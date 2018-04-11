Nedendir Bilinmez, Sesleri Hiç Duyulmuyor! BESYO Mezunları 3 Bin Personel Alımı ile İlgili Duyuru Bekliyor!

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın personel alımıyla ilgili duyuru bekleyen adayların ümitleri günden güne tükeniyor. Uzun süredir atama müjdesi bekleyen BESYO mezunları geçtiğimiz haftalarda MHP Milletvekili Saffet Sancaklı'nın meclis kürsüsünden yaptığı 'Atama olacak, ihtiyaçlar toplanıyor, kısa süre sonra ilan yayımlanacak' açıklamasıyla heyecanlanmış, fakat aradan geçen aylara rağmen hala atama yapılmamasıyla tekrar ümitsizliğe kapılmış durumda. İlan yayımlanacak mı, yayımlanmayacak mı, BESYO mezunlarının sesi Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca duyulacak mı, duyulmayacak mı? bunları zaman gösterecek. 3 Bin kişilik bir alım yapılacağı söyleniyor, fakat Gençlik ve Spor Bakanı , BESYO mezunlarıyla ilgili konuşmamayı tercih ediyor. Umarız Sn. Bakanımız gençlerin sesini duyar ve bununla ilgili güzel haberleri siz değerli ziyaretçilerimizle paylaşırız.

MHP'li Sancaklı : "Sayın Bakanla da özel görüştüm, basından da biraz yüklendim Sayın Bakana. Sayın Bakan da sağ olsun, bir müjde verdi, 3 bin öğrenci 2018 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığının kadrosuna atanacak. Bir ay önce açıkladı da çocuklar arıyor beni "Ne zaman başlayacağız?" diye. Biraz evvel Bakan Bey'e de onu sordum -buradan arkadaşlar da duysun diye söylüyorum- dedi ki: "İllere göre ihtiyaç listesi hazırlanıyor, çok yakında bitecek ve alımlar başlayacak.Buradan bunu da belirteyim." demişti.