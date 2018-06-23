Önemli Atama Kararları Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararda önemli atamalara yer verildi.

Kamu kurumlarına ait üst düzey atamaların yayımlandığı bugünkü sayıda atama kararlarına şu şekiled yer verildi:

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Tarafından Teklif Edilen Adaylar Arasından Mustafa AKIŞ’ın Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine Atanması Hakkında Karar

Dışişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı, Büyükelçi Mehmet Vakur ERKUL’un Finlandiya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Olarak Atanması Hakkında Karar

Dışişleri Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Elçi Gülsun ERKUL’un Letonya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Olarak Atanması Hakkında Karar

Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü, Büyükelçi Halil Gürol SÖKMENSÜER’in Moldova Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Olarak Atanması Hakkında Karar

Başbakan Yardımcılığı ile Aile ve Sosyal Politikalar, Avrupa Birliği, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, Kültür ve Turizm, Maliye, Millî Eğitim, Millî Savunma, Orman ve Su İşleri, Sağlık ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına Ait Atama Kararları ise şu şekilde;

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