Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

O Bölümlerden Mezun 3 Bin 200 Personel Alınacak! (Başvurular Sona Eriyor)

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü'nün 3 Bin 200 Sözleşmeli Personel alımı için başvuru sürecinde sona gelindi.

banner396

O Bölümlerden Mezun 3 Bin 200 Personel Alınacak! (Başvurular Sona Eriyor)

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü'nün 3 Bin 200 Sözleşmeli Personel alımı için başvuru sürecinde sona gelindi.

01 Haziran 2018 Cuma 13:33
O Bölümlerden Mezun 3 Bin 200 Personel Alınacak! (Başvurular Sona Eriyor)

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü'nün 3 Bin 200 Sözleşmeli Personel alımı için başvuru sürecinde sona gelindi.

Geçtiğimiz haftalarda kurum resmi sitesi ve DPB aracılığıyla yayımlanan duyuruda alıma ilişkin, "latında istihdam edilmek üzere 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Spor Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör Çalıştırılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan KPSS (B) grubu (KPSS P3) puan türünden en az 50 (elli) puan almak şartıyla, yapılacak sözleşmeli personel giriş sınavı ile 1800 Antrenör ve 1400 Spor Uzmanı (1050 Spor Eğitim Uzmanı, 98 Spor Psikoloğu, 111 Spor Fizyoterapisti, 52 Spor Beslenmecisi, 42’si Kadın ve 47’si Erkek, 89 Spor Masörü) olmak üzere toplam 3200 sözleşmeli personel alınacaktır. Sözleşmeli personel giriş sınavı 16 Temmuz 2018 tarihinden itibaren sözlü sınav usulü ile 15 farklı merkezde 16 komisyon tarafından yapılacaktır." ifadelerine yer verilmiş, başvuru genel şartları aşağıdaki gibi açıklanmıştı: 

18 Mayıs 2018 tarihinde başlayan başvuru süreci 4 Haziran 2018 tarihi itibariyle sona erecek.Başvuru işlemleri Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden http://basvuru.gsb.gov.tr online gerçekleşecek. Adaylardan başvuru sırasında aşağıdaki belgeler talep edilecek : 

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 01.06.2018 13:43
Anahtar Kelimeler:
3 Bin 200 Personel3 Bin 200 Personel Alımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru Alımı Başvuruları Devam Ediyor
İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru Alımı Başvuruları Devam Ediyor
Süleyman Soylu: "Dijital, Teknik ve Personel Altyapısını Geliştiriyoruz"
Süleyman Soylu: "Dijital, Teknik ve Personel Altyapısını Geliştiriyoruz"
OGÜ Personel Alımı Sonuçları Açıklandı: 59 KPSS ile Büro Personeli Alımı Yapıldı
OGÜ Personel Alımı Sonuçları Açıklandı: 59 KPSS ile Büro Personeli Alımı Yapıldı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim