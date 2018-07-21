OHAL Komisyonu İhraç Edilen 1560 Kamu Personelini İade Etti

15 Temmuz sonrası ilan edilen ve 2 yıl süren Olağanüstü Hal geçtiğimiz gün sona erdi. OHAL'de yayımlanan KHK'larla kamudan 125 bin 678 memur ihraç edilirken, çok sayıda kurum ve kuruluşu da kapatıldı.

İhraç edilen bu sayıdan OHAL İnceleme Komisyonu’na 110 bin 84 kişi başvurdu.

22 Aralık 2017 tarihinden itibaren karar vermeye başlayan Komisyon, bugüne kadar yaklaşık 26 bin başvuruyu sonuçlandırdı. Bunların 22 bin 440’ı hakkında ret kararı verillirken 1560 kamu görevlisi ise görevine iade edildi. Yine komisyonun ön incelemesinden sonra 2 bin kişi KHK ile görevlerine iade edildi.

SON KHK İÇİN SON TARİH 5 EYLÜL

Komisyon kararları tebliğ edilmek üzere kişilerin en son görev yaptığı kurumlara teslim ediliyor. Başvurusu kabul edilen kişilerin atama işlemi, ilgisine göre Devlet Personel Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılıyor. Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara 19. ve 20. İdare Mahkemelerinde iptal davası açılabiliyor. Son yayımlanan 701 sayılı KHK ile hakkında işlem yapılanlar, Komisyona 5 Eylül 2018’e kadar başvurabilecek. Bu KHK ile de 18 bin 600 kişi ihraç edilmişti.

Komisyonun iade kararlarında yapılan araştırmalar sonucunda söz konusu kişilerin terör örgütleri ile iltisaklı ve irtibatlı olduklarına dair delil elde edilemediği belirtildi. Bazı kararlar şöyle;

Türkiye onu şehit oğlu Abdullah Taha Koç'un Türk bayrağı'na sarılı tabutunu omuzlaması ile tanıdı. Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 1083 rakımlı Keltepe'de şehit olan 8 askerden biri olan Jandarma Astsubay Çavuş Koç'un Konya Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan babası Ahmet Koç, 22 Kasım 2016’da yayımlanan KHK ile görevinden ihraç edilmişti. İşte o şehit babası da Komisyon kararı ile iade edilenler arasında yer alıyor.

Bir başka karar ise FETÖ’cü okul müdürü kurbanı olan öğretmene ait. Kayseri’de görev yapan Aysun Öğretmen FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle kapatılan Aktif-Sen üyesi diye ihraç edildi. Ancak gerçek Komisyonun incelemesi sonucunda ortaya çıktı. Üyelik kaydının Aysun öğretmenin bilgisi dışında dönemin okul müdürünce yapıldığı tespit edildi. Aysun öğretmen de görevine iade edildi.

Bir diğer öğretmen ise üzerinde kayıtlı cep telefonu hatlarından birinde örgütün gizli haberleşme ağı ByLock bulunduğu gerekçesiyle ihraç edildi. Ancak bu hattının FETÖ ile bağlantısını verdiği ifadede itiraf eden öğretmenin kız kardeşince kullanıldığı belirlendi. Bu gelişme üzerine Komisyon Kütahya’da görev yapan öğretmenin de mesleğine iadesine karar verdi.

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