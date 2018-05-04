Muharrem İnce : Sınav Sorularını Çaldırmayacağız, Kamuda Yükselme Adil Olacak

Muharrem İnce : Değerli kardeşlerim AKP FETÖ ortaklığı Türkiye'yi rotasından çıkarmış. Türkiye demokrasi, hukuk, bağımsız yargı bunları konuşacak durumda değildir, Anayasa Mahkemesi Anayasayı bir tarafa itmiştir, Ekonomimiz dış müdahelelere açıktır, Genelkurmay Başkanımız siyasetin özel talepleriyle meşguldur. Besleme sosyal medya trolleri yalan ve pislik saçmakla meşguller. Birbirine güvenmeyen , birlikte yaşama isteğini kaybetmiş bir insan topluluğu haline geldik.

GENÇLERİMİZ AKILLI EVLATLARIMIZ ÜLKEYİ TERK EDİYOR

Gençlerimiz , akıllı evlatlarımız ülkemizi terk ediyor. Kendi çocukları bedelli askerlik yapanlar var, bir de fakir evlatlarımızın yaptığı vatan mücadelesi var. Pasaportumuzun kapıkule'den öteye değeri yok. Sözde dünya lideri, hergün bağırıp çağrıyor, hakaret ediyor. Şimdi bu ülkenin gençlerine sesleniyorum, çocuklar, evlatlarım, öğrencilerim, kardeşlerim, size sesleniyorum.

BİR İNSANI HAYATTA ÜÇ KİŞİ KISKANMAZ

Bakın nasıl Cumhurbaşkanı olacağımı size anlatayım. Bir insanı hayatta üç kişi kıskanmaz, anası, babası bir de öğretmeni kıskanmaz. Öğretmeni gurur duyar. Benim profesör öğrencilerim, kaymakam olmuş, doktor, mühendis olmuş öğrencilerim var. Hepsinde payım olduğunu düşünüyor, hepsiyle gurur duyuyorum. Ben onlara mekanik anlatırken, elektronik, fizik anlatırken, o sınav sorularını verdikten sonra değerlendirirken o kağıdı bana öğretmenim öğretmişti isimlerini kapatır, okurdum, adını görmeden okurdum kağıdı. Adını görmeyeceksin ki etkilenmeyeceksin, eşit not vereceksin.

ÜNİVERSİTE SINAV SORULARINI 14 SENE BOYUNCA ÇALDILAR

Bunlar ne yaptı, tam 14 sene üniversite sorularını çaldırdılar, fetöyle birlikte çaldırdılar. Gençler, evlatlarım, kardeşlerim, sizin sorularınızı çaldırmayacağım. Sadece soruları mı? Buradan uyarıyorum, sınavda soruyu çalan sandıkta oyu çalar, bugünden uyarıyorum, bu ülkenin değerli avukatları, 50 bin avukat, cübbelerinizi 24 Haziran günü arabanızda tutun, her an sizi YSK'nın önüne çağırabilirim, hazır olun. 50 bin avukat, 50 bin...

Hazineden parayı çaldırmayacağız parayı...

SARAYI ÖĞRENCİLERE VERECEĞİM

Şimdi size bir soru, Allah'ın izni milletin isteğiyle 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı'yım sizce ben nereye giderim, Saraya mı , Çankaya'ya mı? (Çankaya sesleri) Sarayı bu ülkenin en akıllı evlatlarına vereceğim, bilim yuvası yapacağım.

KAMUDA YÜKSELMEYİ ADİL YAPACAĞIZ

Kamuda yükselme, müdür olma, genel müdür olma , daire başkanı, müsteşar olma, öyle bir kritere bağlayacağız ki , 100 yıl kimse değiştiremeyecek. Adil olacağız. Kimsenin mezhebine, kimsenin başörtüsüne , kimsenin mini eteğiyle ilgilenmeyeceğiz, kimsenin kürtlüğü, Türklüğüyle ilgilenmeyeceğiz. Kamuda yükselmeyi adil yapacağız. Veterinerden TÜBİTAK Başkanı yapmayacağız, parti il başkanından hakim savcı yapmayacağız.