MSB Sivil Memur Alımı Atama Sonuçları-ASIL-YEDEK İsim Listesi

Milli Savunma Bakanlığı sivil memur alımı mülakat sonuçları önceki gün açıklandı.

Önceki gün açıklanan sonuçlar ile birlikte ASIL ve YEDEK liste de adaylara duyuruldu. Biz de bu haberimizde ASIL ve YEDEK listesine yer verdik.

Liste aşağıdaki gibidir. Burada Sırayla Sırası, Aday Numarası, Adı Soyadı, Atandığı Görev, Yerleştirme Puanı ve ASIL ya da YEDEK sırası.

1 186426 GÜL NİDA YILMAZ ADİSYON GÖREVLİSİ-MSB 90,644675 ASİL 1

2 255341 MEHMET CÜNEYT AKAN ADİSYON GÖREVLİSİ-MSB 89,525615 ASİL 2

3 247313 FURKAN DEMİR ADİSYON GÖREVLİSİ-MSB 87,754205 ASİL 3

4 229386 OĞUZ SELİM TURHAN ADİSYON GÖREVLİSİ-MSB 87,288925 ASİL 4

5 101878 HALİL İBRAHİM UYGUR ADİSYON GÖREVLİSİ-MSB 86,756115 ASİL 5

6 232727 UMUT HALICI ADİSYON GÖREVLİSİ-MSB 86,659575 YEDEK 1

7 260938 AHMET CAN YEŞİL ADİSYON GÖREVLİSİ-MSB 85,607255 YEDEK 2

8 185737 MEHMET TEKECİK ADİSYON GÖREVLİSİ-MSB 85,258412 YEDEK 3

9 110111 BİLAL MUTLU YILMAZ ADİSYON GÖREVLİSİ-MSB 84,460610 YEDEK 4

10 188251 YASİN YÜCEL ADİSYON GÖREVLİSİ-MSB 83,135645 YEDEK 5

11 237735 BİLAL GÖNENÇ ADİSYON GÖREVLİSİ-MSB 82,555580 YEDEK 6

12 219335 HÜSEYİN YILMAZ ADİSYON GÖREVLİSİ-MSB 82,090945 YEDEK 7

13 242266 BERKAN DUMAN ADİSYON GÖREVLİSİ-MSB 81,846810 YEDEK 8

14 170055 REYHANTİLA BAŞOL AMBAR MEMURU-MSÜ 88,886365 ASİL 1

15 253676 DENİZ KAYGUSUZ AMBAR MEMURU-MSÜ 78,149100 YEDEK 1

16 253907 EMRAH DOĞAN AMBAR MEMURU-MSÜ 77,795040 YEDEK 2

17 207696 HACER AL-KHUDHUR ARAPÇA ÇEVİRMEN-MSB 78,527510 ASİL 1

18 141838 NUH AYDIN KARAGÖZ AŞÇI-DzKK 81,247890 ASİL 1

19 261902 KADİR TOKAT AŞÇI-DzKK 78,000687 YEDEK 1

20 100411 İREM ADİL AŞÇI-DzKK 77,610353 YEDEK 2

21 206352 MEHMET TEVFİK BATUHAN DEMİREL AŞÇI-DzKK 74,860207 YEDEK 3

22 238890 HASAN YÜCE AŞÇI-DzKK 73,902713 YEDEK 4

23 130261 ERAY KÖKSAL AŞÇI-KKK 81,031443 ASİL 1

24 253743 MUSTAFA GÖKHAN UYSAL AŞÇI-KKK 79,326550 YEDEK 1

25 112591 SULTAN AMİNCİ AŞÇI-KKK 79,312993 YEDEK 2

26 194437 EMRE TÜZÜN AŞÇI-KKK 75,626137 YEDEK 3

27 119075 SERKAN KAYA AŞÇI-KKK 74,221210 YEDEK 4

28 203275 BEDRİ ALPARSLAN AŞÇI-KKK 70,071983 YEDEK 5

29 144230 MUHARREM ÖZCAN AŞÇI-MSB 84,784197 ASİL 1

30 180321 RÜŞTÜ ÖZAY AŞÇI-MSB 83,946050 ASİL 2

31 188569 YASİN MERMERCİ AŞÇI-MSB 83,696590 ASİL 3

32 202852 MEHMET FATİH DEMİRÖZ AŞÇI-MSB 83,599840 ASİL 4

33 117009 CİHAD ÖZSARI AŞÇI-MSB 82,812263 ASİL 5

34 218708 TAYFUN KAYA AŞÇI-MSB 82,110603 ASİL 6

35 105367 MÜCAHİT TOMURCUKGÜL AŞÇI-MSB 80,799237 YEDEK 1

36 145093 ÖMER GÖLDAĞ AŞÇI-MSB 80,509240 YEDEK 2

37 117329 FERHAT TASLAK AŞÇI-MSB 79,614193 YEDEK 3

38 204057 EMRE ALCAN AŞÇI-MSB 79,171383 YEDEK 4

39 242732 OLCAY ERDOĞAN AŞÇI-MSB 79,169957 YEDEK 5

40 191250 MURAT KARAKOCAOĞLU AŞÇI-MSB 78,567910 YEDEK 6

41 174958 HACI BAYRAM KÜRBÜZ AŞÇI-MSB 78,558917 YEDEK 7

42 119378 BAYRAM EROĞLU AŞÇI-MSB 78,157630 YEDEK 8

43 172863 ÇAĞRI İLERİ AŞÇI-MSB 77,996357 YEDEK 9

44 200503 ALİ ÇELİK AŞÇI-MSB 77,634577 YEDEK 10

45 179474 KADİR CAN BAYAT AŞÇI-MSB 77,448213 YEDEK 11

46 234829 KAAN KANIK AŞÇI-MSB 76,449937 YEDEK 12

47 218182 GÜLÇİN ŞAHİN AŞÇI-MSB 76,212803 YEDEK 13

48 103321 ONUR KORKMAZ AŞÇI-MSB 76,091787 YEDEK 14

49 115116 DERYA ÖZTÜRK AŞÇI-MSB 76,051890 YEDEK 15

50 132897 KÜBRA ŞİMŞEK AŞÇI-MSB 75,982063 YEDEK 16

51 125146 EMRAH TOSUN AŞÇI-MSB 75,658650 YEDEK 17

52 185391 ALİ SİVRİKAYA AŞÇI-MSB 75,356923 YEDEK 18

53 131154 ONUR CAN BİÇER AŞÇI-MSB 75,049037 YEDEK 19

54 104290 SELİM DİRİK AŞÇI-MSB 75,007073 YEDEK 20

55 114395 AYŞE GÜCÜN AŞÇI-MSB 74,869690 YEDEK 21

56 142203 ABDULAZİZ KÜTÜK AŞÇI-MSB 74,550757 YEDEK 22

57 117417 TÜMAY TURHAN AŞÇI-MSB 74,058860 YEDEK 23

58 131161 İRFAN ÇORAŞ AŞÇI-MSB 73,712363 YEDEK 24

59 175988 SÜHEYLA BAYKAL AŞÇI-MSB 73,427230 YEDEK 25

60 181641 KÜBRA ÇAKIN AŞÇI-MSB 72,665440 YEDEK 26

61 187183 NUKAN EYVAZ AŞÇI-MSB 72,611097 YEDEK 27

62 197847 ÜNSAL CANER AŞÇI-MSÜ 83,110603 ASİL 1

63 186198 MERT ŞAHİN AŞÇI-MSÜ 79,090117 ASİL 2

64 157214 KADİR AFACAN AŞÇI-MSÜ 79,076260 YEDEK 1

65 236292 ERHAN ASLAN AVUKAT-MSB 89,191860 ASİL 1

66 227312 CANSU ÇAKIR AVUKAT-MSB 88,451818 ASİL 2

67 203473 ALİ TEMİZ AVUKAT-MSB 87,723205 ASİL 3

68 152419 AYŞE SÜMEYRA ÖZDEMİR AVUKAT-MSB 86,880850 ASİL 4

69 142271 HATİCE CAN AVUKAT-MSB 86,472800 ASİL 5

70 213980 ŞEYMA DİK AVUKAT-MSB 85,780280 ASİL 6

71 126955 YÜCEL YÜCEIŞIK AVUKAT-MSB 85,757540 ASİL 7

72 163576 BURCU TAŞKESEN AVUKAT-MSB 85,596340 ASİL 8

73 209235 AYSİMA NUR ASLAN AVUKAT-MSB 85,429100 ASİL 9

74 169982 PINAR BAŞPINAR AVUKAT-MSB 85,414445 ASİL 10

75 111680 ESRA DEMİR AVUKAT-MSB 85,235575 ASİL 11

76 115932 ZEYNEP KARA AVUKAT-MSB 85,030165 ASİL 12

77 158749 ARZU DOĞAN AVUKAT-MSB 84,873740 ASİL 13

78 210300 ELİF DÜZENLİ AVUKAT-MSB 84,440975 ASİL 14

79 151388 FATMA BAYRAK ÇELİK AVUKAT-MSB 84,424320 ASİL 15

80 168413 MERVE ARIKAN AVUKAT-MSB 84,083970 ASİL 16

81 233789 ZEYNEP SERTTAŞ AVUKAT-MSB 84,008920 ASİL 17

82 216765 ABDURRAHMAN KARAKOÇ AVUKAT-MSB 83,909365 ASİL 18

83 199420 HATİCE ATİLLA AVUKAT-MSB 83,845220 ASİL 19

84 259943 DERYA MUTLUOĞLU AVUKAT-MSB 83,819190 ASİL 20

85 110957 GÖZDE OTURMAZ KILIÇ AVUKAT-MSB 83,795435 ASİL 21

86 218448 ÖZEL AYDIN AVUKAT-MSB 83,704740 ASİL 22

87 215243 İMRAN ARICI AVUKAT-MSB 83,693875 ASİL 23

88 140499 MELİKE KARLANGIÇ AVUKAT-MSB 83,684295 ASİL 24

89 244316 SELİN ÖZKOYUNCU AVUKAT-MSB 83,670125 ASİL 25

90 205505 ŞEYDA DURUKAN AVUKAT-MSB 83,556715 YEDEK 1

91 249115 MERVE CEYLAN AVUKAT-MSB 83,553900 YEDEK 2

92 232514 ASLI GÜVEN AVUKAT-MSB 83,472305 YEDEK 3

93 170251 AYSEL YEŞİLYURT AVUKAT-MSB 82,965730 YEDEK 4

94 158723 UTKU ALTUNSAYAR AVUKAT-MSB 82,908870 YEDEK 5

95 259551 TANER DOĞAN AVUKAT-MSB 82,757805 YEDEK 6

96 160608 NALAN ÜĞE AVUKAT-MSB 82,634015 YEDEK 7

97 185877 SİNEM KILIÇ AVUKAT-MSB 82,501850 YEDEK 8

98 131635 BİLGECAN YILDIRIM AVUKAT-MSB 82,380110 YEDEK 9

99 136811 GAMZE BIŞAROĞLU AVUKAT-MSB 82,237085 YEDEK 10

100 148069 TUĞBA ANKIT AVUKAT-MSB 82,139810 YEDEK 11

101 105244 MERVE NUR UYDURAN AVUKAT-MSB 82,128440 YEDEK 12

102 116680 ÖZKAN ŞAHİN AVUKAT-MSB 81,961165 YEDEK 13

103 122451 DEMET FİLOĞLU AVUKAT-MSB 81,927310 YEDEK 14

104 122438 EDANUR İLKÜNLÜOĞLU AVUKAT-MSB 81,868450 YEDEK 15

105 171080 GÖKHAN ALİOĞLU AVUKAT-MSB 81,760810 YEDEK 16

106 170095 BİRSEN MERVE DEMİR AVUKAT-MSB 81,731000 YEDEK 17

107 174353 HATİCE ÖZPARÇA AVUKAT-MSB 81,683495 YEDEK 18

108 100288 SONAY AYDOĞDU AVUKAT-MSB 81,523065 YEDEK 19

109 145890 SEHER GENÇ ATEŞLİ AVUKAT-MSB 81,456145 YEDEK 20

110 220452 EZGİ CEREN UZEL AVUKAT-MSB 81,362165 YEDEK 21

111 148782 NESLİHAN AKGÜL AVUKAT-MSB 81,228985 YEDEK 22

112 116005 BERNA BALCI AVUKAT-MSB 81,131230 YEDEK 23

113 220274 FATMA YILMAZ AVUKAT-MSB 80,909263 YEDEK 24

114 181762 FATMA ARSLAN AVUKAT-MSB 80,851000 YEDEK 25

115 106579 JALE SARIKAVUN AVUKAT-MSB 80,838125 YEDEK 26

116 102762 MELİKE KARA AVUKAT-MSB 80,783575 YEDEK 27

117 117868 MEHMET ALİ KARABUDAK AVUKAT-MSB 80,781830 YEDEK 28

118 147355 KAAN HASAN KALE AVUKAT-MSB 80,752735 YEDEK 29

119 229069 FATMA ÇELİK AVUKAT-MSB 80,577655 YEDEK 30

120 115197 SEVİM ŞAHİN AVUKAT-MSB 80,567795 YEDEK 31

121 213231 YASEMİN YAPICI AVUKAT-MSB 80,439190 YEDEK 32

122 251640 FULYA ALTIKULAÇ AVUKAT-MSB 80,392700 YEDEK 33

123 181440 İLHAN ÖZKÖKLÜ AVUKAT-MSB 80,359595 YEDEK 34

124 240083 DİLAY METİN AVUKAT-MSB 80,239350 YEDEK 35

125 259431 HAMİDE TÜLİN SEZGİN AVUKAT-MSB 80,197160 YEDEK 36

126 137587 HATİCE MERVE KIZILKAR AVUKAT-MSB 80,138300 YEDEK 37

127 147400 ELİF YURDAKUL AVUKAT-MSB 80,032660 YEDEK 38

128 149359 ESRA ÇİMEN AVUKAT-MSB 79,464220 YEDEK 39

129 221416 KORAY ŞAHMAN AVUKAT-MSB 79,258310 YEDEK 40

130 259222 MEHMET TAŞDEMİRCİ AVUKAT-MSB 79,127945 YEDEK 41

131 158798 ERTUĞRUL KESKİN AVUKAT-MSB 79,117565 YEDEK 42

132 217725 FİRDEVS İNCEKARA AVUKAT-MSB 79,097095 YEDEK 43

133 210318 MERVE TÜREN AVUKAT-MSB 79,020810 YEDEK 44

134 229893 DİLARA AKBABA AVUKAT-MSB 78,950570 YEDEK 45

135 197670 AYŞEN ÇAĞLIYAN AVUKAT-MSB 78,914940 YEDEK 46

136 133643 GİZEM YÜKSEL AVUKAT-MSB 78,804525 YEDEK 47

137 227799 BAŞAK AYATA AVUKAT-MSB 78,707020 YEDEK 48

138 187833 SENA ÇANAK AVUKAT-MSB 78,692875 YEDEK 49

139 203535 ELİF SOLAK AVUKAT-MSB 78,627440 YEDEK 50

140 188747 BAYRAM ÇİÇEK AVUKAT-MSB 78,490470 YEDEK 51

141 148024 KÜBRA ELMAS AVUKAT-MSB 78,183510 YEDEK 52

142 213475 POYRAZ KAÇAR AVUKAT-MSB 78,159250 YEDEK 53

143 126088 YAVUZ İSMAİL MERAL AVUKAT-MSB 78,137805 YEDEK 54

144 260667 CEM KÜÇÜK AVUKAT-MSB 77,976095 YEDEK 55

145 149124 EZGİ ACAR AVUKAT-MSB 77,646895 YEDEK 56

146 259961 AHUNUR YILDIRIM ÇERŞİL AVUKAT-MSB 77,639810 YEDEK 57

147 256624 NEZAKET ÇİÇEK AVUKAT-MSB 77,565780 YEDEK 58

148 174643 BANU TEBER ÖZDEMİR AVUKAT-MSB 77,450340 YEDEK 59

149 156589 ELİF MEMİŞOĞLU AVUKAT-MSB 77,421025 YEDEK 60

150 142465 ELİF KÜBRA DÖĞER AVUKAT-MSB 77,410655 YEDEK 61

151 142559 SEMANUR ÖZSULAR AVUKAT-MSB 76,941710 YEDEK 62

152 240252 ŞÜLE DOĞANAY AVUKAT-MSB 76,771685 YEDEK 63

153 118163 ZÜHTÜ UĞUR AVUKAT-MSB 76,739090 YEDEK 64

154 179369 HASAN DEMİR AVUKAT-MSB 76,440975 YEDEK 65

155 108456 ARİFE KOÇ AVUKAT-MSB 76,232280 YEDEK 66

156 195466 CANSU AVCI AVUKAT-MSB 76,127425 YEDEK 67

157 256265 EMRE ULUS BAHÇIVAN-MSB 86,349935 ASİL 1

158 113022 İSMAİL KAYA BAHÇIVAN-MSB 78,922470 ASİL 2

159 223158 EMRE FİDAN BAHÇIVAN-MSB 78,134560 ASİL 3

160 113645 FETTAH KAPDAN BAHÇIVAN-MSB 77,755335 YEDEK 1

161 223491 HALİL AŞAN BAHÇIVAN-MSB 75,146785 YEDEK 2

162 213370 İLKER AKİF DÜNDAR BAHÇIVAN-MSB 75,122300 YEDEK 3

163 117197 YASİR AKBULUT BAHÇIVAN-MSB 74,889015 YEDEK 4

164 176723 YILMAZ KIZILTOPRAK BAHÇIVAN-MSB 74,353195 YEDEK 5

165 238231 KADİR BAYRAKÇI BAHÇIVAN-MSB 72,646785 YEDEK 6

166 230053 ALPEREN KESER BAHÇIVAN-MSB 72,097785 YEDEK 7

167 215714 GÖKHAN SERT BAHÇIVAN-MSB 71,634560 YEDEK 8

168 217614 MURAT KARADAŞ BAHÇIVAN-MSB 70,456880 YEDEK 9

169 231063 YASİN GÜMÜŞ BAHÇIVAN-MSÜ 83,140610 ASİL 1

170 247255 ABDÜLKADİR ÇAMCI BAHÇIVAN-MSÜ 80,317215 YEDEK 1

171 208025 RUKİYE KÖMERİK BASIN HALKLA İLİŞKİLER UZMANI-HvKK 87,149885 ASİL 1

172 245753 FAHRİ KÜÇÜKKILINÇ BASIN HALKLA İLİŞKİLER UZMANI-HvKK 84,821455 YEDEK 1

173 262293 BAKIŞ ZEYDAN BASIN HALKLA İLİŞKİLER UZMANI-HvKK 83,330035 YEDEK 2

174 226304 GÜLSEN ERYILMAZ BASIN HALKLA İLİŞKİLER UZMANI-HvKK 81,928300 YEDEK 3

175 225055 BEHİYE NİLGÜN SAYILIR BASIN HALKLA İLİŞKİLER UZMANI-HvKK 76,060685 YEDEK 4

176 251834 YASİN ÖZTÜRK BERBER(1)-MSÜ 83,400070 ASİL 1

177 141230 MEHMET ALİ SALAN BERBER(1)-MSÜ 78,183535 ASİL 2

178 207639 KEMAL ORAL BERBER(1)-MSÜ 74,276535 YEDEK 1

179 191234 MESUT ÇİÇELİ BERBER(1)-MSÜ 74,222055 YEDEK 2

180 255388 ATIF ÜNAL BERBER(1)-MSÜ 71,775490 YEDEK 3

181 236988 KEMAL EMEKSİZ BERBER(1)-MSÜ 71,487915 YEDEK 4

182 206471 İSMAİL POLAT BERBER(1)-MSÜ 70,932115 YEDEK 5

183 224573 ALAADDİN GÜMÜŞ BERBER(1)-MSÜ 70,865540 YEDEK 6

184 232433 HASAN ÜNLÜ BERBER(2)-MSÜ 87,037696 ASİL 1

185 185893 ADEM YEŞİL BERBER(2)-MSÜ 79,601865 ASİL 2

186 224773 SEYDİ AHMET SEVEN BERBER(2)-MSÜ 76,768575 YEDEK 1

187 208861 TUNCAY UĞUR BERBER(2)-MSÜ 74,780805 YEDEK 2

188 230670 SERDAL AYKUTLUĞ BERBER(2)-MSÜ 73,079990 YEDEK 3

189 253123 BURKAY BATUR BERBER(2)-MSÜ 72,831745 YEDEK 4

190 224617 İHSAN SALMAN BERBER(2)-MSÜ 72,235370 YEDEK 5

191 251063 OKTAY ÖZCAN BERBER(2)-MSÜ 71,910860 YEDEK 6

192 211787 İBRAHİM PEHLİVAN BERBER(2)-MSÜ 71,421485 YEDEK 7

193 147374 FERHAT YAGIZ BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ (1)-MSÜ 91,791705 ASİL 1

194 156279 NECMEDDİN SAMİ ŞAHİN BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ (1)-MSÜ 80,986160 YEDEK 1

195 198227 NESİBE MERVE HARMANCI BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ (1)-MSÜ 77,457640 YEDEK 2

196 209746 ERSOY YILMAZ BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ (2)-MSÜ 84,673845 ASİL 1

197 149187 ESRA TAŞKIN BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-GN.KUR.BŞK 87,700660 ASİL 1

198 179201 HASAN KILIÇARSLAN BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-GN.KUR.BŞK 87,014510 ASİL 2

199 197128 İLHAN SAĞLIK BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-GN.KUR.BŞK 81,327190 YEDEK 1

200 107476 SALİH MALLI BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-GN.KUR.BŞK 80,896775 YEDEK 2

201 204370 HİLAL ZEYNEP BAĞRIYANIK BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-GN.KUR.BŞK 80,723860 YEDEK 3

202 133372 AYŞE KUNDAKCI BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-GN.KUR.BŞK 79,321965 YEDEK 4

203 155495 ZEYNEP CEYDA ELİKÜÇÜK BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-GN.KUR.BŞK 78,900280 YEDEK 5

204 112339 ÖZNUR GÖRGEÇ BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-GN.KUR.BŞK 77,961925 YEDEK 6

205 238668 MUSAB ÖZTÜRK BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-HvKK 88,637295 ASİL 1

206 241402 TUBA NAZ BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-HvKK 86,457640 ASİL 2

207 238303 LÜTFULLAH ÖZER BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-HvKK 86,288930 ASİL 3

208 230985 ÖZHAN DİKBAŞ BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-HvKK 85,596600 ASİL 4

209 130344 ASLIHAN TÜZÜN BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-HvKK 85,161475 ASİL 5

210 250799 REYHAN KÖKSAL BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-HvKK 85,096395 YEDEK 1

211 234119 MAŞİTE TURMUŞ BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-HvKK 84,654965 YEDEK 2

212 257010 MEHMET ALİ MAĞAT BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-HvKK 84,169330 YEDEK 3

213 260828 CİHAN HÜSEYİN YILMAZ BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-HvKK 81,140590 YEDEK 4

214 124875 FUNDA ATALAY BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-HvKK 81,053130 YEDEK 5

215 189208 TAHA TAŞDEMİR BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-HvKK 80,974745 YEDEK 6

216 200502 ÖZKAN ALTUNIŞIK BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-HvKK 79,323980 YEDEK 7

217 185539 ALPTEKİN GÜLCAN BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-HvKK 78,774195 YEDEK 8

218 198023 SEMANUR MERCAN BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-HvKK 78,725660 YEDEK 9

219 256138 MURAT İSTANKÖYLÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-HvKK 78,549545 YEDEK 10

220 240155 EMİR AKGÜN BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-HvKK 78,258310 YEDEK 11

221 113297 SENA ÖLMEZ BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-HvKK 77,483845 YEDEK 12

222 108437 SÜMEYYE ÖZEN BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-HvKK 77,241875 YEDEK 13

223 233527 RAMAZAN YILDIZ BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-HvKK 77,100830 YEDEK 14

224 182727 ÖZLEM KIRBIYIK BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-HvKK 76,963435 YEDEK 15

225 258816 DUYGU ERGİN BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-HvKK 76,954795 YEDEK 16

226 249113 SONGÜL AKTEPE BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-HvKK 76,618060 YEDEK 17

227 214456 OLCAY KAROL BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-HvKK 76,345425 YEDEK 18

228 201024 ZÜLFÜ ÇİNAR BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-KKK 79,251940 ASİL 1

229 209575 EŞREF ALBAYRAK BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-KKK 71,778655 YEDEK 1

230 223311 EMİNE ÇETİN BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-MSB 92,190365 ASİL 1

231 230092 ESRA DOLAR BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-MSB 91,232060 ASİL 2

232 173733 EREN LÖKLÜOĞLU BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-MSB 90,450145 ASİL 3

233 180818 ÖYKÜ KAHRAMAN BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-MSB 90,178790 ASİL 4

234 109304 NURİYE BÖKE BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-MSB 89,179780 ASİL 5

235 257566 AYŞENUR EBRU CANGUL BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-MSB 88,190870 ASİL 6

236 261471 FATMA BAŞKAYA BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-MSB 87,998830 ASİL 7

237 105274 EMRE YÜCEL BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-MSB 87,676205 ASİL 8

238 257394 HANDE ÖZER BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-MSB 87,342710 ASİL 9

239 258180 FEYZA NUR FİLİZ BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-MSB 87,183785 ASİL 10

240 110122 EBRU DEMİRYÜREK BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-MSB 86,857375 ASİL 11

241 253808 ORÇUN DÜVEN BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-MSB 86,146675 ASİL 12

242 200877 BİRSEN TERLİKLİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-MSB 86,029175 ASİL 13

243 190509 MUSTAFA ÖZASLAN BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-MSB 85,878830 ASİL 14

244 230502 HANDAN SÖNMEZ BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-MSB 85,797740 ASİL 15

245 237545 İZZET TOPALOĞLU BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-MSB 85,711330 ASİL 16

246 144330 KÜBRA BIYIK BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-MSB 85,629225 ASİL 17

247 184302 MERVE YAĞCI BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-MSB 85,274470 YEDEK 1

248 259612 ASLIHAN MERVE KARAKALKAN BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-MSB 85,272470 YEDEK 2

249 195736 AYŞE DÖNMEZ BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-MSB 85,233065 YEDEK 3

250 238910 MERVE ERDEM BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-MSB 84,606475 YEDEK 4

251 213367 ESMA KURT BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-MSB 84,287625 YEDEK 5

252 226746 SÜMEYRA BİLEN BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-MSB 83,878615 YEDEK 6

253 249109 ÖMER ÇAM BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-MSB 83,744445 YEDEK 7

254 113132 FUAT DEMİREL BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-MSB 83,639085 YEDEK 8

255 240680 MURAT AYGÜN BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-MSB 83,339415 YEDEK 9

256 188029 HARUN ALÇİÇEK BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-MSB 83,335115 YEDEK 10

257 201600 YASİN ÖZÇOBAN BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-MSB 82,856590 YEDEK 11

258 218524 BÜŞRA ÖZKAVAK DİREKEL BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-MSB 82,673420 YEDEK 12

259 255617 GÜLŞAH KAYA BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-MSB 82,440480 YEDEK 13

260 205707 ŞÜKRAN TAYAR BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-MSB 82,376320 YEDEK 14

261 252397 AHMET HAKAN EYİGÜN BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-MSB 82,198955 YEDEK 15

262 116127 ÜMİT BARIŞ DEĞDAŞ BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-MSB 82,130720 YEDEK 16

263 173308 ESRA FİDAN BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-MSB 81,575940 YEDEK 17

264 230733 MİNE ÖZKAN BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-MSB 81,449845 YEDEK 18

265 238027 ELİF ERCAN BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-MSB 81,425320 YEDEK 19

266 181593 TUĞÇE ÖZDEN BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-MSB 81,342200 YEDEK 20

267 203996 HATİCE TUĞBA KARATAŞ BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-MSB 80,926600 YEDEK 21

268 179790 UĞUR DURSUN BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-MSB 80,925310 YEDEK 22

269 190327 KÜBRA NUR SARIOĞLU BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-MSB 80,900060 YEDEK 23

270 205221 MAKBULE KANTAR BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-MSB 80,891985 YEDEK 24

271 150189 BİLGE KAYHAN BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-MSB 80,867450 YEDEK 25

272 257273 AYSEL İNALÖZ BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-MSB 80,746230 YEDEK 26

273 252359 AYBÜKE DİĞDEM HİNCAL BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-MSB 80,443760 YEDEK 27

274 205460 AYBÜKE MUTİ SANCAK BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-MSB 80,309100 YEDEK 28

275 196281 AYŞEGÜL SAĞLAM GÜLBAĞÇA BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-MSB 80,160045 YEDEK 29

276 237928 MEHMET BOZDAĞ BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-MSB 80,008500 YEDEK 30

277 232660 AYŞE HÜMEYRA ABACI BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-MSB 79,222985 YEDEK 31

278 158929 MEHMET BUĞRA EKEN BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-MSB 78,823265 YEDEK 32

279 252018 ERHAN ŞİMŞEK BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-MSB 78,785635 YEDEK 33

280 224591 BEGÜM KILIÇ BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-MSB 78,518070 YEDEK 34

281 252512 ZEHRA NUR KIRKGÜL BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-MSB 78,367740 YEDEK 35

282 238284 ALİ KEMAL KALKAN BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-MSB 78,103190 YEDEK 36

283 119134 BÜŞRA AKYÜZ BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-MSB 76,672910 YEDEK 37

284 223867 YASİN DOĞAN BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-MSB (HRT.GN.K.lığı) 84,630170 ASİL 1

285 253616 OĞUZHAN ÇİLTAŞ BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-MSB (HRT.GN.K.lığı) 82,599680 ASİL 2

286 224639 MUSTAFA TOSUN BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-MSB (HRT.GN.K.lığı) 82,489535 ASİL 3

287 156014 AYKUT SARIHAN BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-MSB (HRT.GN.K.lığı) 81,483675 YEDEK 1

288 101258 BÜŞRA AKAGÜNDÜZ BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-MSB (HRT.GN.K.lığı) 78,851015 YEDEK 2

289 178737 İBRAHİM TAŞ BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-MSB (HRT.GN.K.lığı) 78,301665 YEDEK 3

290 252604 ZAFER GÖKÇE BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-MSB (HRT.GN.K.lığı) 76,412375 YEDEK 4

291 224466 UĞUR CAN KAYA BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ-MSB (HRT.GN.K.lığı) 75,221900 YEDEK 5

292 216585 MAZHAR KOCA BİLGİSAYAR PROGRAMCISI-MSÜ 89,318615 ASİL 1

293 246709 RIZA KOCABIYIK BİLGİSAYAR PROGRAMCISI-MSÜ 82,748615 YEDEK 1

294 226341 AHMET BAL BİLGİSAYAR PROGRAMCISI-MSÜ 76,784805 YEDEK 2

295 140316 MURAT EMRE KARACA BİLGİSAYAR YAZILIM MÜHENDİSİ-MSB (HRT.GN.K.LIĞI) 84,077450 ASİL 1

296 249352 ŞEYMA BİNGÖL BİLGİSAYAR YAZILIM MÜHENDİSİ-MSB (HRT.GN.K.LIĞI) 83,617485 ASİL 2

297 135630 İLHAN YILDIRIM BİLGİSAYAR YAZILIM MÜHENDİSİ-MSB (HRT.GN.K.LIĞI) 83,043480 ASİL 3

298 170064 ÜMMÜ GÜLSÜM KESKİN BİLGİSAYAR YAZILIM MÜHENDİSİ-MSB (HRT.GN.K.LIĞI) 82,729215 ASİL 4

299 109157 MUSA TOPAL BİLGİSAYAR YAZILIM MÜHENDİSİ-MSB (HRT.GN.K.LIĞI) 81,804675 YEDEK 1

300 233829 MERYEM GELEN BİLGİSAYAR YAZILIM MÜHENDİSİ-MSB (HRT.GN.K.LIĞI) 81,661715 YEDEK 2

301 214449 SERHAT SELİM BİLGİSAYAR YAZILIM MÜHENDİSİ-MSB (HRT.GN.K.LIĞI) 81,621585 YEDEK 3

302 218667 UĞUR GÜRTÜRK BİLGİSAYAR YAZILIM MÜHENDİSİ-MSB (HRT.GN.K.LIĞI) 81,284490 YEDEK 4

303 165019 BERİVAN KOÇ BİLGİSAYAR YAZILIM MÜHENDİSİ-MSB (HRT.GN.K.LIĞI) 80,744155 YEDEK 5

304 101581 MEHMET MACAR BİLGİSAYAR YAZILIM MÜHENDİSİ-MSB (HRT.GN.K.LIĞI) 79,275345 YEDEK 6

305 184534 AYŞENUR ŞEREF BİLGİSAYAR YAZILIM MÜHENDİSİ-MSB (HRT.GN.K.LIĞI) 78,897925 YEDEK 7

306 207556 NUR KUTLU BİLGİSAYAR YAZILIM MÜHENDİSİ-MSB (HRT.GN.K.LIĞI) 78,388910 YEDEK 8

307 231166 TUĞBERK KENGEÇ BİLGİSAYAR YAZILIM MÜHENDİSİ-MSB (HRT.GN.K.LIĞI) 77,333190 YEDEK 9

308 248691 GÖKÇE KAZEL BİLGİSAYAR YAZILIM MÜHENDİSİ-MSB (HRT.GN.K.LIĞI) 76,173510 YEDEK 10

309 102207 AYDIN YILDIZ BİLGİSAYAR YAZILIM MÜHENDİSİ-MSB (HRT.GN.K.LIĞI) 73,801365 YEDEK 11

310 205876 EMİNE AŞAR BİLGİSAYAR YAZILIM MÜHENDİSİ-MSB (HRT.GN.K.LIĞI) 71,225795 YEDEK 12

311 112627 SELÇUK YILMAZ BİYOLOG-MSB 81,863440 ASİL 1

312 184757 AYSEL YALÇIN BİYOLOG-MSB 79,802300 YEDEK 1

313 134996 SEZEN YÜKSEL BİYOLOG-MSB 79,371530 YEDEK 2

314 261237 MERYEM YİĞİT ÇAMAŞIRCI(1)-MSÜ 87,967055 ASİL 1

315 167003 AYŞEGÜL AFLAZ ÇAMAŞIRCI(1)-MSÜ 83,383025 YEDEK 1

316 247488 NİYAZİ ERTAN ÇAMAŞIRCI(1)-MSÜ 77,076280 YEDEK 2

317 193611 AYHAN ERDEN ÇAMAŞIRCI(1)-MSÜ 76,890645 YEDEK 3

318 179882 SEFA UĞURLU ÇAMAŞIRCI(2)-MSÜ 88,426775 ASİL 1

319 206862 MUHAMMED VEYSEL BAKIR ÇAMAŞIRCI(2)-MSÜ 82,923765 YEDEK 1

320 230820 UMMAHAN BELKIRAT ÇAMAŞIRCI(2)-MSÜ 77,986700 YEDEK 2

321 227242 ÖZKAN BAYAR ÇAMAŞIRCI(2)-MSÜ 77,453535 YEDEK 3

322 227054 UFUK DİNLER ÇAMAŞIRCI(2)-MSÜ 77,097815 YEDEK 4

323 207623 HAKAN TUCUK ÇAMAŞIRCI(2)-MSÜ 76,695000 YEDEK 5

324 237574 AYŞE CEYLAN KARA ÇEVRE MÜHENDİSİ-MSB 86,977385 ASİL 1

325 192919 LEYLA GÜN ÇEVRE MÜHENDİSİ-MSB 86,872672 ASİL 2

326 192605 MERVE BABACAN ÇEVRE MÜHENDİSİ-MSB 83,880110 YEDEK 1

327 256654 GÖKHAN SEVİNÇ ÇEVRE MÜHENDİSİ-MSB 83,735850 YEDEK 2

328 245625 AYGÜL CİDACI ÇEVRE MÜHENDİSİ-MSB 82,712605 YEDEK 3

329 208936 KARDELEN MEŞE DİYETİSYEN(BESLENME UZMANI)-MSÜ 91,336420 ASİL 1

330 259334 HANDE UYGAR DİYETİSYEN(BESLENME UZMANI)-MSÜ 86,130005 YEDEK 1

331 150478 RUKİYE ATMACA ECZACI-MSB 80,333805 ASİL 1

332 186885 SEDA UZ ECZACI-MSB 79,959380 YEDEK 1

333 159739 BÜŞRA YAYLACI ECZACI-MSB 79,235255 YEDEK 2

334 141847 ZEYNEP ALTINDAL ECZACI-MSB 79,206190 YEDEK 3

335 238772 VEDAT KILINÇ ELEKTRİK MÜHENDİSİ-MSB 87,937970 ASİL 1

336 193371 MUSTAFA ÜNVER ELEKTRİK MÜHENDİSİ-MSB 85,221185 ASİL 2

337 186183 MURAT EKİNCİ ELEKTRİK MÜHENDİSİ-MSB 85,006700 ASİL 3

338 204140 YUNUS BİLGEBEY ELEKTRİK MÜHENDİSİ-MSB 84,738360 ASİL 4

339 178222 ŞENOL MERİÇ ELEKTRİK MÜHENDİSİ-MSB 84,269460 ASİL 5

340 249815 ÜMİT AKBABA ELEKTRİK MÜHENDİSİ-MSB 83,346500 ASİL 6

341 118922 SEBAHATTİN ÇAPKIN ELEKTRİK MÜHENDİSİ-MSB 76,685915 YEDEK 1

342 217149 AHMET AKİF BAYSOY ELEKTRİK MÜHENDİSİ-MSB 73,213495 YEDEK 2

343 225643 YASİN KORUN ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ(1)-MSÜ 88,890695 ASİL 1

344 254871 METİN DAŞDAN ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ(1)-MSÜ 82,291360 YEDEK 1

345 106641 ALİ ALPER BEŞTAŞ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ(2)-MSÜ 90,198450 ASİL 1

346 229172 NİLGÜN ZIBA ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ(2)-MSÜ 86,564065 YEDEK 1

347 214683 ALİ AKPINAR ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ(2)-MSÜ 80,948060 YEDEK 2

348 259963 FURKAN POLAT ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ(2)-MSÜ 78,428590 YEDEK 3

349 115367 RUKİYE DAL ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ-MSB 91,032745 ASİL 1

350 185588 ENES MALİK TOPRAK ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ-MSB 87,952135 ASİL 2

351 111746 VOLKAN GÜLTEKİN ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ-MSB 87,928385 ASİL 3

352 191011 YASİN ÇETİN ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ-MSB 87,916510 ASİL 4

353 118073 AYLİN CEYLAN ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ-MSB 87,839705 ASİL 5

354 210216 ENGİN AK ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ-MSB 87,751530 ASİL 6

355 233804 FUNDA EREN ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ-MSB 87,649970 ASİL 7

356 247720 MESUT GÜNDÜZ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ-MSB 87,594885 ASİL 8

357 110829 MEHMET IŞIK ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ-MSB 87,528450 ASİL 9

358 132852 MUSA SELMAN TÜFEKÇİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ-MSB 87,253300 ASİL 10

359 143436 PINAR DİRİCAN ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ-MSB 87,075445 YEDEK 1

360 210830 MUSTAFA DEMİRHAN ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ-MSB 86,825050 YEDEK 2

361 240791 ÖMER FARUK SOLAK ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ-MSB 86,812670 YEDEK 3

362 193386 TUĞBA AYDIN ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ-MSB 86,668410 YEDEK 4

363 170963 REMZİYE ŞERNAS ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ-MSB 86,571640 YEDEK 5

364 107692 YUSUF YILDIZ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ-MSB 86,234355 YEDEK 6

365 200410 ADEM GÜL ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ-MSB 86,153760 YEDEK 7

366 183839 HÜSEYİN BAYCAN ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ-MSB 85,998625 YEDEK 8

367 168347 DUYGU ÜNAL ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ-MSB 85,812670 YEDEK 9

368 202641 HÜSEYİN BUDAYBEY ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ-MSB 85,473870 YEDEK 10

369 218406 MUSA AYDEMİR ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ-MSB 85,338700 YEDEK 11

370 189582 MELDA DENLER ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ-MSB 84,944560 YEDEK 12

371 259326 YAKUP ÇAYLAK ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ-MSB 84,621425 YEDEK 13

372 245603 CEM DİNÇER ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ-MSB 84,575940 YEDEK 14

373 101238 MUSA ERDOĞAN ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ-MSB 84,406155 YEDEK 15

374 235103 BEDRİYE ÖZTÜRK ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ-MSB 84,389980 YEDEK 16

375 110981 İLYAS KARA ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ-MSB 84,013785 YEDEK 17

376 110661 AYŞEGÜL KALAYCI ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ-MSB 83,837435 YEDEK 18

377 251430 BUKET KARAAĞAÇ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ-MSB 83,702530 YEDEK 19

378 204006 MUSTAFA KOÇ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ-MSB 83,517080 YEDEK 20

379 255220 ÜMİT GÖK ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ-MSB 83,218690 YEDEK 21

380 148264 ALİ ARSLAN ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ-MSB 83,060275 YEDEK 22

381 247682 MÜNÜRE GÜNDÜZ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ-MSB 82,822540 YEDEK 23

382 197740 MURAT DOĞAN ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ-MSB 80,820250 YEDEK 24

383 209544 MUHSİN URAL ELEKTRONİK MÜHENDİSİ-KKK 86,403365 ASİL 1

384 209830 MUSTAFA DOĞAN ELEKTRONİK MÜHENDİSİ-KKK 79,015225 YEDEK 1

385 150231 HARUN İNCİ ELEKTRONİK MÜHENDİSİ-KKK 74,756730 YEDEK 2

386 166015 BURAK TÜRK ELEKTRONİK MÜHENDİSİ-MSB 85,997625 ASİL 1

387 240945 AHMET COŞKUN ELEKTRONİK MÜHENDİSİ-MSB 84,089530 ASİL 2

388 115412 HARUN UTAR ELEKTRONİK MÜHENDİSİ-MSB 83,546540 YEDEK 1

389 177596 DENİZ GÜNGÖR ELEKTRONİK MÜHENDİSİ-MSB 83,517790 YEDEK 2

390 235389 RABİA HATİPZADE ELEKTRONİK MÜHENDİSİ-MSB 83,100900 YEDEK 3

391 219508 SONER AKARSU ELEKTRONİK MÜHENDİSİ-MSB 82,974585 YEDEK 4

392 178728 BİLAL AMAN ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ-MSB 89,728765 ASİL 1

393 235343 OKAN ALTINAY ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ-MSB 84,296495 ASİL 2

394 118190 ALPASLAN ÜNSAL ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ-MSB 84,058995 YEDEK 1

395 171936 MEVLÜT KÖRÜKMEZ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ-MSB 84,022090 YEDEK 2

396 188979 SELAHATDİN BURAK KAFA ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ-MSB 80,740135 YEDEK 3

397 127543 MERVE NUR ÇOLAK EMLAK TEKNİKERİ-KKK 86,517620 ASİL 1

398 200329 FATMA MANOLYA BEKAR EMLAK TEKNİKERİ-KKK 83,687505 YEDEK 1

399 101409 SELMAN SOLMAZ EMLAK TEKNİKERİ-KKK 81,726780 YEDEK 2

400 103343 MUHAMMET AYAS EMLAK TEKNİKERİ-KKK 78,821650 YEDEK 3

401 115277 İCLAL KÖYCÜ EMLAK TEKNİKERİ-KKK 77,343745 YEDEK 4

402 164933 HALİME İLHAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ-DzKK 82,636760 ASİL 1

403 257429 EMRE ERGAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ-DzKK 81,715610 YEDEK 1

404 168124 OSMAN DEMİREL ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ-DzKK 80,628125 YEDEK 2

405 113905 MELEK BAYHAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ-DzKK 78,593815 YEDEK 3

406 182732 ABDURRAHİM BALCI ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ-DzKK 77,420230 YEDEK 4

407 107392 SÜLEYMAN ÜRKMEZ ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ-DzKK 76,653400 YEDEK 5

408 153635 KEVSER VURAL ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ-MSB 91,591095 ASİL 1

409 223162 TANER TOKUR ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ-MSB 91,374825 ASİL 2

410 132410 AYŞEGÜL GÜCÜKTURALI ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ-MSB 90,633290 ASİL 3

411 133376 KÜBRA SARIÇAKMAK ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ-MSB 90,349285 ASİL 4

412 101057 ZÖHRE ESEN ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ-MSB 90,055495 ASİL 5

413 195244 GİZEM ŞENTÜRK ÇİÇEKDAĞ ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ-MSB 90,047105 ASİL 6

414 181316 KÜBRA ÖZDEMİRCİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ-MSB 90,022365 ASİL 7

415 254020 AYŞE HÜMEYRA PATLAK ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ-MSB 89,643885 ASİL 8

416 230684 FATİH ŞAHİN ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ-MSB 89,228560 ASİL 9

417 110322 EBRU YILDIRIM ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ-MSB 89,204025 ASİL 10

418 205499 YAĞMUR KOCAOĞLU SAMUR ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ-MSB 88,875825 ASİL 11

419 237043 MUHAMMED SABAHYILDIZI ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ-MSB 88,730055 ASİL 12

420 128772 SÜMEYYA GÖKÇELİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ-MSB 88,614340 ASİL 13

421 189334 UTKU GÜLTEKİN ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ-MSB 88,545115 ASİL 14

422 225029 BİNNUR YEŞİL ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ-MSB 88,494630 YEDEK 1

423 106574 YUNUS TEPELİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ-MSB 88,403645 YEDEK 2

424 219157 MESUT FİDAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ-MSB 88,095175 YEDEK 3

425 220278 YEŞİM KARADENİZ ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ-MSB 88,003910 YEDEK 4

426 230942 BÜŞRA KARABUDAK ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ-MSB 87,348020 YEDEK 5

427 141176 HATİCE MİRAÇ EVCİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ-MSB 86,803595 YEDEK 6

428 182898 İLKNUR YAVUZ ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ-MSB 86,705315 YEDEK 7

429 138933 İBRAHİM ŞİMŞEK ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ-MSB 86,668915 YEDEK 8

430 245480 BURAK BULUT ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ-MSB 86,665115 YEDEK 9

431 154923 İSMET DABANLI ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ-MSB 86,605980 YEDEK 10

432 176962 DERYA DİNÇ ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ-MSB 86,386275 YEDEK 11

433 239048 TUĞBA ERKAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ-MSB 86,105470 YEDEK 12

434 175690 BEGÜM BİLGİLİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ-MSB 85,543835 YEDEK 13

435 158331 ELİF ÜNAL KORUL ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ-MSB 85,311390 YEDEK 14

436 215187 DENİZ AKPINAR ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ-MSB 85,078725 YEDEK 15

437 111904 MURAT TURGUT ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ-MSB 84,720200 YEDEK 16

438 166005 DUYGU ŞEKER ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ-MSB 84,516570 YEDEK 17

439 228960 KÜBRA BİLİCİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ-MSB 84,265180 YEDEK 18

440 247133 YUNUS EMRE ÖZDEMİR ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ-MSB 83,699245 YEDEK 19

