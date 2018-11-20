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O İlde Memurların Çalışma Saatleri Değişti

Kamu kurum ve Kuruluşlarındaki mesai başlangıç ve bitiş saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 100. maddesi gereğince Yozgat'ın yeni Valisi Kadir Çakır tarafından değiştirildi.

O İlde Memurların Çalışma Saatleri Değişti

Kamu kurum ve Kuruluşlarındaki mesai başlangıç ve bitiş saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 100. maddesi gereğince Yozgat'ın yeni Valisi Kadir Çakır tarafından değiştirildi.

20 Kasım 2018 Salı 14:15
O İlde Memurların Çalışma Saatleri Değişti

Kamu kurum ve Kuruluşlarındaki mesai başlangıç ve bitiş saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 100. maddesi gereğince Yozgat'ın yeni Valisi Kadir Çakır tarafından değiştirildi.

Memurların çalıştıkları kuruma göre günlük mesai saatleri değişkenlik gösterebilir. Kuruma göre çıkarılacak özel kanun ya da yönetmelikle kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri belirlenebilir. Genelde haftalık tatiller için hafta sonları belirlenir. Çünkü birçok kurum cumartesi pazar kapalıdır. Yurt dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hallerde, hafta tatilini Cumartesi ve Pazardan başka günler olarak da tespit edebilir.

Yozgat'ta kamu hizmetinde çalışan memurların yeni çalışma saatleri ile ilgili Valilik'ten yapılan resmi açıklama şöyle;

İlimiz merkez ve ilçelerindeki kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 100. Maddesi gereğince, 19/11/2018 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen şekilde uygulanacaktır.

MESAİ SAATLERİ

Sabah  : 08.30 – 12.30

Öğle     : 13.30 – 17.30

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 20.11.2018 15:28
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