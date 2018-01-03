Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Polis Adaylarına Bir Müjde Geldi! Peki Bir Müjde Daha Gelir Mi?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bugün yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları yönetmeliği polislik hayali kuran binlerce kişinin umudu haline gelmişti. Bugün yayımlanan ve yürürlüğe giren yönetmelikle birlikte polis adaylarında yazlık üniforma giyildiğinde görünmeyen dövme ya da yara izleri polisliğe engel olmaktan çıkarılmıştı.

banner396

Polis Adaylarına Bir Müjde Geldi! Peki Bir Müjde Daha Gelir Mi?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bugün yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları yönetmeliği polislik hayali kuran binlerce kişinin umudu haline gelmişti. Bugün yayımlanan ve yürürlüğe giren yönetmelikle birlikte polis adaylarında yazlık üniforma giyildiğinde görünmeyen dövme ya da yara izleri polisliğe engel olmaktan çıkarılmıştı.

03 Ocak 2018 Çarşamba 21:24
Polis Adaylarına Bir Müjde Geldi! Peki Bir Müjde Daha Gelir Mi?

Polis Adaylarına Bir Müjde Geldi! Peki Bir Müjde Daha Gelir Mi?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bugün yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları yönetmeliği polislik hayali kuran binlerce kişinin umudu haline gelmişti. Bugün yayımlanan ve yürürlüğe giren yönetmelikle birlikte polis adaylarında yazlık üniforma giyildiğinde görünmeyen dövme ya da yara izleri polisliğe engel olmaktan çıkarılmıştı.

BUGÜN YAYIMLANAN YÖNETMELİKLE İLGİLİ HABERE GÖZ ATMAK İÇİN TIKLAYIN.

Adayların yaş şartı müjde beklentisi de sürüyor. Yıllardır Fetulllahçı teröristler yüzünden çeşitli nedenlerle polislik hayali engellenen adaylar 'FETÖ yüzünden senelerce olmadık sebeplerden elendik, yaş sınırında bir kaç senelik esneklik müjdesini Sn. Bakanımızdan bekliyoruz' şeklinde defalarca sosyal medyadan kampanya düzenledi.

Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Milletvekili Arzu Erdem de polis adaylarının yaş sınırı konusundaki taleplerini TBMM kürsüsünde defalarca gündeme getirmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun polis adaylarının taleplerini yakından takip ettiği ve buna göre talimat verdiği biliniyor. Polis özel harekat alımlarında kadın adayların taleplerini dinleyen Soylu, bir sonraki alımlarda kadın adayların yüzünü güldürecek bir açıklama yapmış ve kontenjan ayrılacağını söylemişti.

Bakalım ilerleyen günlerde yaş şartı konusunda adayların yüzünü güldürecek haberler gelecek mi? Peki sizler ne düşünüyorsunuz? polis alımlarındaki yaş ve diğer şartlar konusunda görüşlerinizi sayfanın altında bulunan yorum kısmı vasıtasıyla bizlerle ve diğer ziyaretçilerimizle paylaşabilirsiniz.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 03.01.2018 21:40
Anahtar Kelimeler:
Polis AdaylarıPolis AlımlarıPolis Adaylarına Bir Müjde Daha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Lider 50 dakika önce

Bence kpss de esneklik lazım

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Gizem 50 dakika önce

Lise alımı pöh olsun
Bayan alımı olsun KPSS şartsız

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Sefa 49 dakika önce

Sayın Bakanımız Yaş Alımınıda Düzeltir İse Bak Sen Tadına Ozaman

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Seda demirbağ 49 dakika önce

Özel hareket icin bayan alımlarıda yapilmali bence ve boy konusunda da bir değişiklik olmali.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
gülşah 48 dakika önce

yaş sınırı 18 ve 30 arası olmalı kadın kontenjanida ayrılsın lütfen pöh icin

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ünili 48 dakika önce

Bence esnetilmemeli kimse kusura bakmasın ama 28 yaş şartını beğenmeyen aday! 29 30 yaşına kadar aklı neredeydi !!

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Emine 48 dakika önce

Yaş şartını mutlaka gözden geçirmeleri gerek en çok mağduriyet bu konuda

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Adaletsiz dünya 48 dakika önce

Yaş sınırı da kalkmalı fetonun yüzünden yıllarımız gitti o yılların hakkını istiyoruz

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar
İlgili Haberler
Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolu Personel Alacak (12. Dönem Başvuruları Başlıyor)
Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolu Personel Alacak (12. Dönem Başvuruları Başlıyor)
Taşeron Kadroda 3 Kefil Haberleriyle İlgili Bakanlıktan Açıklama Geldi
Taşeron Kadroda 3 Kefil Haberleriyle İlgili Bakanlıktan Açıklama Geldi
DPB de Duyurdu 'En Az Lise Mezunu 9 Bin 500 Kişi Alınıyor'
DPB de Duyurdu 'En Az Lise Mezunu 9 Bin 500 Kişi Alınıyor'

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim