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Öğretmenlere İndirim Yağmuru!

24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında birçok kurum ve kuruluş öğretmenlere özel indirim kampanyaları düzenliyor. Bazı indirimler Milli Eğitim Bakanlığı'nın teşebbüsleri neticesinde gerçekleştirilirken bazılarını kurumların kendileri öğretmenlere hediye ediyor.

Öğretmenlere İndirim Yağmuru!

24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında birçok kurum ve kuruluş öğretmenlere özel indirim kampanyaları düzenliyor. Bazı indirimler Milli Eğitim Bakanlığı'nın teşebbüsleri neticesinde gerçekleştirilirken bazılarını kurumların kendileri öğretmenlere hediye ediyor.

14 Kasım 2018 Çarşamba 11:48
Öğretmenlere İndirim Yağmuru!

24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında birçok kurum ve kuruluş öğretmenlere özel indirim kampanyaları düzenliyor. Bazı indirimler Milli Eğitim Bakanlığı'nın teşebbüsleri neticesinde gerçekleştirilirken bazılarını kurumların kendileri öğretmenlere hediye ediyor.

KPSS CAFE olarak Öğretmenlerimizin faydalanabileceği indirimleri derledik.

İşte Öğretmenlere özel olarak uygulanan indirimler;

TCDD’DE BİLETLER YÜZDE 50 İNDİRİMLİ

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) öğretmenlerimize indirimli seyahat kolaylığı sağlıyor. Devlet Demiryolları’ndan yapılan açıklamada Hızlı Tren biletlerinde 24 Kasım 2018 ile 30 Kasım 2018 tarihleri arasında % 50 indirim uygulanacağı duyuruldu.

İndirimden, Milli Eğitim Bakanlığı´na bağlı veya bakanlık tarafından onaylanan her derece ve türdeki resmi ve özel okullarda çalışan öğretmenleri, yükseköğretim kuruluşlarında çalışan öğretim elamanlarını, Türk uyruklu olup yabancı ülkelerde çalışan öğretmenleri kapsayacak şekilde ayarlandı. İndirimden yararlanmak isteyen öğretmenler biletlerini gişelerden, internetten, 444 82 33 numaralı çağrı merkezinden ya da acentelerden temin edebilecek. 

PTT’NİN İNDİRİMİ YÜZDE 30

PTT ise 24 Kasım haftasında öğretmenlerimize özel olarak her yıl uyguladığı % 25’lik indirimi bu yıl % 30’a çıkardı. Öğretmenlerimiz APS ve kargolarını 24 Kasım 2018 ile 30 Kasım 2018 tarihleri arısında % 30 indirimli gönderebilecek.

THY  VE ANADOLU JET´TEN YÜZDE 25 İNDİRİM

Türk Hava Yolları (THY) ve Anadolu Jet öğretmenlerimiz ve birlikte seyahat ettikleri aileleri için % 25 indirim imkanı sunuyor. İndirimli biletler 24 Mart 2019 tarihine kadar alınabilecek. Seyahatler ise 19 Kasım 2018 ile 31 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 

MÜZE VE ÖREN YERLERİ ÜCRETSİZ

Milli Eğitim Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı ile süresiz bir protokol imzaladı. İmzalanan protokole göre öğretmenlerimiz müze ve ören yerlerini artık hiç bir ücret ödemeden ücretsiz bir şekilde ziyaret edebilecek.

TÜRK TEKEKOM’DAN HEDİYE PAKET

24 Kasım Öğretmenler Günü´ne özel Türk Telekom´lu öğretmenlerimize bir gün boyunca geçerli 1GB cepten İnternet ve bir hafta boyunca geçerli şebeke içi sınırsız konuşma hakkı hediye edilecek. 

Hediye 1 Gb cepten internet 24 Kasım 2018 saat 23:59´a kadar; bir hafta boyunca yurt içi aramalarda geçerli olmak üzere şebeke içi sınırsız konuşma hakkı ise, 30 Kasım saat 23:59´a kadar kullanılabilecek.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

THY'den öğretmenlere yüzde 25 indirim
THY'den öğretmenlere yüzde 25 indirim
Son Güncelleme: 14.11.2018 13:07
Anahtar Kelimeler:
öğretmenlere indirim yağmuru
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