441 196448 ALEV BÜYÜKBAYRAM ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ-MSB 83,500905 YEDEK 20

442 249089 SAKİNE IRMAK ÖZCAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ-MSB 83,234355 YEDEK 21

443 185486 EDA YILMAZ ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ-MSB 83,032250 YEDEK 22

444 202878 KEMAL DENİZ ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ-MSB 82,974380 YEDEK 23

445 144116 MEHMET FATİH SOLKOL ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ-MSB 82,887180 YEDEK 24

446 230681 MERVE ERDOĞAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ-MSB 82,614340 YEDEK 25

447 148488 HALİL ÖZSOY ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ-MSB 82,308095 YEDEK 26

448 259602 HASLET SULTAN GÖKÇE ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ-MSB 82,210105 YEDEK 27

449 227669 ŞERİFE AÇIKGÖZ ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ-MSB 81,707825 YEDEK 28

450 249479 AHMET ÖZER ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ-MSB 80,933190 YEDEK 29

451 244098 HASRET EZGİ AYDEMİR ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ-MSB 80,898575 YEDEK 30

452 204187 LEYLA URHAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ-MSB 80,368235 YEDEK 31

453 213771 MUSTAFA KOCA ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ-MSB 79,920530 YEDEK 32

454 133990 YAHYA KEMAL ÜNAL ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ-MSB 79,773990 YEDEK 33

455 257326 BENGÜ ERZENOĞLU ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ-MSB 78,575665 YEDEK 34

456 238069 GAMZE KAZEL ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ-MSB 78,508705 YEDEK 35

457 112774 İSMAİL BATUHAN YILMAZ ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ-MSB 78,077435 YEDEK 36

458 128565 SERKAN TOPAL ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ-MSB 77,926600 YEDEK 37

