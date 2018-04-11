Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Nedendir Bilinmez, Sesleri Hiç Duyulmuyor! BESYO Mezunları 3 Bin Personel Alımı ile İlgili Duyuru Bekliyor!

BESYO mezunları 3 bin personel alımı için Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca yapılacak resmi bilgilendirmeyi bekliyor.

banner396

Nedendir Bilinmez, Sesleri Hiç Duyulmuyor! BESYO Mezunları 3 Bin Personel Alımı ile İlgili Duyuru Bekliyor!

BESYO mezunları 3 bin personel alımı için Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca yapılacak resmi bilgilendirmeyi bekliyor.

11 Nisan 2018 Çarşamba 16:43
Nedendir Bilinmez, Sesleri Hiç Duyulmuyor! BESYO Mezunları 3 Bin Personel Alımı ile İlgili Duyuru Bekliyor!

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın personel alımıyla ilgili duyuru bekleyen adayların ümitleri günden güne tükeniyor. Uzun süredir atama müjdesi bekleyen BESYO mezunları geçtiğimiz haftalarda MHP Milletvekili Saffet Sancaklı'nın meclis kürsüsünden yaptığı 'Atama olacak, ihtiyaçlar toplanıyor, kısa süre sonra ilan yayımlanacak' açıklamasıyla heyecanlanmış, fakat aradan geçen aylara rağmen hala atama yapılmamasıyla tekrar ümitsizliğe kapılmış durumda. İlan yayımlanacak mı, yayımlanmayacak mı, BESYO mezunlarının sesi Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca duyulacak mı, duyulmayacak mı? bunları zaman gösterecek. 3 Bin kişilik bir alım yapılacağı söyleniyor, fakat Gençlik ve Spor Bakanı , BESYO mezunlarıyla ilgili konuşmamayı tercih ediyor. Umarız Sn. Bakanımız gençlerin sesini duyar ve bununla ilgili güzel haberleri siz değerli ziyaretçilerimizle paylaşırız.

MHP'li Sancaklı : "Sayın Bakanla da özel görüştüm, basından da biraz yüklendim Sayın Bakana. Sayın Bakan da sağ olsun, bir müjde verdi, 3 bin öğrenci 2018 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığının kadrosuna atanacak. Bir ay önce açıkladı da çocuklar arıyor beni "Ne zaman başlayacağız?" diye. Biraz evvel Bakan Bey'e de onu sordum -buradan arkadaşlar da duysun diye söylüyorum- dedi ki: "İllere göre ihtiyaç listesi hazırlanıyor, çok yakında bitecek ve alımlar başlayacak.Buradan bunu da belirteyim." demişti.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
BESYOBESYO Mezunları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
657'de Değişiklik: Artık O Suçu İşleyenler Kamu Personeli Olamayacak
657'de Değişiklik: Artık O Suçu İşleyenler Kamu Personeli Olamayacak
Bakan Soylu Açıkladı: Jandarma ve Poliste Yeni Dönem
Bakan Soylu Açıkladı: Jandarma ve Poliste Yeni Dönem
Kamuda Deprem: Üst Düzey İsimler Görevden Alındı
Kamuda Deprem: Üst Düzey İsimler Görevden Alındı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim