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ÖSYM Başkanı'ndan Adaylara Müjdeli Haber! 'Bin Altı Kota Kaldırıldı!'

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, 2018 yılında ALES'te Bin Altı Kota uygulamasının kaldırılacağını bildirdi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, 2018 yılında AKademik Personel ve Lisansüstü Eğitiimi Giriş Sınavlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

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ÖSYM Başkanı'ndan Adaylara Müjdeli Haber! 'Bin Altı Kota Kaldırıldı!'

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, 2018 yılında ALES'te Bin Altı Kota uygulamasının kaldırılacağını bildirdi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, 2018 yılında AKademik Personel ve Lisansüstü Eğitiimi Giriş Sınavlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

11 Ocak 2018 Perşembe 17:45
ÖSYM Başkanı'ndan Adaylara Müjdeli Haber! 'Bin Altı Kota Kaldırıldı!'

ÖSYM Başkanı'ndan Adaylara Müjdeli Haber! 'Kaldırıldı!'

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, 2018 yılında ALES'te Bin Altı Kota uygulamasının kaldırılacağını bildirdi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, 2018 yılında AKademik Personel ve Lisansüstü Eğitiimi Giriş Sınavlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Özer, "2017 yılında ALES sınavlarında 'bin altı kota' uygulaması nedeniyle 2017-ALES İlkbahar Sınavı'nı 64 il, 2017-ALES Sonbahar Sınavı'nı ise 59 ilde yaptık. Bir ildeki aday sayısının binin altında olması durumunda bu adaylar, binin üstünde sınava girecek adayın olduğu komşu illerde sınava alınıyorlardı.ALES sınavları yükseköğretimde hem lisansüstü eğitim hem de akademik kadrolara başvuru yapabilmek için en kritik sınav.

Bu nedenle gençlerimizin bu sınavlara erişimini artırabilmek, dolayısıyla yükseköğretime bu bağlamda erişimi desteklemek için ALES sınavlarında bin altı kota uygulamasını 2018 yılı için kaldırdık.Bu çerçevede, hizmetlerimizi yurdumuzun dört bir yanında yaygınlaştırmak ve kolay erişilebilir kılmak için çabalıyoruz. Amacımız, hem yüksek lisans ve doktora yapmak isteyenlere hem de yükseköğretim kurumlarındaki akademik kadrolarda çalışmak isteyen tüm gençlere yardımcı olmaktır. Bu nedenle 2018 yılında, ALES'i tüm illerde yapacağız" ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 11.01.2018 18:01
Anahtar Kelimeler:
ÖSYMösym Başkanıösym Başkanı Ales
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