459 255453 KURTAY ALP FİZİK MÜHENDİSİ-MSB 90,776270 ASİL 1

460 216121 FATİH KARATAŞ FİZİK MÜHENDİSİ-MSB 89,764890 ASİL 2

461 107418 KÜBRA YILDIRIM FİZİK MÜHENDİSİ-MSB 88,193575 YEDEK 1

462 213009 GÜLİZAR ALTINIŞIK FİZİK MÜHENDİSİ-MSB 85,856315 YEDEK 2

463 234589 ÜMÜT KOÇAK FİZİK MÜHENDİSİ-MSB 82,919005 YEDEK 3

464 186269 HAKAN ÖRMECİ FİZİK MÜHENDİSİ-MSB 81,609480 YEDEK 4

465 217767 BERNA KISACIK FİZİK MÜHENDİSİ-MSB 77,702225 YEDEK 5

466 257672 MUHAMMED ENES CEBECİ FİZYOTERAPİST-MSB 95,626757 ASİL 1

467 189427 FERİDE ELÇİN CAGAY FİZYOTERAPİST-MSB 81,498625 YEDEK 1

468 213082 DAMLA FİLİZDAL FRANSIZCA ÇEVİRMEN-MSB 81,284560 ASİL 1

469 139040 FADİME TÜRKOĞLU FRANSIZCA ÇEVİRMEN-MSB 77,992390 YEDEK 1

470 153413 SUZAN RUKİYE BAL KURTOĞLU FRANSIZCA ÇEVİRMEN-MSB 77,006765 YEDEK 2

471 261104 AHMET TÜRKARSLAN GEMİ İNŞA MÜHENDİSİ-MSB 87,698450 ASİL 1

472 110814 YUSUF ÖZKAN BAŞ GEMİ İNŞA MÜHENDİSİ-MSB 83,228145 ASİL 2

473 112978 ONUR YILDIRIM GEMİ İNŞA MÜHENDİSİ-MSB 81,425470 ASİL 3

474 241378 ÖMER GÜL GEMİ İNŞA MÜHENDİSİ-MSB 80,819120 ASİL 4

475 192369 HAZAR KAZANCI GEMİ İNŞA MÜHENDİSİ-MSB 79,458080 YEDEK 1

476 192617 ONUR DURSUN GEMİ İNŞA MÜHENDİSİ-MSB 78,813555 YEDEK 2

477 224575 FATMA BAYDAR GENETİK MÜHENDİSİ-MSB 87,820985 ASİL 1

478 196868 SÜMEYYE NUR TEKİN GENETİK MÜHENDİSİ-MSB 78,742725 ASİL 2

479 196941 MİNE KARAYEL GENETİK MÜHENDİSİ-MSB 76,840290 YEDEK 1

480 148291 ERDEM ORHAN GERÇEKLEŞTİRME MEMURU(1)-MSÜ 79,820260 ASİL 1

481 249411 MERYEM ERYILMAZ GERÇEKLEŞTİRME MEMURU(1)-MSÜ 77,584110 YEDEK 1

482 215394 SİBEL BAYAR GERÇEKLEŞTİRME MEMURU(1)-MSÜ 76,338090 YEDEK 2

483 246948 DUDU ACIDUY GERÇEKLEŞTİRME MEMURU(1)-MSÜ 76,119930 YEDEK 3

484 179329 RAMAZAN DEMİRCİ GERÇEKLEŞTİRME MEMURU(2)-MSÜ 83,040555 ASİL 1

485 144650 MERVE DAĞLI GERÇEKLEŞTİRME MEMURU(2)-MSÜ 81,751855 YEDEK 1

486 260323 ÖMER TOPUZ GERÇEKLEŞTİRME MEMURU(2)-MSÜ 78,401325 YEDEK 2

487 177491 ESRA SÜMEYYE KARA GERÇEKLEŞTİRME MEMURU(2)-MSÜ 78,194500 YEDEK 3

488 238640 DÜRİYE BAL GERÇEKLEŞTİRME MEMURU(2)-MSÜ 77,086980 YEDEK 4

489 257287 ÖZGECAN EKİZ GERÇEKLEŞTİRME UZMANI-MSÜ 79,088515 ASİL 1

490 197449 SEDA MÜLAYİM GERÇEKLEŞTİRME UZMANI-MSÜ 78,703475 YEDEK 1

491 155774 TUĞBA ÇITAK GIDA MÜHENDİSİ-MSB 87,446055 ASİL 1

492 200940 SEDA KARACA ÖZCAN GIDA MÜHENDİSİ-MSB 86,770490 YEDEK 1

493 179810 GÜLŞAH ÇETİNKAYA GIDA MÜHENDİSİ-MSB 81,922810 YEDEK 2

494 162511 HÜSEYİN KILIÇER GRAFİKER-MSÜ 82,275145 ASİL 1

495 169935 EMRAH ERCAN GRAFİKER-MSÜ 80,080855 YEDEK 1

496 245417 GAMZE UYSAL GRAFİKER-MSÜ 79,844415 YEDEK 2

497 196929 ZEYNEP ULUÇAY GRAFİKER-MSÜ 79,813395 YEDEK 3

498 128519 HATİCE KAVAK GRAFİKER-MSÜ 76,588160 YEDEK 4

499 158584 MUAMMER AÇIKGÖZ HADEME-MSÜ 85,913900 ASİL 1

500 111756 ÖMER YILDIRIM HADEME-MSÜ 80,592410 YEDEK 1

501 251236 HASRET ÖZ HALKLA İLİŞKİLER UZMANI-MSÜ 83,048315 ASİL 1

502 248229 UTKAN SAYGIN HALKLA İLİŞKİLER UZMANI-MSÜ 83,037945 YEDEK 1

503 141488 SEFA DURU HALKLA İLİŞKİLER UZMANI-MSÜ 82,955845 YEDEK 2

504 220319 MUHAMMED OSMAN YÜCE HALKLA İLİŞKİLER UZMANI-MSÜ 81,215310 YEDEK 3

505 193138 ÖYKÜ DİNÇ HALKLA İLİŞKİLER UZMANI-MSÜ 78,506630 YEDEK 4

506 172450 KÜBRA TAŞ HALKLA İLİŞKİLER UZMANI-MSÜ 78,394690 YEDEK 5

507 110516 ZÜLKÜF BURAK AKTÜRK HARİTA MÜHENDİSİ-DzKK 83,905855 ASİL 1

508 172698 EBRU GÜNDOĞDU HARİTA MÜHENDİSİ-DzKK 83,890695 YEDEK 1

509 104550 TANSU ÜNLÜ HARİTA MÜHENDİSİ-DzKK 81,120640 YEDEK 2

510 119140 CANAN ÇAĞLAR HARİTA MÜHENDİSİ-MSB (HRT.GN.K.lığı) 86,495040 ASİL 1

511 255517 MUHAMMED YUNUS ALGÜL HARİTA MÜHENDİSİ-MSB (HRT.GN.K.lığı) 85,319960 ASİL 2

512 104335 AHMET ÖNDER ARSLAN HARİTA MÜHENDİSİ-MSB (HRT.GN.K.lığı) 84,941425 ASİL 3

513 131554 HİLAL ÇAKAR HARİTA MÜHENDİSİ-MSB (HRT.GN.K.lığı) 84,773470 ASİL 4

514 110660 MERVE YEĞİN HARİTA MÜHENDİSİ-MSB (HRT.GN.K.lığı) 84,654470 YEDEK 1

515 177697 MEHMET YİĞİT HARİTA MÜHENDİSİ-MSB (HRT.GN.K.lığı) 84,544815 YEDEK 2

516 220626 GÖZDE BARIŞTÜRK HARİTA MÜHENDİSİ-MSB (HRT.GN.K.lığı) 83,099895 YEDEK 3

517 159011 MEHMET OĞUZ ÇİMEN HARİTA MÜHENDİSİ-MSB (HRT.GN.K.lığı) 83,026880 YEDEK 4

518 105009 MEHMET EMİN SAYAN HARİTA MÜHENDİSİ-MSB (HRT.GN.K.lığı) 82,979375 YEDEK 5

519 252616 TALAT KAHRAMAN HARİTA MÜHENDİSİ-MSB (HRT.GN.K.lığı) 82,417730 YEDEK 6

520 164099 MERVE ÖZKAN HARİTA MÜHENDİSİ-MSB (HRT.GN.K.lığı) 81,690100 YEDEK 7

521 239619 FATİH SÖZEN HARİTA MÜHENDİSİ-MSB (HRT.GN.K.lığı) 81,505905 YEDEK 8

522 245715 ÖMER İLHAN HARİTA MÜHENDİSİ-MSB (HRT.GN.K.lığı) 81,045320 YEDEK 9

523 187717 SEÇİL AKDOĞAN HARİTA MÜHENDİSİ-MSB (HRT.GN.K.lığı) 80,615055 YEDEK 10

524 191458 RÜVEYDA ACAR HARİTA MÜHENDİSİ-MSB (HRT.GN.K.lığı) 79,736080 YEDEK 11

525 198727 HİLAL ÇELİK HARİTA MÜHENDİSİ-MSB (HRT.GN.K.lığı) 79,506920 YEDEK 12

526 138769 MEHMET KUZU HARİTA MÜHENDİSİ-MSB (HRT.GN.K.lığı) 77,556690 YEDEK 13

527 185800 CEM TURĞUT HARİTA MÜHENDİSİ-MSB (HRT.GN.K.lığı) 77,304800 YEDEK 14

528 195636 ELVAN DOĞAN HİZMETLİ(1)-MSÜ 87,461465 ASİL 1

529 115427 İSRAFİL DORUM HİZMETLİ(1)-MSÜ 86,370460 ASİL 2

530 191340 CEBRAİL AKPINAR HİZMETLİ(1)-MSÜ 86,345915 ASİL 3

531 241634 İSRAFİL ÜNLÜ HİZMETLİ(1)-MSÜ 86,119850 ASİL 4

532 110469 SELÇUK GÜNEŞ HİZMETLİ(1)-MSÜ 85,652805 ASİL 5

533 258345 ALPASLAN BAYRAM HİZMETLİ(1)-MSÜ 84,834815 ASİL 6

534 249355 FAZİLET YILMAZ HİZMETLİ(1)-MSÜ 84,549455 ASİL 7

535 236214 İBRAHİM ŞAKALAR HİZMETLİ(1)-MSÜ 84,177090 ASİL 8

536 255802 UĞUR YILDIRIM HİZMETLİ(1)-MSÜ 84,046725 YEDEK 1

537 185965 MERT ATALAY HİZMETLİ(1)-MSÜ 83,815775 YEDEK 2

538 153475 MEHMET EMİN YOLCU HİZMETLİ(1)-MSÜ 82,377573 YEDEK 3

539 206926 ÖMÜR CENGİZ HİZMETLİ(1)-MSÜ 82,317830 YEDEK 4

540 201584 MAHMUT KURNAZ HİZMETLİ(1)-MSÜ 82,141330 YEDEK 5

541 249341 SELİM GÖRAL HİZMETLİ(1)-MSÜ 82,023560 YEDEK 6

542 191877 AHMET YILMAZ HİZMETLİ(1)-MSÜ 81,553420 YEDEK 7

543 261370 RUKİYE ÇAPAN HİZMETLİ(1)-MSÜ 81,249990 YEDEK 8

544 251166 ERKAN YILDIRIM HİZMETLİ(1)-MSÜ 80,958305 YEDEK 9

545 128473 ÜMMÜGÜLSÜM DERİN HİZMETLİ(1)-MSÜ 80,743515 YEDEK 10

546 129974 METİN ERCİYES HİZMETLİ(1)-MSÜ 80,700065 YEDEK 11

547 240001 RUKEN TARINCI HİZMETLİ(1)-MSÜ 80,334300 YEDEK 12

548 238999 GÖRKEM GEZER HİZMETLİ(1)-MSÜ 80,180685 YEDEK 13

549 257018 UĞUR SAĞIR HİZMETLİ(1)-MSÜ 79,427890 YEDEK 14

550 239305 AYŞE PARLAK HİZMETLİ(1)-MSÜ 79,139140 YEDEK 15

551 203368 EMRE TOZDUMAN HİZMETLİ(1)-MSÜ 78,977320 YEDEK 16

552 198787 KADER ÖZTÜRK HİZMETLİ(1)-MSÜ 78,648390 YEDEK 17

553 101615 TAHSİN ŞAN HİZMETLİ(1)-MSÜ 78,623315 YEDEK 18

554 202145 MERYEM ATEŞ HİZMETLİ(1)-MSÜ 78,225755 YEDEK 19

555 250564 ARZU NACİTARHAN HİZMETLİ(1)-MSÜ 77,751590 YEDEK 20

556 229576 UMUT DİNKE HİZMETLİ(1)-MSÜ 77,722555 YEDEK 21

557 246032 MEHMET BAYINDIR HİZMETLİ(2)-MSÜ 92,209195 ASİL 1

558 230366 METİN KOŞAR HİZMETLİ(2)-MSÜ 92,159951 ASİL 2

559 249166 GÖKHAN KÖSEOĞLU HİZMETLİ(2)-MSÜ 92,009925 ASİL 3

560 230168 RAMAZAN GÖKDEMİR HİZMETLİ(2)-MSÜ 89,206055 YEDEK 1

561 233501 HAYRETTİN ALAGÖZ HİZMETLİ(2)-MSÜ 86,886960 YEDEK 2

562 225268 MELİKE KIZILDAĞ HİZMETLİ(2)-MSÜ 86,293255 YEDEK 3

563 240918 CELAL DERECİ HİZMETLİ(2)-MSÜ 84,872000 YEDEK 4

564 250666 YILDIRAY ARKUT HİZMETLİ(2)-MSÜ 83,681815 YEDEK 5

565 225053 TAYFUN KOÇ HİZMETLİ(2)-MSÜ 83,443555 YEDEK 6

566 248604 AHMET OĞUZ YILDIRIM HİZMETLİ(2)-MSÜ 83,253470 YEDEK 7

567 258879 DİLARA KÖROĞLU HİZMETLİ(2)-MSÜ 82,806745 YEDEK 8

568 223105 SARE RAŞİTOĞLU HİZMETLİ(2)-MSÜ 82,309110 YEDEK 9

569 224439 MERVE DUYAN HİZMETLİ(2)-MSÜ 77,457500 YEDEK 10

570 259941 GÜLDEN TAŞKIN HİZMETLİ(3)-MSÜ 89,906895 ASİL 1

571 195825 MANSUR KILIÇ HİZMETLİ(3)-MSÜ 89,093335 YEDEK 1

572 193920 MUSTAFA COŞKUN HİZMETLİ(3)-MSÜ 83,585925 YEDEK 2

573 198807 HALİL YAVUZ HİZMETLİ(3)-MSÜ 82,364470 YEDEK 3

574 258535 OZAN TOKER HİZMETLİ(3)-MSÜ 77,340540 YEDEK 4

575 261451 YILDIZ YİĞİTÖZ HUKUK UZMANI-KKK 70,746790 ASİL 1

576 177717 MERVE ERCİYAS HUKUK UZMANI-MSB 89,743650 ASİL 1

577 246495 YAŞAR YÜCE HUKUK UZMANI-MSB 89,086510 ASİL 2

578 185326 TUBA ÖZGE ALKAN HUKUK UZMANI-MSB 89,052115 ASİL 3

579 145894 SELİN CEYLAN HUKUK UZMANI-MSB 87,967235 ASİL 4

580 105179 SERHAN AVCI HUKUK UZMANI-MSB 87,665770 ASİL 5

581 129340 DENİZ EGE ARSLAN HUKUK UZMANI-MSB 84,552115 ASİL 6

582 239297 BÜŞRA CEYLAN DEMİRCİOĞLU HUKUK UZMANI-MSB 83,773920 ASİL 7

583 151225 HALİL YİLMAZ HUKUK UZMANI-MSB 83,203460 ASİL 8

584 260940 SEDA AKKAYA HUKUK UZMANI-MSB 82,229940 ASİL 9

585 223155 LEVENT AVCI HUKUK UZMANI-MSB 82,216615 YEDEK 1

586 102163 MERVE YILDIZ HUKUK UZMANI-MSB 81,906305 YEDEK 2

587 159170 BERNA YILMAZ HUKUK UZMANI-MSB 81,800445 YEDEK 3

588 108787 ŞAYAN ZELAL BİNGÖL HUKUK UZMANI-MSB 80,404260 YEDEK 4

589 104967 UTKUCAN DEVECİ HUKUK UZMANI-MSB 80,263525 YEDEK 5

590 246685 ASLI ERDOĞAN HUKUK UZMANI-MSB 80,132710 YEDEK 6

591 261924 ARDA KİBAR HUKUK UZMANI-MSB 80,002840 YEDEK 7

592 108187 MELEK BUDAK HUKUK UZMANI-MSB 79,635525 YEDEK 8

593 236126 MUHAMMET ALİ KURT HUKUK UZMANI-MSB 79,429535 YEDEK 9

594 195216 PINAR MENTEŞ HUKUK UZMANI-MSB 78,845425 YEDEK 10

595 208074 KADİR CANER ALTINBAY HUKUK UZMANI-MSB 78,577585 YEDEK 11

596 169542 FATİH KAMBUR HUKUK UZMANI-MSB 76,975310 YEDEK 12

597 204335 EMİNE NUR GÖK HUKUK UZMANI-MSB 76,678880 YEDEK 13

598 141084 HAVVA MELTEM SAMUR HUKUK UZMANI-MSB 76,169080 YEDEK 14

599 257722 CANSU MERVE GÜLER HUKUK UZMANI-MSB 75,082305 YEDEK 15

600 113579 HAVVA DANIŞMAN HUKUK UZMANI-MSB 74,040690 YEDEK 16

601 211528 OĞUZHAN KARAKAN HUKUK UZMANI-MSB 73,059855 YEDEK 17

602 210987 İSMAİL DERELİ HUKUK UZMANI-MSB 71,921170 YEDEK 18

603 161973 BETÜL TUĞBA KUVVETLİ İNGİLİZCE ÇEVİRMEN-HvKK 79,543480 ASİL 1

604 247728 YASER ÖZTÜRK İNGİLİZCE ÇEVİRMEN-HvKK 74,126065 YEDEK 1

605 110775 BİNNUR AKINCI İNGİLİZCE ÇEVİRMEN-MSB 82,424675 ASİL 1

606 233531 TUĞÇE AYAR İNGİLİZCE ÇEVİRMEN-MSB 80,130580 ASİL 2

607 236776 HAZAL BERİL AKÇAY İNGİLİZCE ÇEVİRMEN-MSB 78,135715 YEDEK 1

608 228679 SAFFET UYANIK İNGİLİZCE ÇEVİRMEN-MSB 76,425950 YEDEK 2

609 154390 HATİCE KÜBRA ADIBELLİ İNGİLİZCE ÇEVİRMEN-MSB 76,108130 YEDEK 3

610 101642 AYBÜKE PAŞALI İNGİLİZCE ÇEVİRMEN-MSB 73,396650 YEDEK 4

611 146890 TUĞBA KARTA İNGİLİZCE ÇEVİRMEN-MSB 73,280920 YEDEK 5

612 159215 GÖKÇENUR KAPLAN İNGİLİZCE ÇEVİRMEN-MSB 71,699820 YEDEK 6

613 261372 ALİ OSMAN DEMİR İNGİLİZCE ÇEVİRMEN-MSB 71,450690 YEDEK 7

614 212627 TİLBE DEMİR DİNDAR İNGİLİZCE ÇEVİRMEN-MSB 70,308955 YEDEK 8

615 110591 MUTLU BARIŞKAN İNŞAAT MÜHENDİSİ-HvKK 90,442770 ASİL 1

616 247860 ERKAM VAHDETDİN BALLI İNŞAAT MÜHENDİSİ-HvKK 90,350795 ASİL 2

617 202500 NAZİR YALÇIN SÖĞÜT İNŞAAT MÜHENDİSİ-HvKK 88,015790 YEDEK 1

618 256466 KÜBRA NUR ALPDEMİR İNŞAAT MÜHENDİSİ-HvKK 87,993440 YEDEK 2

619 158844 ARİF ÇETİN İNŞAAT MÜHENDİSİ-HvKK 87,875815 YEDEK 3

620 215356 YUNUS EMRE ÖZKAN İNŞAAT MÜHENDİSİ-HvKK 87,420020 YEDEK 4

621 129428 FATİH ÖZSOY İNŞAAT MÜHENDİSİ-HvKK 85,923305 YEDEK 5

622 145177 KÜBRA CAN İNŞAAT MÜHENDİSİ-HvKK 80,395775 YEDEK 6

623 142905 EZGİ ÖZTÜRK İSPİR İNŞAAT MÜHENDİSİ-HvKK 80,039525 YEDEK 7

624 245439 YUNUS EMRE BALCIOĞLU İNŞAAT MÜHENDİSİ-MSB 90,395270 ASİL 1

625 217779 HASAN ANIL TOPRAK İNŞAAT MÜHENDİSİ-MSB 90,380110 ASİL 2

626 212489 EMRAH DENİZ İNŞAAT MÜHENDİSİ-MSB 88,902365 ASİL 3

627 219044 KEMAL YÜKNÜ İNŞAAT MÜHENDİSİ-MSB 88,612570 YEDEK 1

628 191653 AYŞEGÜL ÖZSOY İNŞAAT MÜHENDİSİ-MSB 84,135800 YEDEK 2

629 158735 SEVTAP ATAŞOĞLU İNŞAAT MÜHENDİSİ-MSB 83,853585 YEDEK 3

630 194155 KEMAL EREN MİNTEMUR İNŞAAT MÜHENDİSİ-MSB 83,147170 YEDEK 4

631 262422 OĞUZHAN GÜNGÖR İNŞAAT MÜHENDİSİ-MSB 80,472100 YEDEK 5

632 238213 AYŞE ALAGÖZ İNŞAAT MÜHENDİSİ-MSB 80,465000 YEDEK 6

633 237894 YUSUF BURULDAY İNŞAAT MÜHENDİSİ-MSB 77,965510 YEDEK 7

634 218030 ÜMMİYE SARMAŞIK İSTATİSTİKÇİ(1)-MSÜ 85,895705 ASİL 1

635 215803 NURAN YILMAZ İSTATİSTİKÇİ(1)-MSÜ 85,094815 YEDEK 1

636 204613 SEMRA ÖNCE İSTATİSTİKÇİ(1)-MSÜ 82,843145 YEDEK 2

637 234419 SEVİNÇ SARI İSTATİSTİKÇİ(1)-MSÜ 82,050330 YEDEK 3

638 205437 MUSTAFA ASLAN İSTATİSTİKÇİ(1)-MSÜ 78,530655 YEDEK 4

639 247236 EREN BARIŞ KURT İSTATİSTİKÇİ(2)-MSÜ 88,669425 ASİL 1

640 262820 NEŞE SOYTEKİN İSTATİSTİKÇİ(2)-MSÜ 88,348790 YEDEK 1

641 262507 ELİF GÜLER İSTATİSTİKÇİ(2)-MSÜ 87,610055 YEDEK 2

642 196432 HÜLYA BİRKAN YÜKSEL İSTATİSTİKÇİ(3)-MSÜ 89,149475 ASİL 1

643 248107 EBRU ŞANAL İSTATİSTİKÇİ(3)-MSÜ 84,161060 YEDEK 1

644 233413 YUNUS AY İSTATİSTİKÇİ(3)-MSÜ 81,517735 YEDEK 2

645 247359 CEREN ARPACI İSTATİSTİKÇİ(3)-MSÜ 77,847430 YEDEK 3

646 177799 DİDEM ÖZGENÇ İSTATİSTİKÇİ-DzKK 82,957860 ASİL 1

647 233120 HAYDAR BEKTAŞ ÇETİN İSTATİSTİKÇİ-DzKK 80,871735 YEDEK 1

648 234329 SEVDA AKDAĞ İSTATİSTİKÇİ-DzKK 80,526095 YEDEK 2

649 168159 ZABİT AKPINAR İSTATİSTİKÇİ-DzKK 78,960635 YEDEK 3

650 256598 ŞEYMA KUBİLAY İSTATİSTİKÇİ-DzKK 78,236575 YEDEK 4

651 118661 İLKNUR ŞAHİN GÜVENÇ İSTATİSTİKÇİ-DzKK 77,912155 YEDEK 5

652 232812 BÜŞRA ÖZTÜRK İSTATİSTİKÇİ-MSB 86,226485 ASİL 1

653 108128 GİZEMNUR BİLİR İSTATİSTİKÇİ-MSB 85,216120 ASİL 2

654 147722 SELÇUK YAVAŞCI İSTATİSTİKÇİ-MSB 84,842215 ASİL 3

655 259258 BİLAL HAYRİ DOĞAN İSTATİSTİKÇİ-MSB 84,709540 ASİL 4

656 129031 HASAN YILMAZTÜRK İSTATİSTİKÇİ-MSB 84,455625 ASİL 5

657 166110 GAMZE GÜR İSTATİSTİKÇİ-MSB 83,903850 ASİL 6

658 111372 AYŞEGÜL KAYGISIZ İSTATİSTİKÇİ-MSB 83,113270 ASİL 7

659 127274 ŞÜKRÜ KARA İSTATİSTİKÇİ-MSB 82,322965 YEDEK 1

660 177729 MEHMET ZEKİ KÜÇÜK İSTATİSTİKÇİ-MSB 81,921520 YEDEK 2

661 135426 EZGİ SEREN ERTÜRK İSTATİSTİKÇİ-MSB 81,806805 YEDEK 3

662 237746 BURAK YILMAZ İSTATİSTİKÇİ-MSB 81,031660 YEDEK 4

663 138327 RECEP DURSUN İSTATİSTİKÇİ-MSB 80,527360 YEDEK 5

664 208787 CANER TAŞKIN İSTATİSTİKÇİ-MSB 80,108475 YEDEK 6

665 188178 REFİK MERT ÇAYIR İSTATİSTİKÇİ-MSB 79,942990 YEDEK 7

666 114900 BERNA CANKO YILDIRIM İSTATİSTİKÇİ-MSB 79,621645 YEDEK 8

667 148646 AHMET YASİN OĞUZ İSTATİSTİKÇİ-MSB 78,993040 YEDEK 9

668 233555 ÖZLEM KÜÇÜKSAKALLI İSTATİSTİKÇİ-MSB 78,816205 YEDEK 10

669 150323 SERENAY ŞAHBAZ İSTATİSTİKÇİ-MSB 78,321470 YEDEK 11

670 237551 YİĞİT HAKAN KURT İSTATİSTİKÇİ-MSB 78,194865 YEDEK 12

671 128281 İBRAHİM ÖZDEMİR İSTATİSTİKÇİ-MSB 77,634235 YEDEK 13

672 115087 ZELİHA KOT İSTATİSTİKÇİ-MSB 77,328265 YEDEK 14

673 225453 CEREN CENGİZ İSTATİSTİKÇİ-MSB 77,013245 YEDEK 15

674 233675 DOĞAN KILIÇ İSTATİSTİKÇİ-MSB 76,924015 YEDEK 16

675 178786 YENER ÜZÜM İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI(MÜHENDİS)-DzKK 77,380680 ASİL 1

676 240837 ÖZKAN KOÇ JEOLOJİ MÜHENDİSİ-DzKK 90,031440 ASİL 1

677 148374 FATİH TEMİR JEOLOJİ MÜHENDİSİ-DzKK 82,175700 YEDEK 1

678 250099 METEHAN KELEŞ JEOLOJİ MÜHENDİSİ-DzKK 82,016295 YEDEK 2

679 110843 CAHİT AYDIN JEOLOJİ MÜHENDİSİ-DzKK 79,365955 YEDEK 3

680 215478 GÖKHAN AHMETOĞLU JEOLOJİ MÜHENDİSİ-DzKK 78,478895 YEDEK 4

681 211363 SALİH ERTAŞ JEOLOJİ MÜHENDİSİ-DzKK 78,214105 YEDEK 5

682 150130 İZZET ŞEN KALORİFERCİ-MSB 87,760960 ASİL 1

683 210277 ATİLA GÜNAYDIN KALORİFERCİ-MSÜ 87,995700 ASİL 1

684 203411 HASAN SUBAŞI KALORİFERCİ-MSÜ 78,586570 YEDEK 1

685 219147 ZAFER DİLDİRİM KALORİFERCİ-MSÜ 78,275210 YEDEK 2

686 151583 ŞEYMA AKTAŞ KİMYA MÜHENDİSİ-MSB 92,144660 ASİL 1

687 213912 TUĞBA KALAN KİMYA MÜHENDİSİ-MSB 91,293515 ASİL 2

688 228512 FATMA BETÜL YAŞA KİMYA MÜHENDİSİ-MSB 90,823545 ASİL 3

689 261447 YEŞEREN KOVAN KİMYA MÜHENDİSİ-MSB 90,395060 YEDEK 1

690 231041 UTKU TÜMTÜRK KİMYA MÜHENDİSİ-MSB 89,973870 YEDEK 2

691 123842 HÜSNİYE DÜZ KİMYA MÜHENDİSİ-MSB 89,779840 YEDEK 3

692 212363 MELTEM GÜNKUT KİMYA MÜHENDİSİ-MSB 89,776050 YEDEK 4

693 157842 ELİF GENÇ KİMYA MÜHENDİSİ-MSB 89,653250 YEDEK 5

694 221971 GAMZE UZUNER KİMYA MÜHENDİSİ-MSB 89,234860 YEDEK 6

695 207820 DUYGU EMİR KİMYA MÜHENDİSİ-MSB 88,525165 YEDEK 7

696 102025 HİCRAN ZEYBEK KİMYA MÜHENDİSİ-MSB 88,079235 YEDEK 8

697 158680 NURCAN YİĞİT KİMYA MÜHENDİSİ-MSB 87,803580 YEDEK 9

698 212013 BAĞDAT İLKAY İLOĞLU KİMYA MÜHENDİSİ-MSB 86,700755 YEDEK 10

699 236607 TAYLAN EFE İNCE KİMYA MÜHENDİSİ-MSB 86,487040 YEDEK 11

700 169920 BANU AKBULUT KİMYA MÜHENDİSİ-MSB 85,741935 YEDEK 12

701 126653 ATİKE BÜŞRA KÖPRÜLÜ KİMYA MÜHENDİSİ-MSB 84,795000 YEDEK 13

702 222811 MERVE ÖZDEMİR KİMYA MÜHENDİSİ-MSB 84,271770 YEDEK 14

703 115053 HASAN ÇEKCEOĞLU KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ-MSB 88,516385 ASİL 1

704 152812 MURAT GİKLİ KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ-MSB 87,158835 ASİL 2

705 187254 HATİCE DALKILIÇ KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ-MSB 87,025885 ASİL 3

706 153894 VOLKAN ULUDAŞ KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ-MSB 86,611182 ASİL 4

707 110321 HALİL İBRAHİM SELVİ KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ-MSB 85,924235 ASİL 5

708 190427 SERHAT ÇELİK KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ-MSB 85,912895 ASİL 6

709 198594 ŞENAY AKŞİT KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ-MSB 85,676075 ASİL 7

710 133009 EYYUP TURGUD KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ-MSB 84,108865 ASİL 8

711 141814 ÜMİT YOLDAŞ KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ-MSB 84,056985 ASİL 9

712 127062 ALİ CEM KARAN KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ-MSB 84,041290 ASİL 10

713 181565 MUHAMMED SALİH DURMUŞ KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ-MSB 83,975395 ASİL 11

714 251716 MURAT TUNÇ KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ-MSB 83,769095 ASİL 12

715 184370 ALİYE KIR KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ-MSB 83,510180 YEDEK 1

716 173646 ÖMER GÜNGÖR KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ-MSB 83,352170 YEDEK 2

717 200398 UĞUR AYDIN KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ-MSB 83,127800 YEDEK 3

718 103969 HAKAN FINDIK KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ-MSB 82,973625 YEDEK 4

719 240008 SEVGİ ANLİ KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ-MSB 82,384225 YEDEK 5

720 135604 MUHARREM ÇALIŞKAN KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ-MSB 82,314130 YEDEK 6

721 143430 NAİM KAYA KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ-MSB 82,250815 YEDEK 7

722 114731 FATİH KABİL KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ-MSB 81,917540 YEDEK 8

723 246763 ARİF YAZICI KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ-MSB 81,052340 YEDEK 9

724 250950 İSMAİL HAKKI ÖZDEMİR KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ-MSB 80,840295 YEDEK 10

725 197096 TEFİDE BALAN KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ-MSB 80,816545 YEDEK 11

726 258402 MEHMET DEMİRBAĞ KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ-MSB 80,672470 YEDEK 12

727 164764 DOĞAN ÖZDOĞAN KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ-MSB 80,309115 YEDEK 13

728 227589 AHMET GÜRKAN TOKMAKOĞLU KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ-MSB 79,940465 YEDEK 14

729 153467 CANAN SEPET KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ-MSB 79,907515 YEDEK 15

730 115749 CİHAN ÇINAR KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ-MSB 79,519470 YEDEK 16

731 125511 TOLGA AVCI KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ-MSB 78,761575 YEDEK 17

732 118603 MEHMET ERSİN BOLAT KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ-MSB 77,985865 YEDEK 18

733 160894 BURAK ÖZDEMİR KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ-MSB 77,926085 YEDEK 19

734 141367 CEMİL YAŞAR KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ-MSB 77,923500 YEDEK 20

735 120330 BERRİN NİSA AKIN KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ-MSB 77,887835 YEDEK 21

736 102239 SADETTİN GÜLDEM KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ-MSB 77,811700 YEDEK 22

737 159667 SALİH AKBULUT KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ-MSB 77,268070 YEDEK 23

738 253495 SEMA GÜVEN KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ-MSB 76,590130 YEDEK 24

739 120042 NECMETTİN TEKİN KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ-MSB 76,567455 YEDEK 25

740 197317 MEHMET ALİ YALÇIN KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ-MSB 76,365735 YEDEK 26

741 145911 EMRAH ÖZGÜL KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ-MSB 76,167615 YEDEK 27

742 230248 ALİ TEZER KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ-MSB 75,920705 YEDEK 28

743 256129 GÜRHAN KÜÇÜKTÜRK KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ-MSB 75,819140 YEDEK 29

744 109434 ÇAĞDAŞ ANAR KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ-MSB 75,456160 YEDEK 30

745 103598 HÜSNE KARATEKER KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ-MSB 73,527725 YEDEK 31

746 226173 FERİDE ÜSTÜN KÜTÜPHANECİ(1)-MSÜ 85,988670 ASİL 1

747 233875 RAMAZAN ÇAĞRI ACAR KÜTÜPHANECİ(1)-MSÜ 82,254465 YEDEK 1

748 253249 TARIK KAHVECİ KÜTÜPHANECİ(1)-MSÜ 80,763805 YEDEK 2

749 209645 SAADETTİN TEMEL KÜTÜPHANECİ(1)-MSÜ 76,193080 YEDEK 3

750 249648 ESMA ŞİMŞEK KÜTÜPHANECİ(2)-MSÜ 83,339330 ASİL 1

751 248668 CEYLAN AKCI KÜTÜPHANECİ(2)-MSÜ 80,480075 YEDEK 1

752 250586 EZGİ ŞANLI KÜTÜPHANECİ(2)-MSÜ 80,387605 YEDEK 2

753 125665 NEJLA YILDIRIM LABORATUVAR TEKNİKERİ (FİZİK)-MSÜ 82,716690 ASİL 1

754 244715 NECLA ŞENEL LABORATUVAR TEKNİKERİ (FİZİK)-MSÜ 79,703580 YEDEK 1

755 244329 SELMA ESEN LABORATUVAR TEKNİKERİ (FİZİK)-MSÜ 79,059045 YEDEK 2

756 230162 ERGÜN DAĞ LABORATUVAR TEKNİKERİ (FİZİK)-MSÜ 78,025268 YEDEK 3

757 258838 AZİZ MURAT TUNCAY MAAŞ MUTEMEDİ(1)-MSÜ 80,322320 ASİL 1

758 261247 MUSTAFA BEREKETLİ MAAŞ MUTEMEDİ(1)-MSÜ 78,486365 YEDEK 1

759 217212 DİLBER TAŞPINAR MAAŞ MUTEMEDİ-MSÜ 79,811625 ASİL 1

760 210031 ALİ YAŞAR MAAŞ MUTEMEDİ-MSÜ 78,127525 YEDEK 1

761 140870 YASEMİN ARSLAN MAAŞ MUTEMEDİ-MSÜ 77,690010 YEDEK 2

762 142592 ASİYE KESKİN MAAŞ MUTEMEDİ-MSÜ 75,009445 YEDEK 3

763 260539 BULUT AKSOYLU MAKİNE MÜHENDİSİ(1)-MSÜ 88,100970 ASİL 1

764 155781 GÖKHAN ÖZCAN MAKİNE MÜHENDİSİ(1)-MSÜ 83,650960 YEDEK 1

765 207552 MUSTAFA YENİLMEZ MAKİNE MÜHENDİSİ(1)-MSÜ 82,807875 YEDEK 2

766 247335 MEHMET NURİ MEMUR MAKİNE MÜHENDİSİ(1)-MSÜ 82,431405 YEDEK 3

767 255713 ONUR KÖKTAŞ MAKİNE MÜHENDİSİ-HvKK 85,991045 ASİL 1

768 258472 CANAN YILDIRIM SOYÇİÇEK MAKİNE MÜHENDİSİ-HvKK 83,249061 YEDEK 1

769 218985 İLKAN MUTLU MAKİNE MÜHENDİSİ-HvKK 80,815965 YEDEK 2

770 248642 ZİŞAN SAĞ MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 94,064065 ASİL 1

771 218382 DUYGU EŞREF MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 91,312160 ASİL 2

772 225391 EROL DEDE MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 91,215900 ASİL 3

773 235362 ABDULLAH UTKU SAÇLI MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 90,878615 ASİL 4

774 218956 METE DOĞAN MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 89,321250 ASİL 5

775 233343 SEMİH BULUT MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 89,305090 ASİL 6

776 222446 BARKIN YILMAZ MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 88,882320 ASİL 7

777 189555 DİLARA YILMAZ MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 88,813600 ASİL 8

778 188595 NUR YILDIZ MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 88,518240 ASİL 9

779 100519 AYBUKE ÇAKIR MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 88,016570 ASİL 10

780 232347 SEFA SAYIN MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 87,900350 ASİL 11

781 131630 NİLAY BALPETEK MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 87,657465 ASİL 12

782 208886 BAHRİ GÖKHAN YÜZBAŞIOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 87,052185 ASİL 13

783 134362 OZAN GÜROL ERDOĞAN MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 86,833635 ASİL 14

784 233121 ALİ GÜRAY ERTEM MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 86,289930 ASİL 15

785 219129 ÖZCAN ÖNAL MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 86,126710 ASİL 16

786 103038 BESİM ERCİYAS MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 85,572645 ASİL 17

787 201634 SEDAT DOĞAN MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 85,527650 ASİL 18

788 208921 YUSUF ÖZTUNA MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 85,461210 ASİL 19

789 195861 EMİN CEYHAN MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 85,390695 ASİL 20

790 165232 MUSTAFA AKÇAKOCA MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 85,226195 ASİL 21

791 124941 MUSTAFA ŞAHİN MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 84,850565 ASİL 22

792 170157 MUSTAFA MEHMET TÜRKOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 84,833825 YEDEK 1

793 240254 HÜSEYİN CİHAN ÖZAK MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 84,757020 YEDEK 2

794 125187 PEMBE DURAK MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 84,735850 YEDEK 3

795 136508 BURAK BARLAS MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 84,711545 YEDEK 4

796 225673 TUĞBA FIKIRKOCA MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 84,376320 YEDEK 5

797 241613 FURKAN ŞAPÇI MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 84,208320 YEDEK 6

798 154323 PELİN ERYILMAZ MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 84,003635 YEDEK 7

799 211279 EYÜP KUTAY ÇAKIROĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 83,909160 YEDEK 8

800 226368 BARIŞ BURAK AYDOĞAN MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 83,699450 YEDEK 9

801 208896 HALİL İBRAHİM AKTÜRK MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 83,467020 YEDEK 10

802 154406 FATİH ÜSLÜ MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 83,302795 YEDEK 11

803 186238 ERDAL ATÇEKEN MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 83,274255 YEDEK 12

804 241308 EMRE BİNER MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 82,819960 YEDEK 13

805 120737 MEHMET ÖZDEMİR MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 82,665620 YEDEK 14

806 262854 ALPARSLAN ÖZEL MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 82,553405 YEDEK 15

807 256563 EMRE DERELİ MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 82,151950 YEDEK 16

808 104557 TOLGA ŞAFAK MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 82,116345 YEDEK 17

809 229127 NAZIM ERTAŞ MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 81,930605 YEDEK 18

810 192565 ESRA ZEYNEP ÇELİK MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 81,829820 YEDEK 19

811 165379 VOLKAN İNAN MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 81,824450 YEDEK 20

812 186577 AYÇA DENİZ TUNÇDEMİR MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 81,633000 YEDEK 21

813 114919 ÖZGÜN CEREN AKBAY MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 81,590810 YEDEK 22

814 220562 NURGÜL KAYA IŞIK MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 81,513000 YEDEK 23

815 219918 EMRAH ÖZER MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 81,417660 YEDEK 24

816 187968 GİZEM YILDIZHAN MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 81,354860 YEDEK 25

817 155165 FATİH TURAN MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 81,125130 YEDEK 26

818 207553 EDA YAŞA MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 80,918020 YEDEK 27

819 219864 MUZAFFER AKŞİT MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 80,805540 YEDEK 28

820 244868 AHMET NALÇAİYİ MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 80,648390 YEDEK 29

821 179583 SEZGİN TAŞDEMİR MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 80,625710 YEDEK 30

822 101187 ERHAN GÜNEŞ MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 80,578135 YEDEK 31

823 117846 ÖMER YILDIRIM MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 80,506700 YEDEK 32

824 178825 İSMAİL EMRE TÜMER MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 80,501910 YEDEK 33

825 208120 OKAN BAYRAKTAR MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 80,120794 YEDEK 34

826 146975 EMRE ÜNALDI MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 80,020085 YEDEK 35

827 144161 CEMAL TÜRÜT MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 79,818670 YEDEK 36

828 163344 İLKAY KANDİL MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 79,710340 YEDEK 37

829 181436 MUHAMMET BURAK KÜÇÜKOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 79,541255 YEDEK 38

830 241694 RECEP KAHRİMAN MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 79,479800 YEDEK 39

831 216695 TOLGA ALATAŞ MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 79,091025 YEDEK 40

832 111063 İSA CANER EREN MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 78,848995 YEDEK 41

833 251366 BAYRAM ÇAKMAK MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 78,801170 YEDEK 42

834 230785 HÜSEYİN GÜNAYDIN MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 78,669040 YEDEK 43

835 255231 GÖKHAN UÇAR MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 78,646535 YEDEK 44

836 169579 ÖZGÜN GÜNAY MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 78,386905 YEDEK 45

837 122643 FATİH ALTUNTAŞ MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 78,382895 YEDEK 46

838 218398 ERHAN ÖZTÜRK MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 78,085220 YEDEK 47

839 177184 BEKİR TUNÇ MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 77,957065 YEDEK 48

840 237300 İSA KESKİN MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 77,753380 YEDEK 49

841 179580 KEMAL ERDAL MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 77,749935 YEDEK 50

842 116264 NAZİF ERDURAN MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 77,722915 YEDEK 51

843 158525 AYŞEN KÖSE MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 77,682230 YEDEK 52

844 237377 MURAT ŞAHAN MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 77,670330 YEDEK 53

845 202723 İRFAN YILDIRIM MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 77,450790 YEDEK 54

846 206909 NAZAN ERCAN MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 77,046760 YEDEK 55

847 173323 MİRAY İLGAR MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 76,767385 YEDEK 56

848 197616 BENGÜL ERKEK MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 76,630180 YEDEK 57

849 199489 MEHMET SIRRI TANRİVERDİ MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 76,482805 YEDEK 58

850 111274 FATMA NUR ŞAHİN MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 76,414445 YEDEK 59

851 157247 GÜRHAN MİRAÇ SAKA MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 76,332040 YEDEK 60

852 200464 EMİR İSLAM SEFER MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 76,320890 YEDEK 61

853 197471 HÜSEYİN BAŞAL MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 76,067275 YEDEK 62

854 227779 FAİK ÇALIŞ MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 76,045745 YEDEK 63

855 111130 AHMET DAYIOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 75,923235 YEDEK 64

856 178182 BURAK HAMDİ TAŞKIRAN MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 75,840620 YEDEK 65

857 191172 SERDAR İŞLEYEN MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 75,648320 YEDEK 66

858 228329 YILMAZ GÜNAY MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 75,585450 YEDEK 67

859 239885 MEHMET ERTÜRK MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 75,500040 YEDEK 68

860 225460 AHMET ERİŞMİŞ MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 75,383060 YEDEK 69

861 199783 SİBEL KOÇ MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 74,431250 YEDEK 70

862 148959 KÜBRA AYDIN MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 74,226370 YEDEK 71

863 173024 HANİFE CANPOLAT MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 74,151325 YEDEK 72

864 198284 KAZIM GÜN MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 74,116470 YEDEK 73

865 200756 EMRAH APAYDIN MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 73,252870 YEDEK 74

866 221682 UĞUR SERT MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 73,081590 YEDEK 75

