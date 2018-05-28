ÖSYM Duyurdu! KPSS , ALES, YDS, DGS TUS ve DUS Soruları Erişime Açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) resmi internet sitesinden beğeni toplayan hareket. Kamu Personeli Seçme Sınavı, Yabancı Dil Sınavı, ALES, Dikey Geçiş Sınavı, TUS, DUS gibi sınavlara ait tüm soruları adayların erişimine açtı.

2017 yılı ve daha öncesine ait tüm sınav sorularına ÖSYM'nin resmi internet sayfası üzerinden erişim sağlanabiliyor.

ÖSYM'den yapılan duyuruda, "2017 Yılı ve Öncesine Ait KPSS-ALES-YDS-DGS-TUS ve DUS Sınavlarının Tüm Soruları Erişime Açıldı 2017 yılı ve öncesine ait KPSS-ALES-YDS-DGS-TUS ve DUS sınavlarının tüm soruları http://www.osym.gov.tr adresinde yer alan 'Geçmiş Yıllardaki Sorular' sekmesinden erişime açılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.