MSB'den Sonra EGM de Sivil Memur Alımı Yapabilir

Milli Savunma Bakanlığı'nın dün yayımlanan sivil memur alımı ilanına ilgi yoğun. Geçtiğimiz haftalarda Emniyet Genel Müdürlüğü'nün de sivil memur ihtiyacı olduğuna yönelik Türk Büro-Sen'in bir açıklamasını sitemizde yayımlamıştık.

Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş, toplu sözleşme görüşmeleri sırasında EGM'nin sivil memur ihtiyacı olduğunu dile getirmiş, istihdam ile ilgili talepleri bildirmişti. MSB Sivil Memur alım ilanının yayımlanmasından sonra EGM'nin de yakın zamanda bir sivil memur alım ilanı yayımlaması KPSS puanlarıyla atama bekleyen adaylar için sevindirici bir gelişme olacaktır. Geçtiğimiz yıl KPSS puanlarıyla kadrolu personel alımları oldukça kısıtlı olmuş, kurumlar sözleşmeli personel istihdamına yönelmişti. Bu yüzden sürekli işçi, KPSS-B, KPSS-A kadroları, merkezi atama haberlerine adayların ilgisi oldukça yüksek. İçişleri Bakanı Sn. Süleyman Soylu'nun yılbaşı öncesinde atama bekleyen adayların sesini duyarak sivil memur alımı müjdesi vermesini bekliyoruz.

MSB SİVİL MEMUR ALIM İLANINA GÖZ ATMAK İÇİN TIKLAYIN

Toplu Sözleşme Görüşmelerinde EGM'ye hangi talepler iletilmişti :

· Polislere ve bekçilere seyyanen verilen zamların aynı teşkilatta çalışan sivil memurlara da verilmesi.

· 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun Tahsis Edilen Sınıflar başlıklı 36. Maddesinde Emniyet Teşkilatında çalışan sivil memurlar için ayrı bir sınıfının oluşturulması.

· Fiili hizmet zammının benzer koşullarda çalışan sivil memurlara da verilmesi.

· Emniyet Teşkilatında teknik ve mali konularda hizmet veren birimlerde, sivil memurların istihdam edilmesi ve bu birimlerdeki unvanlı kadrolara öncelikle sivil memurların atanması.

· Teknisyen yardımcılarının belirlenecek kriterler çerçevesinde teknisyen ve tekniker kadrolarına sınavsız atanması.

· Emniyet Teşkilatında Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışan personelden kurumun belirlediği kriterleri taşıyanların GİH veya Teknik Hizmetler Sınıfına geçirilmesi.

· Emniyet Teşkilatında çalışan sivil memurların görev tanımının net olarak yapılması ve görevi dışında çalıştırılmasının önlenmesi.

· Teknisyen yardımcılarının görev tanımlarının yapılması ve görevleri dışında çalıştırılmaması.

· Geçici görevlendirmelere yazılı kriterler getirilerek çalışanlar arasında adaletin sağlanması.

· Emniyet Teşkilatında ikinci bir emre kadar sınırsız mesai yapmak durumunda kalan sivil memurların, çalışma saatlerinin 657 Sayılı Kanunun 99 uncu Maddesindeki çalışma saatleri hükümlerine titizlikle uyulması.

· Emniyet müdürlerinin ve polislerin sivil memurları astı olarak değerlendirmesinin ve emir komuta zinciri içinde hareket etmeye zorlamasının önlenmesi.

· 657 Sayılı Kanunun 101 inci Maddesinin ‘’…Engelli memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.’’ hükmüne riayet edilmesi ve engelli personele nöbet verilmemesi.

· Memurlara verilen silah ruhsatı uygulamasının emeklilikte de devam ettirilmesi.

· Sivil memurların polislerde olduğu gibi şehir içi ulaşımdan ücretsiz yararlandırılması.

· Servis hizmetinden faydalanma hususunda yaşanan aksaklıkların giderilmesi.

· Lojmanlardan sivil memurların faydalanma oranlarının artırılması.

· Bakanlık etik komisyonunda sendika temsilcisinin de bulundurulması yönünde düzenleme yapılması.

HAFTANIN DİKKAT ÇEKENİ (POMEM MÜLAKAT SORULARI)

POMEM'DE ADAYLARA HANGİ SORULAR SORULUYOR? CEVAPLAR İÇİN TIKLAYIN

Kamuya Personel Alımları, gündemdeki son dakika gelişmeleri, ekonomi haberleri ve daha fazlasını yakından takip etmek için kpsscafe.com.tr'nin mobil uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz.

DAHA FAZLA BİLGİ DAHA FAZLA ARKADAŞ İSTİYORSAN

Memur alımlarıyla ilgili tüm gelişmeleri yakından takip edebileceğiniz, diğer memur adaylarıyla sohbet edip, bilgi alışverişinde bulunabileceğiniz facebook grubumuza aşağıdaki linkten erişim sağlayabilirsiniz

Facebook grubuna katılım için TIKLAYIN.

HİÇ BİR MEMUR ALIM İLANI GÖZÜNDEN KAÇMASIN İSTİYORSAN!

DPB , Resmi Gazete ve Kurumların internet sitelerinde bugün ve daha önce yayımlanan tüm memur alım ilanlarına ve özel sektör personel alımı duyurularına göz atmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanın.

YENİ MEMUR ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYIN

İLGİNÇ BİLGİLER 1