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Okullar için Park Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayımlandı

Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirdiği yeni yapılacak okulların otoparklarla birlikte inşası ve bu otoparkların işletmesinin okullara ait olmasına ilişkin yönetmelik resmi gazete'de yayımlandı.

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Okullar için Park Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayımlandı

Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirdiği yeni yapılacak okulların otoparklarla birlikte inşası ve bu otoparkların işletmesinin okullara ait olmasına ilişkin yönetmelik resmi gazete'de yayımlandı.

31 Mayıs 2018 Perşembe 09:37
Okullar için Park Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayımlandı

Söz konusu yönetmelikle birlikte bundan sonra inşa edilecek okullar içerisindeki ya da arsalarındaki otoparklarda tüm hak sahibi söz konusu okul olacak. 

MADDE 1 – 22/2/2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otopark Yönetmeliğinin 6 ncımaddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim tesis alanları hariç,” ibaresi “Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim tesis alanlarındaki projeler için düzenleme ve onaylar Milli Eğitim Bakanlığına ait olmak üzere” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde yer alan “1/6/2018” ibaresi “1/1/2019” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

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Son Güncelleme: 31.05.2018 10:36
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