867 259799 EMRAH TÜZÜN MAKİNE MÜHENDİSİ-MSB 71,929740 YEDEK 76

868 165437 MEVLÜT ONUR CENK MAKİNE MÜHENDİSİ-MSÜ 89,443545 ASİL 1

869 262085 CANSU ÖZGÜLTEKİN MAKİNE MÜHENDİSİ-MSÜ 80,448345 YEDEK 1

870 189591 UĞUR ŞEKER MAKİNE MÜHENDİSİ-MSÜ 79,583520 YEDEK 2

871 218028 MEHMET AKİF KUŞCU MAKİNE MÜHENDİSİ-MSÜ 79,219690 YEDEK 3

872 228472 EMİR ADEM ÇAKMAK MAKİNE TEKNİKERİ-MSB (HRT.GN.K.lığı) 83,575475 ASİL 1

873 230924 ANIL ÖZKAN MAKİNE TEKNİKERİ-MSB (HRT.GN.K.lığı) 82,586615 YEDEK 1

874 242664 RIZA MERTER MAKİNE TEKNİKERİ-MSB (HRT.GN.K.lığı) 81,467955 YEDEK 2

875 213854 ORHAN IRMAK MAKİNE TEKNİKERİ-MSB (HRT.GN.K.lığı) 79,242930 YEDEK 3

876 121520 ÖZGE ORAK MAL SORUMLUSU(1)-MSÜ 83,921740 ASİL 1

877 259507 ŞENAY AŞSIZ MAL SORUMLUSU(1)-MSÜ 77,914220 YEDEK 1

878 145122 MUHAMMET SAİT ÇELİK MAL SORUMLUSU-MSÜ 82,914310 ASİL 1

879 210495 CELİL SAĞLAM MARANGOZ-MSB 83,257075 ASİL 1

880 184785 UĞUR GELMEZ MARANGOZ-MSB 83,212320 ASİL 2

881 251727 SEZGİN ÖLEGEN MARANGOZ-MSB 82,807111 YEDEK 1

882 104581 EYÜP ÖMRÜUZUN MARANGOZ-MSB 82,623710 YEDEK 2

883 203662 ADEM BAŞARAN MARANGOZ-MSB 82,264275 YEDEK 3

884 245168 ERKAN BULUT MARANGOZ-MSB 81,906220 YEDEK 4

885 217400 ŞEFİK KAYAOĞLU MARANGOZ-MSB 80,553140 YEDEK 5

886 255086 FIRAT ŞEKER MARANGOZ-MSB 80,444710 YEDEK 6

887 217781 MUSTAFA KARAHAN MARANGOZ-MSB 76,352915 YEDEK 7

888 261027 BÜŞRA AKBULUT MEMUR(ARŞİV İŞLEM)-MSÜ 81,720820 ASİL 1

889 193321 AYŞEGÜL SATICI MEMUR(ARŞİV İŞLEM)-MSÜ 77,202545 YEDEK 1

890 198749 İBRAHİM KURTLU MEMUR(ARŞİV İŞLEM)-MSÜ 74,563465 YEDEK 2

891 250966 ADEM SAVAŞ UZUN MEMUR(ARŞİV İŞLEM)-MSÜ 72,789225 YEDEK 3

892 262240 TUBA GÖKMEN MEMUR(DİPLOMA İŞLEM)-MSÜ 80,749415 ASİL 1

893 165462 OĞUZHAN ERZURUM MEMUR(DİPLOMA İŞLEM)-MSÜ 75,770135 YEDEK 1

894 120872 YASEMİN UZUNEL MEMUR(DİPLOMA İŞLEM)-MSÜ 75,155735 YEDEK 2

895 230939 LÜTFİYE BARUTÇU MEMUR(DİPLOMA İŞLEM)-MSÜ 72,848545 YEDEK 3

896 187535 SELMAN ÇIMGAR MEMUR-MSB 95,341215 ASİL 1

897 169566 YASİN AKCA MEMUR-MSB 90,359559 ASİL 2

898 228999 RECEP TAYYİP TANRIVERDİ MEMUR-MSB 89,831205 YEDEK 1

899 185380 MUHAMMET ALTINDAĞ MEMUR-MSB 86,869492 YEDEK 2

900 144022 ESİN AKTAY MİMAR-MSB 93,688865 ASİL 1

901 239138 ÇAĞLA AKAR MİMAR-MSB 83,852595 ASİL 2

902 190787 FETHİYE ERTAŞ MİMAR-MSB 82,777550 YEDEK 1

903 216235 SERAP KOÇOĞLU MİMAR-MSB 78,886190 YEDEK 2

904 238841 YEŞİM VAROL MİMAR-MSÜ 90,482465 ASİL 1

905 195058 NESLİHAN ŞAKAR MİMAR-MSÜ 84,671705 YEDEK 1

906 216990 HANDE ÖZÇİN KIRANT MİMAR-MSÜ 76,419965 YEDEK 2

907 199506 TUBA BAKIRCI MİMAR-MSÜ 73,930320 YEDEK 3

908 236337 BURCU SEVGİ MİMAR-MSÜ 71,648055 YEDEK 4

909 193056 MEHMET FATİH ÖZHELVACI MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİKÇİ-MSB 91,171645 ASİL 1

910 232256 DEMET KILIÇ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİKÇİ-MSB 82,300515 YEDEK 1

911 253380 MELEK KESKİN MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİKÇİ-MSB 79,182785 YEDEK 2

912 239298 HİDAYET AYDIN MUHASEBECİ-MSB 91,186405 ASİL 1

913 168714 BUKET SAĞLAM MUHASEBECİ-MSB 77,289735 YEDEK 1

914 233617 AYŞE DEMİR MUHASEBECİ-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 96,345618 ASİL 1

915 163185 SEBAHATTİN KURDULU MUHASEBECİ-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 91,391375 YEDEK 1

916 181808 ŞERİFE KARAHÖYÜK MUHASEBECİ-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 84,630530 YEDEK 2

917 141939 HABİBE GÖK MÜTERCİM/TERCÜMAN İNGİLİZCE-MSÜ 81,824910 ASİL 1

918 199399 AYSEMİN BÜYÜKSAVAŞ MÜTERCİM/TERCÜMAN İNGİLİZCE-MSÜ 73,890980 YEDEK 1

919 117560 HATİCE YEŞİLBAŞ MÜZE VE TARİH ARAŞTIRMALARI UZMANI-MSÜ 86,499325 ASİL 1

920 212706 FATMA PAMUK MÜZE VE TARİH ARAŞTIRMALARI UZMANI-MSÜ 84,527360 YEDEK 1

921 251627 MERVE BERAT SARIGÜZEL NÜKLEER ENERJİ MÜH.-MSB 95,120425 ASİL 1

922 106620 FATİH MEHMET DÖNER NÜKLEER ENERJİ MÜH.-MSB 87,819890 YEDEK 1

923 156975 ALEV YILDIRIM NÜKLEER ENERJİ MÜH.-MSB 86,464220 YEDEK 2

924 147681 ALPER DİKER NÜKLEER ENERJİ MÜH.-MSB 77,173130 YEDEK 3

925 226100 YILDIZ KIROĞLU PEYZAJ MİMARI-MSB 86,262390 ASİL 1

926 151308 BİLGE ÖZER PEYZAJ MİMARI-MSB 86,045115 ASİL 2

927 247887 RAMAZAN ÖZCAN PEYZAJ MİMARI-MSB 85,820960 YEDEK 1

928 204134 EBRU ERDOĞAN PEYZAJ MİMARI-MSB 81,619845 YEDEK 2

929 257372 FATMA GÜLPINAR PEYZAJ MİMARI-MSB 81,479375 YEDEK 3

930 262197 MERVE NUR EDİBALİ PEYZAJ MİMARI-MSB 80,674205 YEDEK 4

931 199877 SÜLEYMAN ERYILDIZ PEYZAJ MİMARI-MSB 79,323255 YEDEK 5

932 218096 GÜLŞEN YAŞAR PEYZAJ MİMARI-MSB 76,147390 YEDEK 6

933 114562 GÖKCE BERRİN KÖROĞLU PEYZAJ MİMARI-MSB 75,926820 YEDEK 7

934 113863 ENES KEPENEK PİSKOLOG-HvKK 86,653445 ASİL 1

935 152285 SEVDA KAYA PİSKOLOG-HvKK 83,139795 YEDEK 1

936 140128 BİLAL VURAL PİSKOLOG-HvKK 81,124145 YEDEK 2

937 220202 GÜLLÜ BİLİM PİSKOLOG-HvKK 80,732265 YEDEK 3

938 222604 UMUT KÜMÜRÇEN PİSKOLOG-MSB 83,239350 ASİL 1

939 164343 AYŞENUR KANAT PİSKOLOG-MSB 83,184305 ASİL 2

940 209265 NAZLICAN ÇALIŞKAN PİSKOLOG-MSB 80,017020 YEDEK 1

941 109533 SEVGİ BEKTAŞ PİSKOLOG-MSB 79,106500 YEDEK 2

942 103357 GİZEM TOPÇU PİSKOLOG-MSB 77,866945 YEDEK 3

943 204055 FURKAN SEFA GÖL PİSKOLOG-MSB 77,449555 YEDEK 4

944 210508 FATİH GÖKÇE PİSKOLOG-MSÜ 91,851870 ASİL 1

945 153510 NURULLAH AKÇER PİSKOLOG-MSÜ 90,966015 ASİL 2

946 210687 HUZEYFE BAYRAM AYDOĞDU PİSKOLOG-MSÜ 90,499120 YEDEK 1

947 103695 ESRA BAYAR PİSKOLOG-MSÜ 89,419525 YEDEK 2

948 153158 EREN TEBER PİSKOLOG-MSÜ 88,197955 YEDEK 3

949 144490 OĞUZHAN ALİŞİR PİSKOLOG-MSÜ 87,910440 YEDEK 4

950 196269 OĞUZHAN ŞEKER PİSKOLOG-MSÜ 86,828840 YEDEK 5

951 226637 AHMET İSKENDEROĞLU PİSKOLOG-MSÜ 82,088815 YEDEK 6

952 227115 ERNUR ONRAT PROTOKOl UZMANI-HvKK 84,738555 ASİL 1

953 129273 HATİCE GÜRDAĞ PROTOKOl UZMANI-HvKK 81,406060 YEDEK 1

954 249730 FADİME NÜVERDA BACAKSIZLAR PROTOKOl UZMANI-HvKK 76,822950 YEDEK 2

955 151835 SERCAN CAN PROTOKOl UZMANI-HvKK 76,606170 YEDEK 3

956 219827 YEŞİM YOLDAŞ PROTOKOL UZMANI-MSÜ 86,820660 ASİL 1

957 116121 ŞENOL VERDİL PROTOKOL UZMANI-MSÜ 84,510130 YEDEK 1

958 188829 TUĞÇE SABİHA ÜN GÖKÇELİ PROTOKOL UZMANI-MSÜ 82,731980 YEDEK 2

959 254796 AYCAN ŞIK PROTOKOL UZMANI-MSÜ 81,634705 YEDEK 3

960 238676 MERVE YILMAZ PROTOKOL UZMANI-MSÜ 80,809785 YEDEK 4

961 236799 MUSTAFA SERVEROVA RESEPSİYON GÖREVLİSİ-MSB 88,486110 ASİL 1

962 168944 MEHTAP ÖZDEMİR RESEPSİYON GÖREVLİSİ-MSB 88,039900 ASİL 2

963 255100 VOLKAN ÖZDEMİR RESEPSİYON GÖREVLİSİ-MSB 86,743945 YEDEK 1

964 185143 FURKAN KORKMAZ RESEPSİYON GÖREVLİSİ-MSB 86,181450 YEDEK 2

965 122165 ELİF ARZU KULOĞLU RESTARATOR/KONSERVATÖR-DzKK 85,641370 ASİL 1

966 252887 RABİA KARDAŞ RESTARATOR/KONSERVATÖR-DzKK 81,045110 YEDEK 1

967 233234 İSMAİL AYKUŞ RESTARATOR/KONSERVATÖR-DzKK 77,639600 YEDEK 2

968 159989 MELTEM DEMİR RESTARATOR/KONSERVATÖR-DzKK 76,700405 YEDEK 3

969 197150 SULTAN BOZDAĞ ÖZMEN RUSÇA ÇEVİRMEN-MSB 73,727275 ASİL 1

970 166816 ŞAFAK KAYA SANTRAL OPERATÖRÜ-MSB 85,643470 ASİL 1

971 215174 GÖKHAN KORKMAZ SANTRAL OPERATÖRÜ-MSB 84,713215 YEDEK 1

972 114400 GÜLCAN KARADAĞLI SANTRAL OPERATÖRÜ-MSB 84,282155 YEDEK 2

973 195756 ÖMER IŞIK SANTRAL OPERATÖRÜ-MSB 83,010655 YEDEK 3

974 175557 AYLİN BAYSAL SANTRAL OPERATÖRÜ-MSB 79,810120 YEDEK 4

975 169064 GONCA TÜRKMEN SOSYOLOG-MSB 87,181000 ASİL 1

976 149746 GİZEM ÖZCAN SOSYOLOG-MSB 85,658540 YEDEK 1

977 195415 YELİZ AKAR SOSYOLOG-MSB 85,169626 YEDEK 2

978 255982 FATMA AYSUN KASAPOĞLU SOSYOLOG-MSB 84,080479 YEDEK 3

979 106407 İDRİS TUTUŞ SOSYOLOG-MSB 79,184280 YEDEK 4

980 135227 SEYHAN ÖZTÜRK ŞOFÖR(1)-MSÜ 88,180275 ASİL 1

981 140182 OSMAN DURAN ŞOFÖR(1)-MSÜ 88,033940 ASİL 2

982 254552 YAKUP CİHAN ŞOFÖR(1)-MSÜ 85,617015 ASİL 3

983 214658 MEHMET GÜR ŞOFÖR(1)-MSÜ 83,211645 YEDEK 1

984 224263 FATİH GÜMÜŞ ŞOFÖR(1)-MSÜ 83,123595 YEDEK 2

985 204171 CEMAL DALKILIÇ ŞOFÖR(1)-MSÜ 82,636835 YEDEK 3

986 201442 FATİH EKSELLİ ŞOFÖR(1)-MSÜ 82,322805 YEDEK 4

987 110534 ERDAL ACAR ŞOFÖR(1)-MSÜ 81,211340 YEDEK 5

988 196493 BURHAN AYDIN ŞOFÖR(1)-MSÜ 80,824860 YEDEK 6

989 220212 KAMİL KURT ŞOFÖR(1)-MSÜ 79,800285 YEDEK 7

990 228500 ADEM ALPER ŞAHİN ŞOFÖR(1)-MSÜ 79,537140 YEDEK 8

991 245423 SELÇUK KÖKNAR ŞOFÖR(1)-MSÜ 79,228455 YEDEK 9

992 235081 MUHAMMET YILMAZ EĞİLMEZ ŞOFÖR(1)-MSÜ 77,836080 YEDEK 10

993 261946 ÖMER DEMİRCİ ŞOFÖR(2)-MSÜ 88,816595 ASİL 1

994 201303 MEHMET TULUPCU ŞOFÖR(2)-MSÜ 83,268885 YEDEK 1

995 224296 ADEM YOZGAT ŞOFÖR(2)-MSÜ 82,871780 YEDEK 2

996 147050 UFUK TANIR ŞOFÖR(2)-MSÜ 82,811195 YEDEK 3

997 206954 ENES ERDEM EREN ŞOFÖR(HAFİF ARAÇ)-MSÜ 91,125620 ASİL 1

998 258605 ÖMÜRCAN DURUKAN ŞOFÖR(HAFİF ARAÇ)-MSÜ 81,756450 YEDEK 1

999 106012 EKREM DEMİRKAZIK TEKNİK RESSAM-MSÜ 87,785090 ASİL 1

1000 210197 ASLI DOĞAN TEKNİK RESSAM-MSÜ 85,363060 ASİL 2

1001 196090 DENİZ ERSÖZ TEKNİK RESSAM-MSÜ 81,777285 YEDEK 1

1002 134470 KAMİL KORKMAZ TEKNİK RESSAM-MSÜ 81,050045 YEDEK 2

1003 246696 HÜSEYİN YILDIZ TEKNİK RESSAM-MSÜ 78,953365 YEDEK 3

1004 194358 ADEM ÖFKELİ TEKNİK RESSAM-MSÜ 78,427120 YEDEK 4

1005 224522 MESUT ÖZDEMİR TEKNİK RESSAM-MSÜ 75,395640 YEDEK 5

1006 199957 NİHAN TAŞDÖNDEREN TEKNİK RESSAM-MSÜ 74,820530 YEDEK 6

1007 218616 BAHAR PATAT TEKNİK RESSAM-MSÜ 74,013055 YEDEK 7

1008 103938 OĞUZHAN ERCAN TEKNİKER (ASANSÖR)-MSB 87,053827 ASİL 1

1009 192269 MUSTAFA ÇAĞLAR TEKNİKER (ASANSÖR)-MSB 84,551685 ASİL 2

1010 100494 HÜSEYİN ERHAN TEKNİKER (ASANSÖR)-MSB 79,589565 YEDEK 1

1011 190802 HAKAN ÇALIŞKAN TEKNİKER (ASANSÖR)-MSB 78,023810 YEDEK 2

1012 102486 MÜSLÜM KİN TEKNİKER (ASANSÖR)-MSB 77,852445 YEDEK 3

1013 128778 ERGUN ASA TEKNİKER (ASANSÖR)-MSB 76,688320 YEDEK 4

1014 169173 ADNAN GÜNAL TEKNİKER (ASANSÖR)-MSB 76,365451 YEDEK 5

1015 187135 YUNUS ALTUNTAŞ TEKNİKER (ASANSÖR)-MSB 76,026975 YEDEK 6

1016 107101 ALİ AKDAĞLI TEKNİKER (ASANSÖR)-MSB 74,895800 YEDEK 7

1017 115581 OKTAY YÜKSEK TEKNİKER (ASANSÖR)-MSB 73,126395 YEDEK 8

1018 211355 İBRAHİM ÇOK TEKNİKER (BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 84,743890 ASİL 1

1019 199504 CEM AKSAÇ TEKNİKER (BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 82,797545 YEDEK 1

1020 178569 BARANSEL ÇELİK TEKNİKER (BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 79,007895 YEDEK 2

1021 107744 AHMET GÜNAL TEKNİKER (BİLGİSAYAR YAZILIM)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 89,326790 ASİL 1

1022 121065 HASAN AYDIN TEKNİKER (BİLGİSAYAR YAZILIM)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 89,183820 ASİL 2

1023 107705 EMRE BODUR TEKNİKER (BİLGİSAYAR YAZILIM)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 88,511730 ASİL 3

1024 242885 MEHMET ATLI TEKNİKER (BİLGİSAYAR YAZILIM)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 87,634075 ASİL 4

1025 254121 RABİA SAÇLIK TEKNİKER (BİLGİSAYAR YAZILIM)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 87,111675 YEDEK 1

1026 114067 ARİF GÖLTAŞ TEKNİKER (BİLGİSAYAR YAZILIM)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 87,102305 YEDEK 2

1027 238568 BARIŞ KABAKCI TEKNİKER (BİLGİSAYAR YAZILIM)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 85,105100 YEDEK 3

1028 149982 GÖKHAN AKKUŞ TEKNİKER (BİLGİSAYAR YAZILIM)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 84,022490 YEDEK 4

1029 145745 CAFER ÇELİK TEKNİKER (BİLGİSAYAR YAZILIM)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 83,828275 YEDEK 5

1030 116956 NAZİF DÜRMÜŞ TEKNİKER (BİLGİSAYAR YAZILIM)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 83,614470 YEDEK 6

1031 244135 ASLIHAN ÖZTÜRK TEKNİKER (BİLGİSAYAR YAZILIM)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 81,804695 YEDEK 7

1032 186750 YAKUP TUFAN TEKNİKER (BİLGİSAYAR YAZILIM)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 81,002885 YEDEK 8

1033 230308 AYKUT AKKOYUN TEKNİKER (BİLGİSAYAR YAZILIM)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 79,772195 YEDEK 9

1034 132702 FERHAT DEMİR TEKNİKER (BİLGİSAYAR YAZILIM)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 79,672035 YEDEK 10

1035 199282 HALİL İBRAHİM ALTÜRK TEKNİKER (BİLGİSAYAR YAZILIM)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 78,771460 YEDEK 11

1036 162373 SEZAİ DÖNMEZ TEKNİKER (BİLGİSAYAR YAZILIM)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 78,274700 YEDEK 12

1037 171140 HASAN KAYA TEKNİKER (BİLGİSAYAR)-MSB 93,153585 ASİL 1

1038 150985 HAKAN DEMİR TEKNİKER (BİLGİSAYAR)-MSB 89,164805 ASİL 2

1039 134111 SEMANUR BAL TEKNİKER (BİLGİSAYAR)-MSB 89,116980 ASİL 3

1040 240854 NURGÜL AYIK TEKNİKER (BİLGİSAYAR)-MSB 88,891510 ASİL 4

1041 185961 DENİZ DOMURCAK TEKNİKER (BİLGİSAYAR)-MSB 87,602385 ASİL 5

1042 213357 AYNUR CAN TEKNİKER (BİLGİSAYAR)-MSB 86,652355 ASİL 6

1043 202265 AYŞEGÜL GÜNAYDIN TEKNİKER (BİLGİSAYAR)-MSB 86,366235 ASİL 7

1044 171539 ORHAN ATA GÜLER TEKNİKER (BİLGİSAYAR)-MSB 84,970960 ASİL 8

1045 236967 GÜLHAN OFLAZ GÖZÜDOK TEKNİKER (BİLGİSAYAR)-MSB 84,649190 YEDEK 1

1046 254335 ESENGÜL AYĞAN TEKNİKER (BİLGİSAYAR)-MSB 83,140925 YEDEK 2

1047 214889 SERKAN KUŞCAN TEKNİKER (BİLGİSAYAR)-MSB 82,512895 YEDEK 3

1048 235141 FERHAT ERKAYACAN TEKNİKER (BİLGİSAYAR)-MSB 82,475760 YEDEK 4

1049 180462 ESRA GÖĞDEMİR TEKNİKER (BİLGİSAYAR)-MSB 82,339770 YEDEK 5

1050 216204 HATİCE ÖZDEMİR TEKNİKER (BİLGİSAYAR)-MSB 82,220600 YEDEK 6

1051 218270 HÜLYA ERYÜCEL TEKNİKER (BİLGİSAYAR)-MSB 81,908015 YEDEK 7

1052 211451 SELİN TAŞOVA TEKNİKER (BİLGİSAYAR)-MSB 81,576800 YEDEK 8

1053 228312 TUĞBA GAMZE AYDIN TEKNİKER (BİLGİSAYAR)-MSB 81,286865 YEDEK 9

1054 108448 VEYSEL AYDIN TEKNİKER (BİLGİSAYAR)-MSB 80,980775 YEDEK 10

1055 112075 ŞULE DABANIYASTI TEKNİKER (BİLGİSAYAR)-MSB 80,837200 YEDEK 11

1056 196506 NAZLI BEYCEOĞLU TEKNİKER (BİLGİSAYAR)-MSB 80,617920 YEDEK 12

1057 224841 GÜLHAN BOZDAĞ TEKNİKER (BİLGİSAYAR)-MSB 80,272480 YEDEK 13

1058 190025 FATMA BEKİÇ TEKNİKER (BİLGİSAYAR)-MSB 80,138050 YEDEK 14

1059 255603 ÜMİT ERKEK TEKNİKER (BİLGİSAYAR)-MSB 79,392765 YEDEK 15

1060 208240 ESRA SATAR TEKNİKER (BİLGİSAYAR)-MSB 79,143430 YEDEK 16

1061 250221 SALİHA BAŞARAN TEKNİKER (BİLGİSAYAR)-MSB 79,102020 YEDEK 17

1062 233757 SEÇKİN BANUS TEKNİKER (BİLGİSAYAR)-MSB 78,599435 YEDEK 18

1063 248618 BEŞİR CENGİZ TEKNİKER (BİLGİSAYAR)-MSB 77,858875 YEDEK 19

1064 117036 FUAT BAYKUŞAK TEKNİKER (BİLGİSAYAR)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 90,326150 ASİL 1

