açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı 19. Dönem POMEM sınavını asıl ya da yedek kazanmış olan eğitime başlaması gerektiği halde silahaltında olduğundan planladığı okula kayıt yaptıramayan adayların planlamasının Erzincan POMEM Müdürlüğüne yapıldığı bildirildi.

Polis Akademisi Başkanlığı'nca yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi :

19. Dönem POMEM sınavını asıl veya yedek olarak kazanmış olup eğitime başlaması gereken tarihte silahaltında olduğundan planlandığı okula kayıt yaptıramayan ve 22/06/2018 tarihi itibariyle terhis olduğu anlaşılan adayların planlaması Erzincan POMEM Müdürlüğüne yapılmıştır.

Planlaması yapılan adayların 28/06/2018 tarihinde başlayacak olan intibak eğitimine katılmak üzere 27/06/2018 tarihi saat 17.00'ye kadar Erzincan POMEM Müdürlüğünde hazır bulunmaları gerekmektedir.

İlanen tebliğ olunur.

PLANLAMA SONUÇLARI /

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Polis AkademisiPolis Akademisi Başkanlığı
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CAN 51 dakika önce

Artık şu yasla ilgili yspilsın yeter artık PÖH te düzetildi POMDM PAEM kaldi bir sey söylenmeli artık bizlerede yazik aglamaktan yalvarmaktan usanir olduk en azindan bir sey söylensin

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Recepkılıc 6 dakika önce

19 dönem polen recep kılıc

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