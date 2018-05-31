OGÜ Personel Alımı Sonuçları Açıklandı: 59 KPSS ile Büro Personeli Alımı Yapıldı

Eskişehit Osmangazi Üniversitesi personel alımı başvuru sonuçları açıklandı.

Ogu.edu.tr adresi üzerinden az önce yapılan açıklamada, farklı kadrolara yapılan personel alımı için başvuru sonuçlarının açıklandığı ve bu sonuçlara göre ataması yapılan, yedek olarak yerleşen adayların listesine yer verildi.

Osmangazi Üniversitesi tarafından yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

06.05.2018 tarihli Habertürk gazetesinde Sözleşmeli Personel (4/B) alınacağına dair ilan edilen kadrolara başvuran adaylardan, belgeleri eksiksiz olanlar ve ilan edilen kadro koşullarını sağlayanlar, KPSS puan sıralamasına göre değerlendirilmiştir.

Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinde çalıştırılmak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilecek sözleşmeli personel asil ve yedek listesi aşağıda yer almakta olup, asil adayların aşağıdaki belgelerle birlikte en geç 19/06/2018 tarihi Salı günü mesai bitimine kadar Rektörlük Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Bürosuna müracaatı gerekmektedir.

Asil listedeki adayların evrak teslim tarihleri içerisinde başvuruya gelmemesi halinde yedek adaylar bilgilendirilecektir. İlan edilen kontenjanın dolmaması halinde KPSS puan sıralamasına göre şartları taşıyan adaylar çağrılacaktır.

Ayrıca ekteki Güvenlik/Arşiv Araştırması Formunun asil adayların bilgisayar ortamında ( Form 2 nüsha düzenlenecek aynı fotoğraflar yapıştırılacaktır. Forma yazılan bilgiler kişilerin sorumluluğundadır. ) doldurarak müracaat tarihi içerisinde diğer evraklar ile teslim etmesi gerekmektedir.

Göreve başlama tarihi güvenlik soruşturması sonucuna göre belirlenecek olup kişilere telefonla bildirilecektir.

- Nüfus Cüzdanı Aslı ve 2 adet fotokopisi

- Diploma veya Çıkış Belgesi (Aslı veya Onaylı Fotokopisi) ve 2 adet fotokopisi

- Vesikalık Fotoğraf (Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formuna yapıştırılanlar hariç

4 adet)

- Çalışma Belgesi Aslı (111 Nitelik Kodlu ilana başvuran adaylar tarafından eklenecektir.)

- İlanda belirtilen sertifikaların aslı (111 Nitelik Kodlu ilana başvuran adaylar tarafından eklenecektir.)

- İkametgah Belgesi

- Adli Sicil Kaydı

- Erkek Adaylar için, askerlik terhis belgesi ya da tecil belgesinin aslı

Evrak Teslim Tarihi: 31.05.2018-19.06.2018

ASIL VE YEDEK LİSTESİ

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Yayımlanan sonuç listesinde Büro personeli kadrosuna 59 KPSS puanı ile atama yapıldı.

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