1065 199508 AHMET TAŞAN TEKNİKER (BİLGİSAYAR)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 89,547550 ASİL 2

1066 244717 TUGAY YILMAZ TEKNİKER (BİLGİSAYAR)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 89,217435 ASİL 3

1067 198878 ENES ÖZDEMİR TEKNİKER (BİLGİSAYAR)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 87,909710 ASİL 4

1068 103297 ALİ YEŞİLBAŞ TEKNİKER (BİLGİSAYAR)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 87,596195 YEDEK 1

1069 113613 HÜSEYİN AZARKAN TEKNİKER (BİLGİSAYAR)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 87,390485 YEDEK 2

1070 239680 BESRA KABADAYI TEKNİKER (BİLGİSAYAR)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 86,601495 YEDEK 3

1071 221761 EMİNE BULUT TEKNİKER (BİLGİSAYAR)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 86,529930 YEDEK 4

1072 143822 SENEM NASIL TEKNİKER (BİLGİSAYAR)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 85,753835 YEDEK 5

1073 202652 NEVİN YILMAZ TEKNİKER (BİLGİSAYAR)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 85,326150 YEDEK 6

1074 211139 YUSUF İŞÇİ TEKNİKER (BİLGİSAYAR)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 84,613945 YEDEK 7

1075 203033 GÜLER ULUPINAR TEKNİKER (BİLGİSAYAR)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 83,364765 YEDEK 8

1076 257578 İRFAN AVCI TEKNİKER (BİLGİSAYAR)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 81,850755 YEDEK 9

1077 191131 EMİNE AKIN TEKNİKER (BİLGİSAYAR)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 81,813160 YEDEK 10

1078 153811 EMRE YAĞIZ TEKNİKER (ELEKTRİK)-MSB 87,076510 ASİL 1

1079 133569 HAMZA GÜLCAN TEKNİKER (ELEKTRİK)-MSB 85,664135 ASİL 2

1080 152151 YUSUF DOĞAN TEKNİKER (ELEKTRİK)-MSB 85,622935 ASİL 3

1081 237679 ENGİN ÖZ TEKNİKER (ELEKTRİK)-MSB 84,027729 YEDEK 1

1082 226863 MAHMUT ALKAN TEKNİKER (ELEKTRİK)-MSB 82,884145 YEDEK 2

1083 189942 MURAT ZENGİN TEKNİKER (ELEKTRİK)-MSB 82,705800 YEDEK 3

1084 100810 ÖZKAN YALÇIN TEKNİKER (ELEKTRİK)-MSB 81,305140 YEDEK 4

1085 252970 EDİP ELKATMIŞ TEKNİKER (ELEKTRİK)-MSB 80,241385 YEDEK 5

1086 112502 İBRAHİM ERŞIK TEKNİKER (ELEKTRİK)-MSB 79,086980 YEDEK 6

1087 238018 HAKAN ÇAKIR TEKNİKER (ELEKTRİK)-MSB 79,041580 YEDEK 7

1088 113349 SEMRA HEB TEKNİKER (ELEKTRİK)-MSB 77,235795 YEDEK 8

1089 139298 ERKAN TÜRKAN TEKNİKER (ELEKTRİK-ELEKTRONİK)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 80,903605 ASİL 1

1090 228884 BEYAZIT YILDIRIM TEKNİKER (ELEKTRİK-ELEKTRONİK)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 80,709325 YEDEK 1

1091 223539 TACETTİN ÖZTÜRK TEKNİKER (ELEKTRİK-ELEKTRONİK)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 77,504065 YEDEK 2

1092 254604 ESİN KARA TEKNİKER (ELEKTRİK-ELEKTRONİK)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 75,807635 YEDEK 3

1093 240577 ŞEYDA ARSLAN DEMİR TEKNİKER (ELEKTRİK-ELEKTRONİK)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 74,779685 YEDEK 4

1094 225660 OSMAN YILDIZ TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 91,586980 ASİL 1

1095 163804 MÜCAHİT ÇOBAN TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 90,173505 ASİL 2

1096 220861 MÜGE ASLAN KESKİN TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 89,817945 ASİL 3

1097 203164 SÜMEYRA ARSLAN TEKİN TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 89,210350 ASİL 4

1098 165167 FERMAN BİLEN TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 89,022265 ASİL 5

1099 116209 ABDULLAH ÇETİN TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 88,281930 ASİL 6

1100 131893 CEMRE EVRAN TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 88,091900 ASİL 7

1101 237728 MERVE YILMAZ TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 87,957100 ASİL 8

1102 137184 AHMET ERCAN TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 87,910230 ASİL 9

1103 123140 MERVE ULUPOLAT TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 87,080395 ASİL 10

1104 140089 HİKMET POLAT TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 86,927490 ASİL 11

1105 213591 NURSEN DAVDAV TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 86,802175 ASİL 12

1106 247290 SAMET SERÇE TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 86,650200 ASİL 13

1107 117478 UFUK ÇELİK TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 86,127735 ASİL 14

1108 133790 NAZLI GÜL ZEYTUN TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 86,027200 ASİL 15

1109 162370 ÖZLEM GÜRPINAR TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 85,697165 ASİL 16

1110 211975 BURAK DURU TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 85,540095 ASİL 17

1111 199194 NAYİME BÜŞRA GÜREL TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 85,408460 ASİL 18

1112 232529 YASİN YÜKSEL TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 85,231055 ASİL 19

1113 157293 ABDULKADİR ALAS TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 85,192730 ASİL 20

1114 123937 SUAT CAN KOCA TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 85,179985 ASİL 21

1115 122189 KÜBRA GÜLMEZ TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 85,116965 ASİL 22

1116 107556 CİHAN YAMAN TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 85,003460 ASİL 23

1117 240289 YUNUS EMRE KILIBOZ TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 84,892765 ASİL 24

1118 239688 OĞUZHAN AYDOĞAN TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 84,824155 ASİL 25

1119 113086 FETHİYE HALLAÇ TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 84,752510 ASİL 26

1120 200194 HATİCE İNAN TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 84,733275 ASİL 27

1121 149190 İMREN TUTUŞ TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 84,586600 ASİL 28

1122 106791 HASAN BİBER TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 84,450160 ASİL 29

1123 193606 MEKAN SABAN TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 84,276825 ASİL 30

1124 261764 TOLGA KULAÇLI TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 84,241450 ASİL 31

1125 221603 UĞUR GÜNİNİ TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 84,117620 ASİL 32

1126 238601 MEHMET EMİN KAT TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 84,113355 ASİL 33

1127 156949 NİLÜFER KARATAŞ TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 84,106940 ASİL 34

1128 133959 TOLGA TUNK TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 83,998605 ASİL 35

1129 110707 BEŞİR CEYLAN TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 83,987925 ASİL 36

1130 100886 HACI AHMET GÜÇLÜ TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 83,868070 ASİL 37

1131 120725 AHMET KABAAĞIL TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 83,793710 ASİL 38

1132 226423 MÜCAHİT TUNAY TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 83,782125 ASİL 39

1133 154022 AYYUŞ NUR ŞAHİN TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 83,540755 ASİL 40

1134 185985 TUĞAY KOCA TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 83,337630 ASİL 41

1135 235787 RAMAZAN ÖZTÜRK TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 83,225020 ASİL 42

1136 191618 İLHAN EROL TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 83,214995 ASİL 43

1137 228433 MUSA ÖNER TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 83,194500 ASİL 44

1138 135752 NETİCE KÖSE TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 83,185000 ASİL 45

1139 213788 EMEL PADAR TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 83,125810 ASİL 46

1140 235649 KADRİYE NALBAT TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 83,097740 ASİL 47

1141 224312 MUSTAFA BATIBEY TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 83,013725 ASİL 48

1142 113036 İLKAY BOLAT TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 82,919510 ASİL 49

1143 218971 ALİ AĞUŞ TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 82,871985 ASİL 50

1144 217115 ARİFE ŞENKOZAT TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 82,665985 YEDEK 1

1145 256592 ONUR TUFAN TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 82,517910 YEDEK 2

1146 222503 FURKAN POLAT TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 82,353035 YEDEK 3

1147 120795 MUHAMMED AYDIN ERBEK TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 82,349425 YEDEK 4

1148 147716 ERDAL YILDIZ TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 82,323340 YEDEK 5

1149 130853 HANİFE OKUMUŞ TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 82,264755 YEDEK 6

1150 166723 ABDULSAMET CEYHAN TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 82,187140 YEDEK 7

1151 105021 LEVENT ARSLAN TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 82,116020 YEDEK 8

1152 171399 TARIK AKDOĞAN TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 81,947090 YEDEK 9

1153 108205 HAKTAN ERDEN TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 81,944665 YEDEK 10

1154 171564 OKAN KIYKIM TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 81,870135 YEDEK 11

1155 176583 OĞUZHAN DEĞERLİ TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 81,846630 YEDEK 12

1156 221825 MUSTAFA ATAY TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 81,844125 YEDEK 13

1157 184936 ÜMİT ÇAĞRI BİLGİN TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 81,837630 YEDEK 14

1158 198137 GÜLNAV SAYDAN TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 81,791415 YEDEK 15

1159 183422 ONUR EROĞLU TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 81,756040 YEDEK 16

1160 219152 MERT DOĞAN BOĞA TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 81,722880 YEDEK 17

1161 226117 ESMA KODALAK TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 81,700340 YEDEK 18

1162 174666 TÜLAY CAN TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 81,689565 YEDEK 19

1163 160791 İDRİS ÖZBEY TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 81,664215 YEDEK 20

1164 141914 BEYHAN BİLEN TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 81,647695 YEDEK 21

1165 110106 AYNUR ÇİNAR TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 81,420705 YEDEK 22

1166 255921 YUNUS EMRE ERBAŞ TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 81,340440 YEDEK 23

1167 216727 MERT GEÇGEL TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 81,333445 YEDEK 24

1168 200238 DURAN KORKMAZ TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 81,253610 YEDEK 25

1169 129047 MUHAMMED FATİH BAL TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 81,232540 YEDEK 26

1170 154984 ESİN ATEŞLİ TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 81,197450 YEDEK 27

1171 129166 EREN GÜL TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 81,181970 YEDEK 28

1172 213449 OSMAN ÇAĞLAR TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 81,129860 YEDEK 29

1173 166621 ÖMER FARUK KAMIŞLIGÖL TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 81,105915 YEDEK 30

1174 116183 MUSTAFA ÇETİN TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 81,045475 YEDEK 31

1175 186749 ÖZNUR KALMUKOĞLU USTA TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 81,032210 YEDEK 32

1176 215215 EMİNE ELVAN UYUR TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 81,027200 YEDEK 33

1177 140552 ÖMER ERTUĞRAL TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 81,020875 YEDEK 34

1178 208064 RÜMEYSA AKKOL TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 81,018655 YEDEK 35

1179 134386 YUSUF ADSAN TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 81,009655 YEDEK 36

1180 218943 NAZMİYE KAYHAN TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 80,976420 YEDEK 37

1181 160671 KUDRET GÜNEŞ TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 80,885615 YEDEK 38

1182 142860 DUYGU CİHANGİR TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 80,871985 YEDEK 39

1183 169549 ÇİĞDEM ŞAŞMAZ TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 80,757065 YEDEK 40

1184 209745 AYŞE ERTEM TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 80,649175 YEDEK 41

1185 124443 HAMDULLAH KAPLAN TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 80,640635 YEDEK 42

1186 129118 ZEYNEP TURAN TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 80,604065 YEDEK 43

1187 217876 HALİL İBRAHİM ÖZKAYA TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 80,579830 YEDEK 44

1188 215257 FAİKCAN ÜNLÜ TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 80,576495 YEDEK 45

1189 131152 VASFİYE HANDE KAVAK TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 80,572600 YEDEK 46

1190 114516 HATİCE ARDIÇ TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 80,549390 YEDEK 47

1191 117012 MAHMUT BOLAT TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 80,534715 YEDEK 48

1192 103493 ELİF EMİRDAĞLI TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 80,523750 YEDEK 49

1193 177206 GÖRKEM AYÇA KORKMAZ TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 80,511870 YEDEK 50

1194 259617 AYŞE GÜLÜ TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 80,498240 YEDEK 51

1195 261650 ORHAN YAVUZ TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 80,469935 YEDEK 52

1196 232736 NİMET YILDIZ TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 80,401310 YEDEK 53

1197 220392 MAZLUM ARAÇ TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 80,377650 YEDEK 54

1198 225599 ABDULSAMED SUSAM TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 80,359895 YEDEK 55

1199 242983 HALİL İBRAHİM KOYUNCU TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 80,356290 YEDEK 56

1200 110551 NESLİHAN SEVER TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 80,348020 YEDEK 57

1201 103984 TUĞBA EGE KILIÇASLAN TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 80,322305 YEDEK 58

1202 251005 ORKUN DENLİ TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 80,321650 YEDEK 59

1203 145590 ŞEYMA NUR KATI TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 80,268570 YEDEK 60

1204 247326 ABDULHEKİM HARMAN TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 80,229665 YEDEK 61

1205 205643 RABİA KILINÇ TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 80,222145 YEDEK 62

1206 104078 GÖKHAN KOÇ TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 80,204395 YEDEK 63

1207 255093 NUMAN TEKİN TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 80,188545 YEDEK 64

1208 131298 MEHMET TUFAN TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 80,108500 YEDEK 65

1209 198762 MÜGE BUZLUK TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 79,850530 YEDEK 66

1210 143633 DUYGU ŞINIK EVLİCE TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 79,829375 YEDEK 67

1211 226604 YUSUF ATAŞ TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 79,742855 YEDEK 68

1212 131199 DENİZ DEMİREL TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 79,662445 YEDEK 69

1213 158607 AHMET YILMAZ TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 79,645935 YEDEK 70

1214 151651 ANIL COŞGUNOĞLU TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 79,625505 YEDEK 71

1215 257683 ÖZLEM KAHRAMAN TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 79,602295 YEDEK 72

1216 211916 MUHAMMET ALİ İSMİK TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 79,574895 YEDEK 73

1217 104966 MURAT AKKAŞ TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 79,519680 YEDEK 74

1218 176257 ULAŞ ÜÇÜNCÜ TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 79,504720 YEDEK 75

1219 123711 HANDAN KAYMAKÇI TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 79,501560 YEDEK 76

1220 119552 HALİL İBRAHİM TUNA TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 79,450895 YEDEK 77

1221 163812 İKBAL KARA TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 79,369475 YEDEK 78

1222 112330 DENİZ VURAL TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 79,346920 YEDEK 79

1223 136237 EYÜPHAN YAŞAR TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 79,332905 YEDEK 80

1224 197213 GAMZENUR KÖSEM TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 79,274320 YEDEK 81

1225 220122 ENSAR ALKAN TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 79,234680 YEDEK 82

1226 128228 KÜBRA ERDOĞAN TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 79,164950 YEDEK 83

1227 126073 HÜSEYİN POLAT TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 79,126620 YEDEK 84

1228 134956 UĞUR KÖSE TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 79,110470 YEDEK 85

1229 130707 ERDİNÇ USLU TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 79,046055 YEDEK 86

1230 201979 MEHTAP BOSTANCI TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 79,017460 YEDEK 87

1231 215599 ELMAS DEMİRCİ TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 78,852380 YEDEK 88

1232 124145 ZEHRA SİBEL TUNCEL TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 78,786850 YEDEK 89

1233 123623 TANER ONURLU TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 78,713880 YEDEK 90

1234 116294 BURÇİN YILDIZ TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 78,663845 YEDEK 91

1235 207864 EMRE ŞAHİN TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 78,627815 YEDEK 92

1236 130905 HASAN ÖZTÜRK TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 78,621610 YEDEK 93

1237 122659 MUSTAFA SARAÇ TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 78,454400 YEDEK 94

1238 228200 İSMAİL HALİT MIZRAKCI TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 78,422015 YEDEK 95

1239 249203 ŞERİBAN ALTAN TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 78,374200 YEDEK 96

1240 234052 NURAY BOZKURT TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 78,369475 YEDEK 97

1241 140359 AHMET BATUR TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 78,363715 YEDEK 98

1242 242706 AYŞE ATALAY TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 78,331960 YEDEK 99

1243 211487 EREN ECEVİT TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 78,262695 YEDEK 100

1244 148951 DAMLA MERTOĞLU TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 78,113435 YEDEK 101

1245 186041 DUDU TOKAÇ TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 78,030440 YEDEK 102

1246 198176 ÖZLEM ARICI TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 77,984670 YEDEK 103

1247 223783 MİKAİL TEKİNDAĞ TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 77,913185 YEDEK 104

1248 215700 NESRİN ATILGAN TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 77,829165 YEDEK 105

1249 188609 SEZEN KIRAÇ TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 77,639230 YEDEK 106

1250 109477 FATİH KAYA TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 77,568035 YEDEK 107

1251 205101 SERKAN BAŞAR TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 77,552995 YEDEK 108

1252 115303 KÜBRA YILMAZ TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 77,540385 YEDEK 109

1253 198589 ZEYNEP KILINÇ TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 77,515415 YEDEK 110

1254 161637 ALİ ASLAN TUNÇ TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 77,496470 YEDEK 111

1255 191656 ALİ ANIL FIRAT TEPE TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 77,443260 YEDEK 112

1256 229073 BÜŞRA MENDERES KANSIZ TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 77,383110 YEDEK 113

1257 155960 ABDULKADİR GÜNAYDIN TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 77,346710 YEDEK 114

1258 163040 DİLEK EKİNCİ TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 77,331675 YEDEK 115

1259 130685 REYHAN DİNÇ TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 77,224075 YEDEK 116

1260 112467 KEREM ÇAKIRTAŞ TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 77,190010 YEDEK 117

1261 115356 GAMZE BOSTANCI TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 77,057350 YEDEK 118

1262 237159 AYŞEGÜL BAYKAL TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 76,961380 YEDEK 119

1263 244705 MUSTAFA OZAN DEMİR TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 76,847290 YEDEK 120

1264 221217 MEHMET DOĞAN TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 76,847290 YEDEK 121

1265 136918 MERAL ÇELİK TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 76,773295 YEDEK 122

1266 138808 SEDA ÜNLÜ TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 76,737090 YEDEK 123

1267 213960 ORHAN AKAY TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 76,683435 YEDEK 124

1268 155639 HASAN GÖKKAYA TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 76,602675 YEDEK 125

1269 179222 FATMA IŞIL AKTAŞ TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 76,487465 YEDEK 126

1270 126405 BORA ERDOĞMAZ TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 76,299550 YEDEK 127

1271 145948 HİLAL YEŞİLÖZ TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 76,188160 YEDEK 128

1272 116860 TÜLAY DEMİREL TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 76,167745 YEDEK 129

1273 244422 NAZİF ENGİN TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 76,058295 YEDEK 130

1274 167395 TUBA ÖZTÜRK TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 76,013550 YEDEK 131

1275 110141 FATMA ÖZKAN TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 75,893790 YEDEK 132

1276 159449 İLYAS YALDIZ TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 75,757600 YEDEK 133

1277 186021 SEDA YAMAN TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 75,659200 YEDEK 134

1278 137113 DÖNDÜ ÇELİK TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 75,623540 YEDEK 135

1279 175381 SERCAN KULAKCI TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 75,613435 YEDEK 136

1280 231184 DİLARA KÜÇÜK TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 75,461750 YEDEK 137

1281 187445 NESLİHAN SARIMEŞİNLİ TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 75,438535 YEDEK 138

1282 119908 EBRU ÇETİN TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 75,418195 YEDEK 139

1283 254859 ERSİN YALÇIN TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 75,382455 YEDEK 140

1284 187371 ŞEHRİBAN CEYHAN TEKNİKER (HARİTA VE KADASTRO)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 74,872430 YEDEK 141

1285 244857 MUSA TÜRK TEKNİKER (HARİTA)-MSB 82,519680 ASİL 1

1286 220185 RECEP GÜNAY TEKNİKER (HARİTA)-MSB 80,021530 YEDEK 1

1287 241451 HANDAN KARAKUŞ TEKNİKER (HARİTA)-MSB 78,260765 YEDEK 2

1288 188304 SERAP POZAN TEKNİKER (HARİTA)-MSB 77,285090 YEDEK 3

1289 202456 MÜCAHİT ÇAKIR TEKNİKER (İKLİMLENDİRME)-MSB 87,847590 ASİL 1

1290 147349 MEHMET ALİ YAZICIOĞLU TEKNİKER (İKLİMLENDİRME)-MSB 86,304695 ASİL 2

1291 207491 SERKAN KILIÇ TEKNİKER (İKLİMLENDİRME)-MSB 83,089700 YEDEK 1

1292 105562 ZEKERİYA EFE TEKNİKER (İKLİMLENDİRME)-MSB 81,339115 YEDEK 2

1293 159640 HÜLYA ÖNDER TEKNİKER (İKLİMLENDİRME)-MSB 81,177785 YEDEK 3

1294 189711 MERT IŞIK TEKNİKER (İKLİMLENDİRME)-MSB 77,704834 YEDEK 4

1295 204387 HANIM AVCİ TEKNİKER (İKLİMLENDİRME)-MSB 76,054110 YEDEK 5

1296 151710 EBRU ASLAN TEKNİKER (İKLİMLENDİRME)-MSB 75,952915 YEDEK 6

1297 156596 NESLİHAN BELGÜZAR TEKNİKER (İNŞAAT)-MSB 86,518290 ASİL 1

1298 127561 İSMAİL YAZGI TEKNİKER (İNŞAAT)-MSB 84,429915 ASİL 2

1299 133922 MÜJDAT YAVUZ TEKNİKER (İNŞAAT)-MSB 81,896680 YEDEK 1

1300 177325 BARIŞ AYDIN TEKNİKER (İNŞAAT)-MSB 81,462130 YEDEK 2

1301 128822 CANAN AYAS TEKNİKER (İNŞAAT)-MSB 80,832710 YEDEK 3

1302 179653 SERKAN ÖZESER TEKNİKER (İNŞAAT)-MSB 80,174450 YEDEK 4

1303 122590 GAMZE KARAKUŞ TEKNİKER (İNŞAAT)-MSB 77,778150 YEDEK 5

1304 228896 YAŞAR EMRAH TUNÇER TEKNİKER (MAKİNE)-MSB 88,355555 ASİL 1

1305 158045 YUNUS EMRE ARTUT TEKNİKER (MAKİNE)-MSB 84,216110 ASİL 2

1306 155025 VOLKAN YILMAZ TEKNİKER (MAKİNE)-MSB 82,977075 YEDEK 1

1307 255062 TAYFUN KARATAŞ TEKNİKER (MAKİNE)-MSB 82,036570 YEDEK 2

1308 252980 ADEM ALMAS TEKNİKER (MAKİNE)-MSB 80,691785 YEDEK 3

1309 147745 YAVUZ OKTAY TEKNİKER (MAKİNE)-MSB 80,672930 YEDEK 4

1310 120157 EMEL İÇÖZ TEKNİKER (MAKİNE)-MSB 80,063020 YEDEK 5

1311 151607 YAHYA DİNÇER TEKNİKER (MAKİNE)-MSB 79,875164 YEDEK 6

1312 160247 İBRAHİM KARADEMİR TEKNİKER (MATBAA)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 81,287595 ASİL 1

