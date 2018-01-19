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OHAL Komisyonundan Son Dakika Açıklaması: İade Edilen Memurlar Var !

Olağanüstü Hal kararlarını inceleme komisyonu, yaptığı son dakika açıklamasında, itiraz başvurularına ilişkin kararını kamuoyuna açıkladı. Açıklanan kararlara göre KHK ile ihraç edilen memurlardan bazılarının görevlerine iade edildiğine yer verildi.

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OHAL Komisyonundan Son Dakika Açıklaması: İade Edilen Memurlar Var !

Olağanüstü Hal kararlarını inceleme komisyonu, yaptığı son dakika açıklamasında, itiraz başvurularına ilişkin kararını kamuoyuna açıkladı. Açıklanan kararlara göre KHK ile ihraç edilen memurlardan bazılarının görevlerine iade edildiğine yer verildi.

19 Ocak 2018 Cuma 20:56
OHAL Komisyonundan Son Dakika Açıklaması: İade Edilen Memurlar Var !

Olağanüstü Hal kapsamında alınan kararlara yapılan itirazları değerlendirmek üzere toplanan ve yüz binlerce başvurunun yapıldığı OHAL inceleme komisyonu, ara kararını açıkladı.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu yaptığı son dakika açıklamasında, Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamudaki görevinden ihraç edilen personellere ilişkin 3 bin 110 başvuru için kararını verdi. Komisyon tarafından kabul edilen 40 başvuruda mesleğe iade kararı verilirken yapılan başvuruların 880'i hakkında ise ret kararı verildi. 

Komisyon tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, meslekten ihraç edilen memurlar, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personelleri, kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvurulara bakmak üzere 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna toplamda 104 bin 657 başvuru yapıldı.

OHAL Komisyonu, tamamlanan ve incelemeleri sona eren başvurulara yönelik ilk kararlarını 22 Aralık 2017'den itibaren kamuoyuna açıklamaya başladı.

Komisyon, bugün itibarıyla 3 bin 110 başvuru hakkında da karar verdiğini duyururken, kabul ettiği 40 başvuruda mesleğe iade yönünde hüküm verildi. Komisyon, başvuru yapan 880 kişinin bu talebini geri çevirdi.

Yapılan ön inceleme sonrasında 206 dava dosyası iş mahkemelerine iletildi. KHK ile mesleğe iadelerine hükmedilenler tarafından yapılan bin 984  başvuru dosyası ise kurumlara gönderildi.

Komisyon, diğer başvurularla ilgili değerlendirmelerini sürdürüyor.

Kpsscafe.com.tr | Ankara
Kaynak: Milliyet

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