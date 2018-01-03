Polis Adaylarına Bir Müjde Geldi! Peki Bir Müjde Daha Gelir Mi?
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bugün yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları yönetmeliği polislik hayali kuran binlerce kişinin umudu haline gelmişti. Bugün yayımlanan ve yürürlüğe giren yönetmelikle birlikte polis adaylarında yazlık üniforma giyildiğinde görünmeyen dövme ya da yara izleri polisliğe engel olmaktan çıkarılmıştı.
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Adayların yaş şartı müjde beklentisi de sürüyor. Yıllardır Fetulllahçı teröristler yüzünden çeşitli nedenlerle polislik hayali engellenen adaylar 'FETÖ yüzünden senelerce olmadık sebeplerden elendik, yaş sınırında bir kaç senelik esneklik müjdesini Sn. Bakanımızdan bekliyoruz' şeklinde defalarca sosyal medyadan kampanya düzenledi.
Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Milletvekili Arzu Erdem de polis adaylarının yaş sınırı konusundaki taleplerini TBMM kürsüsünde defalarca gündeme getirmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun polis adaylarının taleplerini yakından takip ettiği ve buna göre talimat verdiği biliniyor. Polis özel harekat alımlarında kadın adayların taleplerini dinleyen Soylu, bir sonraki alımlarda kadın adayların yüzünü güldürecek bir açıklama yapmış ve kontenjan ayrılacağını söylemişti.
Bakalım ilerleyen günlerde yaş şartı konusunda adayların yüzünü güldürecek haberler gelecek mi? Peki sizler ne düşünüyorsunuz? polis alımlarındaki yaş ve diğer şartlar konusunda görüşlerinizi sayfanın altında bulunan yorum kısmı vasıtasıyla bizlerle ve diğer ziyaretçilerimizle paylaşabilirsiniz.
KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA
Bence kpss de esneklik lazım
Lise alımı pöh olsun
Bayan alımı olsun KPSS şartsız
Sayın Bakanımız Yaş Alımınıda Düzeltir İse Bak Sen Tadına Ozaman
Özel hareket icin bayan alımlarıda yapilmali bence ve boy konusunda da bir değişiklik olmali.
yaş sınırı 18 ve 30 arası olmalı kadın kontenjanida ayrılsın lütfen pöh icin
Bence esnetilmemeli kimse kusura bakmasın ama 28 yaş şartını beğenmeyen aday! 29 30 yaşına kadar aklı neredeydi !!
Yaş şartını mutlaka gözden geçirmeleri gerek en çok mağduriyet bu konuda
Yaş sınırı da kalkmalı fetonun yüzünden yıllarımız gitti o yılların hakkını istiyoruz