1313 232786 HİKMET SARI TEKNİKER (MATBAA)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 79,273960 YEDEK 1

1314 123847 CEMAL ÖZTÜRK TEKNİKER (MATBAA)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 76,078570 YEDEK 2

1315 100286 NİGAR BAYLAK TEKNİKER (MATBAA)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 72,193030 YEDEK 3

1316 103793 DERYA KARADAYI TEKNİKER (PEYZAJ)-MSB 84,184555 ASİL 1

1317 224422 NAZMİ ONGUR TEKNİKER (PEYZAJ)-MSB 78,308750 YEDEK 1

1318 232847 SİNEM YILDIZAN TEKNİKER (PEYZAJ)-MSB 78,220740 YEDEK 2

1319 159920 YASEMİN AKIN TEKNİKER (PEYZAJ)-MSB 77,923785 YEDEK 3

1320 101470 ZEYNEP KUZUCANLI TEKNİKER (PEYZAJ)-MSB 77,295390 YEDEK 4

1321 136072 DUYGU DEMİRCİ TEKNİKER (PEYZAJ)-MSB 75,211375 YEDEK 5

1322 261638 ABDULLAH NAHARCI TEKNİKER (ZİRAAT)-MSB 87,948575 ASİL 1

1323 186071 VEYSEL YÜREKLİ TEKNİKER (ZİRAAT)-MSB 87,537970 ASİL 2

1324 145245 İBRAHİM UYGUN TEKNİKER (ZİRAAT)-MSB 86,221045 YEDEK 1

1325 165982 MEHMET AKİF ÇEKİÇ TEKNİKER (ZİRAAT)-MSB 85,488005 YEDEK 2

1326 134684 YUSUF AYDIN TEKNİKER (ZİRAAT)-MSB 85,232250 YEDEK 3

1327 232596 NACİYE GÜLLÜ TEKNİKER (ZİRAAT)-MSB 83,049100 YEDEK 4

1328 179279 GÜLBAHAR PEKDOĞAN TEKNİKER (ZİRAAT)-MSB 81,391220 YEDEK 5

1329 215418 HÜSNİYE ŞİMŞEK TEKNİKER (ZİRAAT)-MSB 77,046515 YEDEK 6

1330 147717 OĞUZ ERTÜRK TEKNİKER(BİLGİSAYAR)-MSÜ 79,508630 ASİL 1

1331 178884 GURBET ASKER TEKNİKER(MATBAA)-KKK 85,390340 ASİL 1

1332 233932 ABDULLAH KAYAR TEKNİKER(MATBAA)-KKK 83,229455 YEDEK 1

1333 107728 ALİ OK TEKNİKER(MATBAA)-KKK 81,532210 YEDEK 2

1334 128704 HÜSEYİN ÖZDEMİR TEKNİKER(MATBAA)-KKK 80,070540 YEDEK 3

1335 175388 YASEMİN ÖZBAY TEKNİKER(MATBAA)-KKK 78,158835 YEDEK 4

1336 145169 EYLÜL TAŞTAN TEKNİKER(MATBAA)-KKK 76,740135 YEDEK 5

1337 159781 MÜKREMİN GÜNEŞ TEKNİSYEN (ASANSÖR)-MSB 89,223815 ASİL 1

1338 146456 FATİH BEYAZIT TEKNİSYEN (ASANSÖR)-MSB 85,836105 ASİL 2

1339 256673 ANIL AKYILDIZ TEKNİSYEN (ASANSÖR)-MSB 85,250550 YEDEK 1

1340 201252 YÜCEL ORAL TEKNİSYEN (ASANSÖR)-MSB 82,457720 YEDEK 2

1341 158740 SAMET KÜÇÜK TEKNİSYEN (ASANSÖR)-MSB 80,401920 YEDEK 3

1342 222101 ERHAN BİLGE TEKNİSYEN (ASANSÖR)-MSB 78,581680 YEDEK 4

1343 100333 MALİK KÖKSAL TEKNİSYEN (ASANSÖR)-MSB 77,139535 YEDEK 5

1344 109562 SELİM HAN YOLCİ TEKNİSYEN (ASANSÖR)-MSB 76,193000 YEDEK 6

1345 135393 ALİ RIZA ÖZATA TEKNİSYEN (ASANSÖR)-MSB 73,853900 YEDEK 7

1346 192988 KUTLU ESEN TEKNİSYEN (ELEKTRİK)-KKK 86,564127 ASİL 1

1347 233936 OKTAY ÖZTÜRK TEKNİSYEN (ELEKTRİK)-KKK 85,717087 ASİL 2

1348 209139 ABUZER KÖSECELİ TEKNİSYEN (ELEKTRİK)-KKK 84,567770 ASİL 3

1349 226329 İDRİS ARDIÇ TEKNİSYEN (ELEKTRİK)-KKK 83,903313 ASİL 4

1350 256272 ANIL YOLAYDIN TEKNİSYEN (ELEKTRİK)-KKK 83,591003 YEDEK 1

1351 128828 EROL YILDIZ TEKNİSYEN (ELEKTRİK)-KKK 81,511093 YEDEK 2

1352 108903 AHMET TATLI TEKNİSYEN (ELEKTRİK)-KKK 81,392750 YEDEK 3

1353 249983 ENES NARDAN TEKNİSYEN (ELEKTRİK)-KKK 81,351517 YEDEK 4

1354 129299 KADİR UNUTMAZSOY TEKNİSYEN (ELEKTRİK)-KKK 80,548743 YEDEK 5

1355 132260 EMRE ALAT TEKNİSYEN (ELEKTRİK)-KKK 80,175057 YEDEK 6

1356 162836 YASİN ÖZTÜRK TEKNİSYEN (ELEKTRİK)-KKK 79,892237 YEDEK 7

1357 210864 SAVAŞ ÇELİK TEKNİSYEN (ELEKTRİK)-KKK 79,749620 YEDEK 8

1358 154275 İBRAHİM HALİL GÜMÜŞTAŞ TEKNİSYEN (ELEKTRİK)-KKK 79,734127 YEDEK 9

1359 136617 MUHARREM SERİM TEKNİSYEN (ELEKTRİK)-KKK 78,551387 YEDEK 10

1360 185218 HASAN YILMAZ TEKNİSYEN (ELEKTRİK)-KKK 78,498967 YEDEK 11

1361 230514 AHMET TANIN TEKNİSYEN (ELEKTRİK)-KKK 77,932157 YEDEK 12

1362 125085 MEHMET AKİF SERİN TEKNİSYEN (ELEKTRİK)-KKK 76,508067 YEDEK 13

1363 132696 ZEYNEL ÇAYLAK TEKNİSYEN (ELEKTRİK)-KKK 76,342973 YEDEK 14

1364 102483 FATİH AKPINAR TEKNİSYEN (ELEKTRİK)-MSB 88,885843 ASİL 1

1365 131074 ONUR GÜMÜŞ TEKNİSYEN (ELEKTRİK)-MSB 85,133600 ASİL 2

1366 155388 METİN YILDIRIM TEKNİSYEN (ELEKTRİK)-MSB 82,941787 ASİL 3

1367 129320 MUSTAFA DİNÇER TEKNİSYEN (ELEKTRİK)-MSB 82,218560 YEDEK 1

1368 237279 BURAK EMRE TEKNİSYEN (ELEKTRİK)-MSB 81,256397 YEDEK 2

1369 156283 EMRE ERKAN TEKNİSYEN (ELEKTRİK)-MSB 80,982580 YEDEK 3

1370 142692 MELİH YALÇIN TEKNİSYEN (ELEKTRİK)-MSB 80,969453 YEDEK 4

1371 249414 HALİT KORAY KOCAMAN TEKNİSYEN (ELEKTRİK)-MSB 80,967447 YEDEK 5

1372 101907 FURKAN YILMAZ TEKNİSYEN (ELEKTRİK)-MSB 79,724300 YEDEK 6

1373 198305 İLHAN ATAY TEKNİSYEN (ELEKTRİK)-MSB 78,455933 YEDEK 7

1374 118082 MEHMET UYSAL TEKNİSYEN (ELEKTRİK)-MSB 77,942913 YEDEK 8

1375 154924 FURKAN YILMAZER TEKNİSYEN (ELEKTRİK)-MSB 77,941377 YEDEK 9

1376 236280 TAHİR TAYIR TEKNİSYEN (ELEKTRİK)-MSB 77,929123 YEDEK 10

1377 144198 FURKAN ÜZER TEKNİSYEN (ELEKTRİK)-MSB 77,625777 YEDEK 11

1378 189808 HAKAN ÇELİK TEKNİSYEN (ELEKTRİK)-MSB 77,465790 YEDEK 12

1379 142072 İSMAİL UMUCU TEKNİSYEN (ELEKTRİK)-MSB 76,147037 YEDEK 13

1380 135243 HASAN BİLĞİÇ TEKNİSYEN (ELEKTRİK)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 83,504663 ASİL 1

1381 142519 MEVLÜT ALTINEL TEKNİSYEN (ELEKTRİK)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 81,222477 YEDEK 1

1382 233983 DOĞAN DEMİREL TEKNİSYEN (ELEKTRİK)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 79,522767 YEDEK 2

1383 191873 HASAN AKIN TEKNİSYEN (ELEKTRİK)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 76,028793 YEDEK 3

1384 260911 TURAN ERDOĞAN TEKNİSYEN (ELEKTRİK)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 75,378823 YEDEK 4

1385 198184 COŞKUCAN BÜYÜKYILDIZ TEKNİSYEN (ELEKTRİK)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 73,707077 YEDEK 5

1386 156341 CENK CANER TEKNİSYEN (ELEKTRİK)-MSÜ 79,437357 ASİL 1

1387 148749 ÖMER EKİCİ TEKNİSYEN (ELEKTRİK)-MSÜ 77,201070 YEDEK 1

1388 253652 HÜSEYİN PAÇACI TEKNİSYEN (ELEKTRİK)-MSÜ 75,241747 YEDEK 2

1389 128371 SERDAR PEKER TEKNİSYEN (ELEKTRONİK)-MSB 87,993965 ASİL 1

1390 119201 YENER UÇAK TEKNİSYEN (ELEKTRONİK)-MSB 84,440690 YEDEK 1

1391 253851 SEZER KORKMAZ TEKNİSYEN (ELEKTRONİK)-MSB 79,605740 YEDEK 2

1392 131421 EMRE ÖZTÜRK TEKNİSYEN (İKLİMLENDİRME)-MSB 84,029695 ASİL 1

1393 158285 CİHAT BAHRİOĞULLARI TEKNİSYEN (İKLİMLENDİRME)-MSB 81,426715 ASİL 2

1394 220980 GÖKHAN ÇELİK TEKNİSYEN (İKLİMLENDİRME)-MSB 78,254350 YEDEK 1

1395 199268 SERVET COŞGUN TEKNİSYEN (İKLİMLENDİRME)-MSB 77,716595 YEDEK 2

1396 126030 AHMET ÜÇDAĞ TEKNİSYEN (İKLİMLENDİRME)-MSB 75,258005 YEDEK 3

1397 203444 EREN SOYSAL TEKNİSYEN (İKLİMLENDİRME)-MSB 75,136865 YEDEK 4

1398 136170 YUNUS SOLMAN TEKNİSYEN (İKLİMLENDİRME)-MSB 74,873745 YEDEK 5

1399 132443 SEZER HAYVA TEKNİSYEN (İKLİMLENDİRME)-MSB 74,715215 YEDEK 6

1400 238115 ERHAN DAL TEKNİSYEN (İKLİMLENDİRME)-MSB 74,419405 YEDEK 7

1401 159464 İBRAHİM KİRAZ TEKNİSYEN (İKLİMLENDİRME)-MSB 74,112345 YEDEK 8

1402 214493 EMRAH SARKMAZ TEKNİSYEN (İNŞAAT)-MSB 87,322246 ASİL 1

1403 112959 MÜSLÜM FIRAT TEKNİSYEN (İNŞAAT)-MSB 82,589610 ASİL 2

1404 260686 HAKAN BÖCEK TEKNİSYEN (İNŞAAT)-MSB 81,555505 YEDEK 1

1405 234708 ANIL CEYHUN DEMİRCAN TEKNİSYEN (İNŞAAT)-MSB 78,277825 YEDEK 2

1406 157741 KAMİL YÜCEL TEKNİSYEN (İNŞAAT)-MSB 77,677765 YEDEK 3

1407 196840 AHMET ATA TEKNİSYEN (İNŞAAT)-MSB 76,946340 YEDEK 4

1408 226271 MEHMET SEYYİD KARTAL TEKNİSYEN (İNŞAAT)-MSB 76,700285 YEDEK 5

1409 107796 ABDULKADİR CAN TEKNİSYEN (OTO)-MSB 84,203940 ASİL 1

1410 171898 MUSTAFA ÇETİNKAYA TEKNİSYEN (OTO)-MSB 81,452185 YEDEK 1

1411 262169 CAFER BALIK TEKNİSYEN (OTO)-MSB 78,598825 YEDEK 2

1412 236449 EMRE DOKUYAN TEKNİSYEN (OTO)-MSB 78,428535 YEDEK 3

1413 121940 İLHAN ÜÇ TEKNİSYEN (OTO)-MSB 75,001615 YEDEK 4

1414 170602 YASİN ÖZBEK TEKNİSYEN (SIHHİ TESİSAT)-GN.KUR.BŞK. 79,861630 ASİL 1

1415 132064 ERKAN PEKİNALP TEKNİSYEN (SIHHİ TESİSAT)-GN.KUR.BŞK. 78,346760 YEDEK 1

1416 128727 SELÇUK DEMİRCİ TEKNİSYEN (SIHHİ TESİSAT)-GN.KUR.BŞK. 71,146663 YEDEK 2

1417 171333 SAİM CURA TEKNİSYEN (SIHHİ TESİSAT)-KKK 84,928653 ASİL 1

1418 144591 HANİFİ KAYA TEKNİSYEN (SIHHİ TESİSAT)-KKK 84,345653 ASİL 2

1419 109683 MUSTAFA AKGÜL TEKNİSYEN (SIHHİ TESİSAT)-KKK 84,194250 ASİL 3

1420 137745 FATİH BAVLİ TEKNİSYEN (SIHHİ TESİSAT)-KKK 82,723313 ASİL 4

1421 110741 ÖMER FARUK KABA TEKNİSYEN (SIHHİ TESİSAT)-KKK 82,710530 ASİL 5

1422 248117 HASAN BURAK YETİŞ TEKNİSYEN (SIHHİ TESİSAT)-KKK 82,603470 YEDEK 1

1423 235153 EYÜP BÜYÜKTUFAN TEKNİSYEN (SIHHİ TESİSAT)-KKK 82,395693 YEDEK 2

1424 245677 FARİS GÜN TEKNİSYEN (SIHHİ TESİSAT)-KKK 82,326893 YEDEK 3

1425 145510 FATİH TEKELİ TEKNİSYEN (SIHHİ TESİSAT)-KKK 82,249263 YEDEK 4

1426 145946 UFUK DİKMEN TEKNİSYEN (SIHHİ TESİSAT)-KKK 82,232487 YEDEK 5

1427 133668 MEHMET KARADOĞAN TEKNİSYEN (SIHHİ TESİSAT)-KKK 81,849917 YEDEK 6

1428 244670 ÖMER FARUK SÜRMELİ TEKNİSYEN (SIHHİ TESİSAT)-KKK 81,329437 YEDEK 7

1429 162592 VEDAT TEMEL TEKNİSYEN (SIHHİ TESİSAT)-KKK 81,264217 YEDEK 8

1430 143379 MURAT ÜNAL TEKNİSYEN (SIHHİ TESİSAT)-KKK 81,091730 YEDEK 9

1431 201593 VOLKAN KABADAYI TEKNİSYEN (SIHHİ TESİSAT)-KKK 80,993540 YEDEK 10

1432 220634 ABDULKADİR İLCAN TEKNİSYEN (SIHHİ TESİSAT)-KKK 80,871280 YEDEK 11

1433 192014 ENES ŞEN TEKNİSYEN (SIHHİ TESİSAT)-KKK 80,586120 YEDEK 12

1434 112093 MUZAFFER MUSTAFAOĞLU TEKNİSYEN (SIHHİ TESİSAT)-KKK 80,573130 YEDEK 13

1435 227120 ORHAN ÇAĞLAR TEKNİSYEN (SIHHİ TESİSAT)-KKK 80,181547 YEDEK 14

1436 239534 TEMEL ÇÖNTE TEKNİSYEN (SIHHİ TESİSAT)-KKK 80,179873 YEDEK 15

1437 212525 KAMİL SUHTA TEKNİSYEN (SIHHİ TESİSAT)-KKK 79,585403 YEDEK 16

1438 160098 DENİZ ALTUNTAŞ TEKNİSYEN (SIHHİ TESİSAT)-KKK 79,473570 YEDEK 17

1439 241401 TANER EŞSİZ TEKNİSYEN (SIHHİ TESİSAT)-KKK 78,951593 YEDEK 18

1440 199908 SAMED SALUK TEKNİSYEN (SIHHİ TESİSAT)-KKK 78,162297 YEDEK 19

1441 123446 ENGİN ÇALIK TEKNİSYEN (SIHHİ TESİSAT)-KKK 77,729027 YEDEK 20

1442 215963 SEDAT ŞAHİN TEKNİSYEN (SIHHİ TESİSAT)-KKK 77,692140 YEDEK 21

1443 114865 MUHAMMED LÜLECİ TEKNİSYEN (SIHHİ TESİSAT)-KKK 77,275950 YEDEK 22

1444 212988 VEDAT ÖZKAN TEKNİSYEN (SIHHİ TESİSAT)-KKK 76,596160 YEDEK 23

1445 244657 CEMALETTİN ELMA TEKNİSYEN (SIHHİ TESİSAT)-KKK 75,262417 YEDEK 24

1446 124339 RAMAZAN KÜÇÜKTEPE TEKNİSYEN (SIHHİ TESİSAT)-MSB 85,064553 ASİL 1

1447 131151 MURAT TOMBULOĞLU TEKNİSYEN (SIHHİ TESİSAT)-MSB 84,738100 ASİL 2

1448 108822 HASAN ERDEMEL TEKNİSYEN (SIHHİ TESİSAT)-MSB 84,489893 ASİL 3

1449 173306 İHSAN LİMAN TEKNİSYEN (SIHHİ TESİSAT)-MSB 84,096567 ASİL 4

1450 140869 VEDAT TATLI TEKNİSYEN (SIHHİ TESİSAT)-MSB 83,849280 YEDEK 1

1451 159040 KAYA KÖKSAL TEKNİSYEN (SIHHİ TESİSAT)-MSB 82,876890 YEDEK 2

1452 191571 ALİ BALAKI TEKNİSYEN (SIHHİ TESİSAT)-MSB 82,112647 YEDEK 3

1453 122420 SERKAN KAHRAMAN TEKNİSYEN (SIHHİ TESİSAT)-MSB 81,559637 YEDEK 4

1454 107770 MEHMET SİVRİ TEKNİSYEN (SIHHİ TESİSAT)-MSB 81,542167 YEDEK 5

1455 180407 TUFAN ŞEKER TEKNİSYEN (SIHHİ TESİSAT)-MSB 81,223600 YEDEK 6

1456 209219 ADEM DEMİR TEKNİSYEN (SIHHİ TESİSAT)-MSB 81,159633 YEDEK 7

1457 157484 AHMET KARAKOYUN TEKNİSYEN (SIHHİ TESİSAT)-MSB 80,949850 YEDEK 8

1458 185596 İZZET YANKAŞ TEKNİSYEN (SIHHİ TESİSAT)-MSB 79,903313 YEDEK 9

1459 260337 İRFAN AKSÖZ TEKNİSYEN (SIHHİ TESİSAT)-MSB 79,319993 YEDEK 10

1460 197316 İBRAHİM TUR TEKNİSYEN (SIHHİ TESİSAT)-MSB 78,414907 YEDEK 11

1461 239646 ALİ ARSLAN TEKNİSYEN (SIHHİ TESİSAT)-MSB 77,671490 YEDEK 12

1462 216455 MUHAHMED FURKAN TEMEL TEKNİSYEN (SIHHİ TESİSAT)-MSB 75,335907 YEDEK 13

1463 100192 MUAMMER KARAAYTU TEKNİSYEN (SIHHİ TESİSAT)-MSB 74,578377 YEDEK 14

1464 147916 SÖNMEZ TOKGÖZ TEKNİSYEN (SIHHİ TESİSAT)-MSB 74,335720 YEDEK 15

1465 135655 MUSTAFA PALA TEKNİSYEN (SIHHİ TESİSAT)-MSB 73,835823 YEDEK 16

1466 248458 FERDİ YILDIZ TEKNİSYEN (SIHHİ TESİSAT)-MSB 72,916340 YEDEK 17

1467 223452 ÖZKAHRAMAN İKİNCİ TEKNİSYEN (SIHHİ TESİSAT)-MSB 72,878857 YEDEK 18

1468 155539 DENİZ EROL TEKNİSYEN (SIHHİ TESİSAT)-MSB 71,544457 YEDEK 19

1469 228943 YÜCEL YELKOVAN TEKNİSYEN (SIHHİ TESİSAT)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 82,481683 ASİL 1

1470 102458 HAKAN BURHANKULU TEKNİSYEN (SIHHİ TESİSAT)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 78,538867 YEDEK 1

1471 140095 BURAK ÇALIŞKAN TEKNİSYEN (SIHHİ TESİSAT)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 77,042513 YEDEK 2

1472 116013 VOLKAN ÇOBAN TEKNİSYEN (SIHHİ TESİSAT)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 76,821897 YEDEK 3

1473 105195 MÜSLİM BERAT DEMİREL TEKNİSYEN (SIHHİ TESİSAT)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 75,144767 YEDEK 4

