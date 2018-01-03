Polis Adaylarına Bir Müjde Geldi! Peki Bir Müjde Daha Gelir Mi?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bugün yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları yönetmeliği polislik hayali kuran binlerce kişinin umudu haline gelmişti. Bugün yayımlanan ve yürürlüğe giren yönetmelikle birlikte polis adaylarında yazlık üniforma giyildiğinde görünmeyen dövme ya da yara izleri polisliğe engel olmaktan çıkarılmıştı.

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Adayların yaş şartı müjde beklentisi de sürüyor. Yıllardır Fetulllahçı teröristler yüzünden çeşitli nedenlerle polislik hayali engellenen adaylar 'FETÖ yüzünden senelerce olmadık sebeplerden elendik, yaş sınırında bir kaç senelik esneklik müjdesini Sn. Bakanımızdan bekliyoruz' şeklinde defalarca sosyal medyadan kampanya düzenledi.

Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Milletvekili Arzu Erdem de polis adaylarının yaş sınırı konusundaki taleplerini TBMM kürsüsünde defalarca gündeme getirmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun polis adaylarının taleplerini yakından takip ettiği ve buna göre talimat verdiği biliniyor. Polis özel harekat alımlarında kadın adayların taleplerini dinleyen Soylu, bir sonraki alımlarda kadın adayların yüzünü güldürecek bir açıklama yapmış ve kontenjan ayrılacağını söylemişti.

Bakalım ilerleyen günlerde yaş şartı konusunda adayların yüzünü güldürecek haberler gelecek mi? Peki sizler ne düşünüyorsunuz? polis alımlarındaki yaş ve diğer şartlar konusunda görüşlerinizi sayfanın altında bulunan yorum kısmı vasıtasıyla bizlerle ve diğer ziyaretçilerimizle paylaşabilirsiniz.

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