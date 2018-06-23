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Önemli Atama Kararları Resmi Gazete'de

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait atama kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yayımlanan kararlarda birçok bakanlığa ait atama kararlarına yer verildi.

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Önemli Atama Kararları Resmi Gazete'de

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait atama kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yayımlanan kararlarda birçok bakanlığa ait atama kararlarına yer verildi.

23 Haziran 2018 Cumartesi 09:05
Önemli Atama Kararları Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararda önemli atamalara yer verildi.

Kamu kurumlarına ait üst düzey atamaların yayımlandığı bugünkü sayıda atama kararlarına şu şekiled yer verildi:

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Tarafından Teklif Edilen Adaylar Arasından Mustafa AKIŞ’ın Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine Atanması Hakkında Karar

Dışişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı, Büyükelçi Mehmet Vakur ERKUL’un Finlandiya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Olarak Atanması Hakkında Karar

Dışişleri Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Elçi Gülsun ERKUL’un Letonya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Olarak Atanması Hakkında Karar

Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü, Büyükelçi Halil Gürol SÖKMENSÜER’in Moldova Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Olarak Atanması Hakkında Karar

Başbakan Yardımcılığı ile Aile ve Sosyal Politikalar, Avrupa Birliği, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, Kültür ve Turizm, Maliye, Millî Eğitim, Millî Savunma, Orman ve Su İşleri, Sağlık ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına Ait Atama Kararları ise şu şekilde;

ATAMA KARARLARININ TAMAMINA GİTMEK İÇİN TIKLAYIN

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Resmi GazeteSon DakikaHaberAtama
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