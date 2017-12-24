PÖH ve Askeri Personel Alımında Düzenleme Bekleyenlere Kötü Haber

Polis ve Askeri Personel Alımlarıyla İlgili Yaş Düzenlemesi KHK'da Yok

Kamu kurum ve kuruluşlarına personel alımlarıyla ilgili polis ve askeri personel adaylarının bir süredir beklediği yaş düzenlemesinin yeni KHK'da yer alması umut ediliyordu, fakat KHK'da taşeron işçilerin sürekli işçi statüsüne geçirilmesi, PTT Personel atamaları ile ilgili süreç haricinde bir düzenlemeye yer verilmedi.

Yaş düzenlemesi bekleyen adayların umutlarıysa bir başka bahara kalmış gibi görülüyor. Özellikle Polis Özel Harekat adaylarının beklediği yaş düzenlemesi sık sık mecliste dile getirilmişti. Bir çok milletvekili Polis Özel Harekat alımlarında yaş sınırlamasında 1-2 yaşlık bir esneklik getirilmesi gerektiğini söylemişti. Bize gelen mailler ve yorumlarda da yaş sınırı konusunda adayların büyük bir beklentisi olduğu gözlemleniyor.

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Polis özel harekat ve askeri personel alımlarındaki yaş sınırları konusunda düşüncelerinizi sayfanın altında bulunan yorum kısmı vasıtasıyla bizlerle ve diğer ziyaretçilerimizle paylaşabilirsiniz. Sizce Yaş sınırı kaç olmalıdır?

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