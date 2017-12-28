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MSB Sivil Memur Alımında Lise Mezunları Hangi Kadroları Tercih Edebilir? (Memur, Teknisyen, Koruma, Bahçıvan, Marangoz, Hademe ve Daha Fazlası)

Milli Savunma Bakanlığı'nın Sivil Memur alım ilanı bugün resmi siteden ve DPB'den yayımlandı. MSB Açıktan sivil memur alımı için başvuru yapmak isteyen adaylar msb.gov.tr'deki aşırı yoğunluktan başvuru sayfasına bugün ulaşamıyor. 400'e yakın gerçekleşecek alımla ilgili siz değerli ziyaretçilerimizi her konuda bilgilendirmeyi sürdüreceğiz. MSB Sivil Memur alım ilanı hakkında tüm detaylar Türkiye'nin en iyi personel alımı sitesinde.

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MSB Sivil Memur Alımında Lise Mezunları Hangi Kadroları Tercih Edebilir? (Memur, Teknisyen, Koruma, Bahçıvan, Marangoz, Hademe ve Daha Fazlası)

Milli Savunma Bakanlığı'nın Sivil Memur alım ilanı bugün resmi siteden ve DPB'den yayımlandı. MSB Açıktan sivil memur alımı için başvuru yapmak isteyen adaylar msb.gov.tr'deki aşırı yoğunluktan başvuru sayfasına bugün ulaşamıyor. 400'e yakın gerçekleşecek alımla ilgili siz değerli ziyaretçilerimizi her konuda bilgilendirmeyi sürdüreceğiz. MSB Sivil Memur alım ilanı hakkında tüm detaylar Türkiye'nin en iyi personel alımı sitesinde.

28 Aralık 2017 Perşembe 17:32
MSB Sivil Memur Alımında Lise Mezunları Hangi Kadroları Tercih Edebilir? (Memur, Teknisyen, Koruma, Bahçıvan, Marangoz, Hademe ve Daha Fazlası)

MSB Sivil Memur Alımı Lise Mezunu Alım Yapılacak Kadrolar (Memur, Teknisyen, Koruma, Bahçıvan, Marangoz, Hademe ve Daha Fazlası)

Milli Savunma Bakanlığı'nın Sivil Memur alım ilanı bugün resmi siteden ve DPB'den yayımlandı. MSB Açıktan sivil memur alımı için başvuru yapmak isteyen adaylar msb.gov.tr'deki aşırı yoğunluktan başvuru sayfasına bugün ulaşamıyor. 400'e yakın gerçekleşecek alımla ilgili siz değerli ziyaretçilerimizi her konuda bilgilendirmeyi sürdüreceğiz.

Özellikle lise düzeyinden KPSS'ye giren adayların bize gönderdiği hangi pozisyonlara başvuru yapabiliriz sorusuna yanıt olması için MSB tarafından paylaşılan kontenjan ve nitelik tablosundan faydalandık. Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı Kontenjan ve Nitelikler Tablosunda Lise ve Dengi Okullardan Mezun Adayların Başvuru yapabileceği pozisyonlar ve istenen nitelikler şu şekilde : 

LİSTENİN TAMAMI VE BAŞVURU GENEL ŞARTLARI İÇİN TIKLAYIN

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 28.12.2017 17:47
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