OHAL Komisyonu İhraç Edilen Memur Sayısını Açıkladı

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu yayımladığı son duyuru ile kamu görevinden ihraç edilen memur sayısını açıkladı.

OHAL kapsamında KHK'lar ile 131 bin 922 tedbir işlemi gerçekleştirilldi.

Kamu Görevinden ihraç 125 bin 678

Rütbe alma 3 bin 483

Kurum/Kuruluş kapatma 2 bin 761

22 Mayıs 2017 tarihinde kurulan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu 7 üyeden ve 250 personelden oluşmaktadır.

17 Temmuz 2017 tarihinde başvuruları kabul etmeye başlayan komisyon 125 bin başvuruyu kabul etti.

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen kamu görevinden çıkarma, öğrencilik bursunun kesilmesi, emekli güvenlik personelin rütbelerinin alınması ve kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvuruları değerlendirip karara bağlamaktadır. Komisyon bünyesinde 80’i raportör (hâkim, uzman, müfettiş) olmak üzere toplam 250 personel görevlendirilmiştir.

Komisyon tarafından elektronik ortamda başvuru alma, arşivleme ve inceleme işlemleri için özel bir bilgi işlem altyapısı oluşturulmuş, başvurulara ilişkin 20’den fazla kurum ve kuruluştan temin edilen bilgiler bu sisteme kaydedilmiştir. Ayrıca, yargı mercileri tarafından verilen kararlar da UYAP sistemi üzerinden takip edilmektedir.

Kurumlardan intikal eden personel dosyaları, mahkeme dosyaları ve eski başvurularla birlikte toplam 440.000 evrakın tasnif, kayıt ve arşivleme işlemi tamamlanmıştır.

Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan KHK’lar ile 125.678’i kamu görevinden çıkarma olmak üzere toplam 131.922 tedbir işlemi gerçekleştirilmiştir.

22 Aralık 2017 tarihinde başvuruları inceleyen komisyon karar vermeye başladı. Kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili 435 bin evrak tasnif edildi.

Başvuruları inceleyen komisyon 9 Kasım 2018 tarihinde bir info grafik yayımlayarak komisyonun yaptığı çalışmalar ilgili kamuoyunu bilgilendir.

İşte o infografik;

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