Öğretmenler Atama Bekliyor!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Öğretmen Memurların MEB bünyesinde değerlendirileceğini açıklamasından sonra öğretmen ataması bekleyenler ile öğretmen memurlar arasında tatlı bir çekişme başladı. Hali hazırda memur olan öğretmenler, öğretmenlik mesleğine hasret çekerken, öğretmen olarak atanmayı bekleyen öğretmenler müjdeli haber bekliyor.

Daha önce Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Memurluk Kazanmış Tüm Öğretmenlere MEB'de İhtiyacımız Var! açıklamasını haber yapmıştık.

Öğretmen Atamaları Mücadele Formu isimli bir sosyal medya grubu basın açıklaması yayımlayarak öğretmen atamalarına dikkat çekmeye çalıştı.

KPSS CAFE olarak her zaman memur olma, öğretmen olma hayali kuran takipçilerimizin ve okurlarımızın seslerini daha yüksek duyurmak adına elimizden geleni yaptık, yapmaya da devam edeceğiz.

Basın açıklaması şöyle;

Öğretmen atamaları mücadele platformu olarak kurulduğumuz günden beri öğretmen atamaları mücadelesinin tam ortasında yer aldık. Bu işi kişisel menfaatler ve bireysel arzular dışında tutup bir memleket meselesi olarak gördük.

Çektiğimiz sıkıntılar ve yaşadığımız haksızlıklar karşısında ataması yapılmayan öğretmenlerin sesi olmak istedik. Olmaya da devam edeceğiz. Önümüzde çok kritik bir süreç var. Bu süreçte tek ve ana hedefimiz yeni bir öğretmen ataması olacaktır.

Bu süreçte;

Şubat (yasal olarak ana atama ) atamasını almak yegane ve tek amacımız olacaktır. Bu uğurda geçtiğimiz yıllara nazaran daha 4sert ve /*etkin bir tavır sergileyeceğiz.

Sahada önem arz eden ve sizlerden oluşan kuracağımız bir Ankara ekibi ile bütçe görüşmelerinin yapıldığı bu süreçte gerekirse her gün mecliste olacağız.

Sendikalarla yarından tezi yok ortak bir görüşme ayarla, destek isteyeceğiz.

Toplumun her kesiminde sesimizin daha fazla duyulması için bunu sosyal medya etkinlikleri ile destekleyeceğiz.

Bu süreç içinde siyasi parti liderleri ile daha içli dışlı olacağız.

Sosyal medya haber sitelerine her gün haber olup ulusal basında ses getirecek işler yapmak hedefe ulaşmadaki önemli ayaklardan olacaktır.

Yaklaşan seçim döneminde özellikle muhalefetin desteğini alıp fazlasını değil hakkımızı almak için mücadele edeceğiz.

Belirli görüşmeler ve süreçler sonucunda gerekli sonuçlar alınmadığı takdirde Ankara'da omuz omuza bir eylem ( basın açıklaması ) düzenleyeceğiz.

Yıllarca eğitim aldık okuduk emek verdik hem biz henı ailelerimiz yıprandı. Kısacası bıçak kemiğe dayandı.

Kuruluş mottomuz olan "Tüm branşlar adına tek yürek " olma ilkesiyle branş kavgasını ve bölünrnüşlüğünü kenara bırakıp ana hedef ve ana atama olan Şubat ataması tek önceliğimiz olacaktır. Malumunuz ana atama olmadan branşlara da atama olmayacaktır.

Binleri bizden geleceğimizi saklıyorsa biz bunun için savaşmak durumundayız. Kaybedecek korkacak bir şeyimiz asla yok.

Bu süreç içerisinde grubun birlik ve bütünlüğünü bozup fitne çıkartanlar Itkesinlikle gruptan uzaklaştırılacaktır.

Burada sizlere düşen bu mücadeleye sahip çıkmaktır. Kendi geleceğimizi yine bizlerin azim ve kararlılığı belirleyecektir.

Son olarak tüm grup ve topluluklara çağnm ayrı gayn demeden gelin birlik olalım. 450.000 insanın kaderini salt 2 dudak arasına bırakmayalım.

Biz yöneticiler olarak üstümüze düşen vazifeyi fazlasıyla yapacağız bundan kirnsenin şüphesi olmasın.