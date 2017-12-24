PÖH ve Askeri Personel Alımında Düzenleme Bekleyenlere Kötü Haber

Polis ve Askeri Personel Alımlarıyla İlgili Yaş Düzenlemesi KHK'da Yok
Kamu kurum ve kuruluşlarına personel alımlarıyla ilgili polis ve askeri personel adaylarının bir süredir beklediği yaş düzenlemesinin yeni KHK'da yer alması umut ediliyordu, fakat KHK'da taşeron işçilerin sürekli işçi statüsüne geçirilmesi, PTT Personel atamaları ile ilgili süreç haricinde bir düzenlemeye yer verilmedi.
Yaş düzenlemesi bekleyen adayların umutlarıysa bir başka bahara kalmış gibi görülüyor. Özellikle Polis Özel Harekat adaylarının beklediği yaş düzenlemesi sık sık mecliste dile getirilmişti. Bir çok milletvekili Polis Özel Harekat alımlarında yaş sınırlamasında 1-2 yaşlık bir esneklik getirilmesi gerektiğini söylemişti. Bize gelen mailler ve yorumlarda da yaş sınırı konusunda adayların büyük bir beklentisi olduğu gözlemleniyor.
Peki Siz Ne Düşünüyorsunuz?
Polis özel harekat ve askeri personel alımlarındaki yaş sınırları konusunda düşüncelerinizi sayfanın altında bulunan yorum kısmı vasıtasıyla bizlerle ve diğer ziyaretçilerimizle paylaşabilirsiniz. Sizce Yaş sınırı kaç olmalıdır?
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Yaş esnetilmedi bayan alimidami olmayacak ?
Geçen yılki alımlarla ayni mi olcak şartlar bayan alimlarindanda bahsedilmiyor bayan alimidami olmayacak
Yas siniri bekleyen arkadaslar var evet insAllah onlarinda istekleri gerceklesir fakat benim gibi madur olanlar ne olacak üzülerek söyleyeyim gülünecek haldeyiz yasim tutuyor daha 24 yasindayim hicbir yasal sucum onuda gectim hakkimda tutanak bile yok cok sükür hicbir rahatsizligim yok spor mülakatlari benim kolayca gecebilecegim seviyede hicbir sorun yok fakatt terhis tarihim 05.02.2014 olduğu için ne pöh nede uzman cavus olamiyorum bizim maduriyetimiz hic yazilmiyor
Bayan alımı olacak diye biliyorum ben aylardan beridir bekliyoruz artık basvuru tarihleri nezaman olacak bence yaş sınırı 28 ideal olmalı
Bayan alımı olacak diye biliyorum ben aylardan beridir bekliyoruz artık basvuru tarihleri nezaman olacak bence yaş sınırı 28 ideal olmalı
Kesinlikle yaş uygulaması en az 30 olmalı. 27 ile 28 yaş arasında kesinlikle yapabilinecekler konusunda bir fark yok
Diyorlarki acik var ulan ne acigi acik macik kacik yok bu ulkede ben 1 tane guzel haber duymadim bu yasima kadar birakin ya daha gecen zabita dayak yiyo sonra uslerim ne derse o diyo koyun olmusuz koyuz baska bisey degil beklemeyin kardesim hicbir haber birakin olmuycak ben biraktim artik
Allah'a havale ediyoruz 2019 seçimlerinde karşılığını veririz Allah'ın izniyle