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OHAL İadeleri ile İlgili Son Dakika Açıklaması

TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili Yılmaz Tunç, yaptığı son dakika açıklamasında"Teklifle, Anayasa ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde yer alan temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırması bir tarafa, genişletildiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

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OHAL İadeleri ile İlgili Son Dakika Açıklaması

TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili Yılmaz Tunç, yaptığı son dakika açıklamasında"Teklifle, Anayasa ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde yer alan temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırması bir tarafa, genişletildiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 23:28
OHAL İadeleri ile İlgili Son Dakika Açıklaması

Mecliste "temel kanun" olarak görüşülen, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümü üzerindeki müzakereler tamamlandı ve maddelere geçildi.

Teklifin birinci bölümü üzerinde milletvekillerinin sorularını TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç cevap verdi ve bazı açıklamalarda bulundu.

"Teklifle, Anayasa ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde yer alan temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması bir tarafa, genişletildiğini görüyoruz" ifadesini kullanan Tunç, teklif hazırlanırken özgürlüklerin korunması anlamında gerekli hassasiyetin gösterildiğini belirtti.

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Kanuni düzenlemelerin Anayasa'nın temel hak ve özgürlükleri dikkate alınarak hazırlandığını anlatarak açıklamasını sürdüren Tunç, teklifte, görevlerine iade edilenlerin hakları konusunda önemli düzenlemelerin yer aldığını dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu'na başvurup da başvurusu kabul edilenler hakkında uygulanacak usul hükümleri teklifte ayrıntılı bir şekilde belirleniyor. Mali ve sosyal haklarının ödeneceğine ilişkin açık bir hüküm vardır. Bu kişilerin kamuda yeniden görev alabilmelerinin esas ve usulleri de teklifte var.

Tunç, teklifte, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının kullanılmasını daha da genişleten bir durum söz konusu olduğunu aktararak, "Önceki düzenlemede gece 24.00'e kadar açık alanlarda toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı kullanılamazken, teklifle birlikte artık bu mümkün hale gelebilecek. Gece saatleri vatandaşlarımızın istirahat ettiği saatler olması nedeniyle, mülki amirlere yetki verilerek belli hususlarda bazı sınırlamalara gidilmektedir." sözlerine yer verdi.

Vatandaşların, haklarının ihlal edildiği inancında olması durumunda, önce Anayasa Mahkemesi, daha sonra da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gidebildiğini söyleyen Tunç bu şekilde açıklamasını sonlandırdı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da CHP ve HDP'nin, "AK Parti'nin DEAŞ terör örgütü ile iş birliği yaptığı" iddialarına  şu şekilde cevap verdi.

"Ama millet onlara bir sağdan bir soldan vuruyor. Bağırarak, çağırarak AK Parti'nin sözünü keserek iş yapmaya çalışıyorlar fakat beş sene sonra inşallah daha kalabalık geleceğiz. DEAŞ'la ilgili iddiaya yüz bin defa yanıt verildi. Dünyada DEAŞ'la en fazla mücadele eden ve bedel ödeyen parti AK Parti'dir. Biz onlarla mücadele ederken, sizin grup, 'Ne işiniz var Afrin'de?' diyordu.

PKK ile arasına mesafe koyamayanlar, HDP barajı geçemediği için toplantılarında bunun için strateji geliştirenler milletten bir tokat daha yiyecektir. Bu millet, kimin terörle yan yana yürüdüğünü bildiği için 17 yılın sonunda yüzde 52 ile 'Durmak yok yola devam.' dedi."

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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OhalSon DakikaIade Edilen Memurlar
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