1474 220245 ÜMİT ÇOLAK TEKNİSYEN (SIHHİ TESİSAT)-MSB(HRT.GN.K.LIĞI) 73,457040 YEDEK 5

1475 186100 ERCAN ÖZDEMİR TEKNİSYEN (SIHHİ TESİSAT)-MSÜ 83,103407 ASİL 1

1476 230273 OKTAY ÖZCAN TEKNİSYEN (SIHHİ TESİSAT)-MSÜ 80,524510 ASİL 2

1477 149343 RAMAZAN TANRISEVDİ TEKNİSYEN (SIHHİ TESİSAT)-MSÜ 80,183437 YEDEK 1

1478 162960 RECEP KOÇAK TEKNİSYEN (SIHHİ TESİSAT)-MSÜ 78,209733 YEDEK 2

1479 185759 HALİL İZBULAN TEKNİSYEN (SIHHİ TESİSAT)-MSÜ 78,178843 YEDEK 3

1480 151353 MURAT BÜYÜKERTAŞ TEKNİSYEN (SIHHİ TESİSAT)-MSÜ 77,033950 YEDEK 4

1481 196489 İBRAHİM DUMAN TEKNİSYEN (SIHHİ TESİSAT)-MSÜ 76,518813 YEDEK 5

1482 168552 SELİM AYAŞTI TEKNİSYEN (SIHHİ TESİSAT)-MSÜ 74,430103 YEDEK 6

1483 113138 MEHMET KARAGÖZ TEKNİSYEN (SIHHİ TESİSAT)-MSÜ 73,723350 YEDEK 7

1484 250251 OSMAN YILDIZ TEKNİSYEN (SIHHİ TESİSAT)-MSÜ 73,128147 YEDEK 8

1485 157814 BARIŞ ATICI TEKNİSYEN (SIHHİ TESİSAT)-MSÜ 72,558080 YEDEK 9

1486 170306 MEHMET SELİM GÖKÇEK TEKNİSYEN (SIHHİ TESİSAT)-MSÜ 72,081533 YEDEK 10

1487 107402 ABDULLAH ÇAĞLAR TEKNİSYEN YARDIMCISI (BRÜLÖR TAMİRCİSİ)-MSB 84,058370 ASİL 1

1488 115565 SERKAN DABAN TEKNİSYEN YARDIMCISI (BRÜLÖR TAMİRCİSİ)-MSB 78,877960 YEDEK 1

1489 125782 UMUT YILDIZ TEKNİSYEN YARDIMCISI (FAYANSÇI-KAROCU)-MSB 81,643380 ASİL 1

1490 114747 MEHMET ÇAVUŞ TEKNİSYEN YARDIMCISI (FAYANSÇI-KAROCU)-MSB 77,286090 YEDEK 1

1491 209765 COŞKUN YILMAZ TEKNİSYEN YARDIMCISI (FAYANSÇI-KAROCU)-MSB 76,276590 YEDEK 2

1492 255747 RECEP DOKGÖZ TEKNİSYEN YARDIMCISI (FAYANSÇI-KAROCU)-MSB 73,735210 YEDEK 3

1493 165040 SAVAŞ EROĞLU TEKNİSYEN YARDIMCISI (FAYANSÇI-KAROCU)-MSB 73,377770 YEDEK 4

1494 207745 HASAN HÜSEYİN AKSÖZ TEKNİSYEN(DEMİR KAYNAK İŞLERİ)(1)-MSÜ 78,308025 ASİL 1

1495 246021 BURHAN ÜSTÜNER TEKNİSYEN(DEMİR KAYNAK İŞLERİ)(1)-MSÜ 75,243105 YEDEK 1

1496 205450 ENES ÇAKIR TEKNİSYEN(DEMİR KAYNAK İŞLERİ)(2)-MSÜ 83,376755 ASİL 1

1497 199072 ALPER KURTMEN TEKNİSYEN(DEMİR KAYNAK İŞLERİ)(2)-MSÜ 80,105465 YEDEK 1

1498 122995 ONUR KORKMAZ TEKNİSYEN(DEMİR KAYNAK İŞLERİ)(2)-MSÜ 78,514460 YEDEK 2

1499 238875 MUHAMMED SİNAN SÜMER TEKNİSYEN(ELEKTRİK)(1)-MSÜ 85,416737 ASİL 1

1500 197528 ÜMİT ÖZKAN TEKNİSYEN(ELEKTRİK)(1)-MSÜ 85,110700 ASİL 2

1501 211741 ALİ PATAN TEKNİSYEN(ELEKTRİK)(1)-MSÜ 82,030837 ASİL 3

1502 236246 VOLKAN UÇAK TEKNİSYEN(ELEKTRİK)(1)-MSÜ 80,398074 YEDEK 1

1503 229451 ÖMER FARUK YÜCE TEKNİSYEN(ELEKTRİK)(1)-MSÜ 79,389597 YEDEK 2

1504 226893 AYKUT AKDENİZ TEKNİSYEN(ELEKTRİK)(1)-MSÜ 78,814850 YEDEK 3

1505 256918 İHSAN KAMİŞ TEKNİSYEN(ELEKTRİK)(1)-MSÜ 78,453477 YEDEK 4

1506 239450 ADEM MUHAMMET GÜNGÖR TEKNİSYEN(ELEKTRİK)(1)-MSÜ 78,056647 YEDEK 5

1507 230112 MUSTAFA GENCER TEKNİSYEN(ELEKTRİK)(1)-MSÜ 77,976647 YEDEK 6

1508 223964 FEVZİ MERT MACIK TEKNİSYEN(ELEKTRİK)(1)-MSÜ 77,692697 YEDEK 7

1509 251297 MEHMET ALİ ALTUN TEKNİSYEN(ELEKTRİK)(1)-MSÜ 77,585160 YEDEK 8

1510 258190 CENGİZ PALA TEKNİSYEN(ELEKTRİK)(1)-MSÜ 77,097857 YEDEK 9

1511 133022 ERDAL KABALAK TEKNİSYEN(ELEKTRİK)(1)-MSÜ 76,820320 YEDEK 10

1512 161025 MUHAMMET DURSUN TEKNİSYEN(ELEKTRİK)(1)-MSÜ 76,482337 YEDEK 11

1513 197296 BERKE GÖKCE TEKNİSYEN(ELEKTRİK)(1)-MSÜ 74,146177 YEDEK 12

1514 113994 ZEKERİYA MELİH ERAN TEKNİSYEN(ELEKTRİK)(1)-MSÜ 74,134647 YEDEK 13

1515 238805 SELİM ÖZER TEKNİSYEN(ELEKTRİK)(1)-MSÜ 73,955380 YEDEK 14

1516 252522 FATİH EMRAH KORTAK TEKNİSYEN(ELEKTRİK)(1)-MSÜ 73,596403 YEDEK 15

1517 244653 MEHMET ALTIN TEKNİSYEN(ELEKTRİK)(2)-MSÜ 85,455777 ASİL 1

1518 245984 MİTHAT AVCI TEKNİSYEN(ELEKTRİK)(2)-MSÜ 78,514577 YEDEK 1

1519 198456 FURKAN ÇAKAR TEKNİSYEN(ELEKTRİK)(2)-MSÜ 77,866073 YEDEK 2

1520 189945 FERHAT ÖZÇELİK TEKNİSYEN(ELEKTRİK)(3)-MSÜ 81,010520 ASİL 1

1521 256220 OSMAN YILDIRIM TEKNİSYEN(ELEKTRİK)(3)-MSÜ 80,934857 YEDEK 1

1522 200853 GÜRKAN SÖNMEZ TEKNİSYEN(İKLİMLENDİRME)-MSÜ 71,489265 ASİL 1

1523 232770 HÜSEYİN MELİH AYDIN TEKNİSYEN(MATBAA)-MSÜ 78,747070 ASİL 1

1524 173661 ARİF SOBAY TEKNİSYEN(MATBAA)-MSÜ 72,095760 ASİL 2

1525 245750 AHMET ÇELTEK TEKNİSYEN(MATBAA)-MSÜ 72,086230 YEDEK 1

1526 193373 RECEP YEŞİL TEKNİSYEN(MATBAA)-MSÜ 70,330820 YEDEK 2

1527 216736 KEREM ERDAL TERZİ(1)-MSÜ 80,876785 ASİL 1

1528 209816 MUHSİN ERKUT TERZİ(1)-MSÜ 75,885445 YEDEK 1

1529 244581 SELMA DEMİREL TERZİ(2)-MSÜ 82,476772 ASİL 1

1530 230005 ENES NAZLIOĞLU TERZİ(2)-MSÜ 80,317610 YEDEK 1

1531 109819 CEBRAİL BURAK TERZİ(2)-MSÜ 76,157475 YEDEK 2

1532 201603 NİLGÜN YILDIZ TERZİ(2)-MSÜ 74,068745 YEDEK 3

1533 214686 KAMİLE YILDIRIM TERZİ(3)-MSÜ 81,077905 ASİL 1

1534 217861 MÜMTAZ BELMEN TERZİ(3)-MSÜ 78,715975 YEDEK 1

1535 210604 HAYDAR SÜMER TERZİ/ÜTÜCÜ-MSÜ 80,512095 ASİL 1

1536 170135 ÇİĞDEM AKILLI TERZİ/ÜTÜCÜ-MSÜ 80,509850 ASİL 2

1537 199063 SEMAGÜL YILMAZ TERZİ/ÜTÜCÜ-MSÜ 79,761295 YEDEK 1

1538 196930 ÖZGE AYDOĞAN TERZİ/ÜTÜCÜ-MSÜ 79,284065 YEDEK 2

1539 148198 ÜNAL ÇATALKAYA TERZİ/ÜTÜCÜ-MSÜ 78,060450 YEDEK 3

1540 237621 SELAMİ AKKOLOĞLU TERZİ/ÜTÜCÜ-MSÜ 76,565370 YEDEK 4

1541 177341 GÜLAY CEYHAN TERZİ/ÜTÜCÜ-MSÜ 74,048560 YEDEK 5

1542 204598 MESUT DENLİ ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER UZMANI-HvKK 87,293053 ASİL 1

1543 253340 SEDA SAVAŞ ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER UZMANI-HvKK 84,287625 YEDEK 1

1544 262153 LEYLA SOLMAZ ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER UZMANI-HvKK 80,259590 YEDEK 2

1545 111974 DERYA AKÇA ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER UZMANI-HvKK 79,284840 YEDEK 3

1546 238525 MÜCAHİT ERTEK UZMAN (A)-GN.KUR.BŞK. 89,773485 ASİL 1

1547 241284 SEHER SEZİKLİ UZMAN (A)-GN.KUR.BŞK. 84,488740 YEDEK 1

1548 248962 MÜYESSER MELİKE TUNAY UZMAN (B)-GN.KUR.BŞK. 91,232290 ASİL 1

1549 177891 YASEMİN ÜSTÜNSÖZ UZMAN (B)-GN.KUR.BŞK. 85,938625 ASİL 2

1550 250802 EBUBEKİR UYSAL UZMAN (B)-GN.KUR.BŞK. 85,686080 ASİL 3

1551 195085 SADIK ÖZYAĞCI UZMAN (B)-GN.KUR.BŞK. 85,119350 YEDEK 1

1552 262953 RAMAZAN TAYYİP GÖZ UZMAN (B)-GN.KUR.BŞK. 84,246425 YEDEK 2

1553 152986 TUĞBA AK UZMAN (B)-GN.KUR.BŞK. 82,144119 YEDEK 3

1554 151407 SELİN YANIK UZMAN (B)-GN.KUR.BŞK. 82,026085 YEDEK 4

1555 155518 AYÇA UYSAL UZMAN (B)-GN.KUR.BŞK. 81,520290 YEDEK 5

1556 261203 ÖZLEM GÜLEÇ UZMAN (B)-GN.KUR.BŞK. 80,974585 YEDEK 6

1557 165176 İREM ŞARDAŞLAR UZMAN (B)-GN.KUR.BŞK. 80,302230 YEDEK 7

1558 238173 DİÇLE VAR UZMAN (B)-GN.KUR.BŞK. 80,257020 YEDEK 8

1559 109429 ÇAĞRI KARA UZMAN (B)-GN.KUR.BŞK. 79,007645 YEDEK 9

1560 181447 BURAK ACAR UZMAN (BASIN ANALİZ VE DEĞERLENDİRME)-DzKK 78,898135 ASİL 1

1561 231025 SEZER AHMET KINA UZMAN (BASIN ANALİZ VE DEĞERLENDİRME)-DzKK 74,883760 ASİL 2

1562 187469 ONUR KARADAYI UZMAN (BASIN HALKLA İLİŞKİLER)-DzKK 84,635210 ASİL 1

1563 260928 ÇAĞRI SAÇARALP UZMAN (BASIN HALKLA İLİŞKİLER)-DzKK 80,458850 YEDEK 1

1564 207244 ÖZGÜR NURİ ÇAKIR UZMAN (BASIN HALKLA İLİŞKİLER)-DzKK 80,126640 YEDEK 2

1565 249723 MEHMET HABİP KUTLAR UZMAN (BASIN HALKLA İLİŞKİLER)-DzKK 79,524780 YEDEK 3

1566 198438 UĞURCAN KARAMANLI UZMAN (BASIN HALKLA İLİŞKİLER)-DzKK 78,034170 YEDEK 4

1567 170985 ÜMRAN ALEMDAR UZMAN (BASIN HALKLA İLİŞKİLER)-DzKK 76,924235 YEDEK 5

1568 166119 ERTUĞRUL KARAKÖSE UZMAN (C)-GN.KUR.BŞK. 83,979014 ASİL 1

1569 239283 SAVAŞ BİLGE KARADAŞ UZMAN (C)-GN.KUR.BŞK. 83,278755 YEDEK 1

1570 202176 RAMAZAN SARMUSAK UZMAN (C)-GN.KUR.BŞK. 81,271165 YEDEK 2

1571 222621 ŞERİFE KİÇECİ UZMAN (C)-GN.KUR.BŞK. 78,020280 YEDEK 3

1572 246074 ZALİNA FEYZA ÖNLÜ UZMAN (Ç)-GN.KUR.BŞK. 79,362370 ASİL 1

1573 229986 ERDOĞAN OK UZMAN (MEV.TAKİP/HUK.İŞL.)(DzKK) 83,372450 ASİL 1

1574 185977 TUĞBA ALP UZMAN (MEV.TAKİP/HUK.İŞL.)(DzKK) 82,769610 YEDEK 1

1575 152359 SELDA BODUR UZMAN MEMUR(SİNEMA TV.YAPIMR)-DzKK 83,117045 ASİL 1

1576 227125 DENİZ YİĞİT UZMAN MEMUR(SİNEMA TV.YAPIMR)-DzKK 81,236770 YEDEK 1

1577 257062 RAMAZAN DEMİRYÜREK UZMAN MEMUR(SİNEMA TV.YAPIMR)-DzKK 80,264300 YEDEK 2

1578 236714 ERDEM ÜNAL UZMAN MEMUR(SİNEMA TV.YAPIMR)-DzKK 79,619050 YEDEK 3

1579 246844 ABDULLAH GÜNGÖR UZMAN MEMUR(SİNEMA TV.YAPIMR)-DzKK 75,877735 YEDEK 4

1580 119589 GÖKHAN ŞENTÜRK UZMAN MEMUR(SİNEMA TV.YAPIMR)-DzKK 72,683705 YEDEK 5

1581 262469 ÖZGE KAZAN UZMAN(İDARİ İŞLER)(1)-MSÜ 88,816180 ASİL 1

1582 206946 PERİHAN YÜREKLİ UZMAN(İDARİ İŞLER)(1)-MSÜ 88,052900 ASİL 2

1583 249689 SUZAN ÖZBEK UZMAN(İDARİ İŞLER)(1)-MSÜ 86,301000 ASİL 3

1584 247617 SİBEL ŞEN UZMAN(İDARİ İŞLER)(1)-MSÜ 85,778755 YEDEK 1

1585 249583 NURSEN KOLUMAN UZMAN(İDARİ İŞLER)(1)-MSÜ 84,838920 YEDEK 2

1586 206632 SEZEN YOZGAT UZMAN(İDARİ İŞLER)(1)-MSÜ 83,224180 YEDEK 3

1587 236178 RÜYA DEMİREZEN UZMAN(İDARİ İŞLER)(1)-MSÜ 81,674410 YEDEK 4

1588 210271 ASUDE ÇELİK UZMAN(İDARİ İŞLER)(1)-MSÜ 81,519290 YEDEK 5

1589 262607 ŞEYMA CENNET ŞAKALAR UZMAN(İDARİ İŞLER)(1)-MSÜ 81,196650 YEDEK 6

1590 248600 MUSTAFA ŞİRECİ UZMAN(İDARİ İŞLER)(1)-MSÜ 81,050110 YEDEK 7

1591 170254 MUSTAFA ÜLMEZ UZMAN(İDARİ İŞLER)(1)-MSÜ 80,091810 YEDEK 8

1592 241085 ELİF YEŞİLYURT UZMAN(İDARİ İŞLER)(1)-MSÜ 79,732280 YEDEK 9

1593 190685 GÜLAY TAKAK UZMAN(İDARİ İŞLER)(1)-MSÜ 79,553900 YEDEK 10

1594 224008 ESRA AYKUT İTİMAT UZMAN(İDARİ İŞLER)(1)-MSÜ 79,356575 YEDEK 11

1595 226135 DERYA KAYA UZMAN(İDARİ İŞLER)(1)-MSÜ 78,375535 YEDEK 12

1596 258369 MUHARREM TAŞDEMİR UZMAN(İDARİ İŞLER)(1)-MSÜ 77,211373 YEDEK 13

1597 103983 BURHAN GÜZEL UZMAN(İDARİ İŞLER)(2)-MSÜ 86,793925 ASİL 1

1598 213425 ÜMİT KUDAY UZMAN(İDARİ İŞLER)(2)-MSÜ 81,511547 YEDEK 1

1599 200427 DİLEK YAĞAR UZMAN(İDARİ İŞLER)(2)-MSÜ 80,549605 YEDEK 2

1600 213212 SEVİNÇ GÜLEÇ UZMAN(İDARİ İŞLER)(2)-MSÜ 78,402609 YEDEK 3

1601 197656 DAVUT ŞARA UZMAN(İHALE)-MSÜ 81,435125 ASİL 1

1602 200437 İSLAM ACAR UZMAN(İHALE)-MSÜ 76,041240 YEDEK 1

1603 179525 OĞUZHAN AKTAŞ UZMAN(İHALE)-MSÜ 75,915945 YEDEK 2

1604 248663 MEVLÜT YALÇINKAYA UZMAN(İHALE)-MSÜ 75,049810 YEDEK 3

1605 216296 ARZU ÇAĞRICI UZMAN(MALİ İŞLER)(1)-MSÜ 83,998545 ASİL 1

1606 209164 ONUR ŞAHAN UZMAN(MALİ İŞLER)(1)-MSÜ 82,853775 YEDEK 1

1607 224258 KAZIM YADIK UZMAN(MALİ İŞLER)(2)-MSÜ 84,892990 ASİL 1

1608 233993 AYBÜKE ÇİMRİN UZMAN(MALİYE)-MSÜ 87,383625 ASİL 1

1609 211045 KÜBRA GÖKÇE UZMAN(MALİYE)-MSÜ 79,911660 YEDEK 1

1610 211003 SELVER GÜR UZMAN(MALİYE)-MSÜ 79,686300 YEDEK 2

1611 230590 ALEV AYAN UZMAN(MALİYE)-MSÜ 77,283560 YEDEK 3

1612 107628 HASAN FİKRİ BİLGİÇ UZMAN(MEDYA TAKİP)-MSÜ 75,604245 ASİL 1

1613 125439 ŞAHVER DEMİRHAN UZMAN-KKK 85,801520 ASİL 1

1614 247779 AYŞE KAYNARCA UZMAN-KKK 84,246435 ASİL 2

1615 245460 CANSU ÜSTÜN UZMAN-KKK 83,633510 YEDEK 1

1616 242893 DİLHAN SEVİM UZMAN-KKK 83,478880 YEDEK 2

1617 170301 ABDULHAMİD HAN KÖKSAL UZMAN-KKK 82,352810 YEDEK 3

1618 228476 RESUL KAPLAN ÜTÜCÜ/KOLACI-MSÜ 87,778135 ASİL 1

1619 210438 VEYSEL PARLAS ÜTÜCÜ/KOLACI-MSÜ 78,972400 YEDEK 1

1620 259460 CİHAT BAYRAM ÜTÜCÜ/KOLACI-MSÜ 77,694440 YEDEK 2

1621 133284 NECMETTİN FIRAT ÜTÜCÜ/KOLACI-MSÜ 76,729865 YEDEK 3

1622 259165 HACI DEMİR ÜTÜCÜ/KOLACI-MSÜ 75,201470 YEDEK 4

1623 245760 ÇİÇEK GÜNGÖR V.H.K.İ (1)-MSB(ASAL GN.MD.LÜĞÜ) 86,641724 ASİL 1

1624 169420 SELAMİ ATMACA V.H.K.İ (1)-MSB(ASAL GN.MD.LÜĞÜ) 86,347670 ASİL 2

1625 100155 SEDA KÜÇÜK V.H.K.İ (1)-MSB(ASAL GN.MD.LÜĞÜ) 83,636200 YEDEK 1

1626 220364 HATİCE KALTAKKIRAN V.H.K.İ (1)-MSB(ASAL GN.MD.LÜĞÜ) 82,734600 YEDEK 2

1627 258447 FAZIL BÜTÜN V.H.K.İ (1)-MSB(ASAL GN.MD.LÜĞÜ) 81,458600 YEDEK 3

1628 121105 SABIR AKTAŞ V.H.K.İ (1)-MSB(ASAL GN.MD.LÜĞÜ) 81,176680 YEDEK 4

1629 232599 FELEK ASLAN V.H.K.İ (1)-MSB(ASAL GN.MD.LÜĞÜ) 80,230780 YEDEK 5

1630 241081 MURAT YARDIMCI V.H.K.İ (1)-MSB(ASAL GN.MD.LÜĞÜ) 80,110915 YEDEK 6

1631 143636 HASRET TARGUT V.H.K.İ (2)-MSB(ASAL GN.MD.LÜĞÜ) 86,937435 ASİL 1

1632 230385 KADER BİNGÖL O V.H.K.İ (2)-MSB(ASAL GN.MD.LÜĞÜ) 86,629065 ASİL 2

1633 163602 NERİMAN İŞÇEN V.H.K.İ (2)-MSB(ASAL GN.MD.LÜĞÜ) 84,338010 YEDEK 1

1634 223187 ÇİLEM CANER V.H.K.İ (2)-MSB(ASAL GN.MD.LÜĞÜ) 83,703870 YEDEK 2

1635 145445 MÜRVET ARAS V.H.K.İ (2)-MSB(ASAL GN.MD.LÜĞÜ) 81,025810 YEDEK 3

1636 137699 SERKAN CAN V.H.K.İ (2)-MSB(ASAL GN.MD.LÜĞÜ) 79,532225 YEDEK 4

1637 193490 ADNAN ARAS V.H.K.İ (3)-MSB(ASAL GN.MD.LÜĞÜ) 91,805275 ASİL 1

1638 233695 ŞAHİN TAŞDEMİR V.H.K.İ (3)-MSB(ASAL GN.MD.LÜĞÜ) 91,202400 ASİL 2

1639 229973 ESRA TEKE V.H.K.İ (3)-MSB(ASAL GN.MD.LÜĞÜ) 85,447299 YEDEK 1

1640 152119 DERYA AYDEMİR V.H.K.İ (3)-MSB(ASAL GN.MD.LÜĞÜ) 84,326520 YEDEK 2

1641 149110 ÖMER KURT V.H.K.İ (3)-MSB(ASAL GN.MD.LÜĞÜ) 84,205275 YEDEK 3

1642 105955 ERKAN ACAR V.H.K.İ (3)-MSB(ASAL GN.MD.LÜĞÜ) 81,174058 YEDEK 4

1643 102815 BİLAL SAMED ERCAN V.H.K.İ (4)-MSB(ASAL GN.MD.LÜĞÜ) 88,198045 ASİL 1

1644 183785 GÜL İNANDIOĞLU V.H.K.İ (4)-MSB(ASAL GN.MD.LÜĞÜ) 87,165095 YEDEK 1

1645 208835 SİBEL GÜNDOĞAN V.H.K.İ (4)-MSB(ASAL GN.MD.LÜĞÜ) 86,403385 YEDEK 2

1646 240755 HASAN KARAKAŞ V.H.K.İ (4)-MSB(ASAL GN.MD.LÜĞÜ) 83,522120 YEDEK 3

1647 171931 ALİYE UCA V.H.K.İ (4)-MSB(ASAL GN.MD.LÜĞÜ) 81,101125 YEDEK 4

1648 169763 VELİ DARICI V.H.K.İ (5)-MSB(ASAL GN.MD.LÜĞÜ) 87,373484 ASİL 1

1649 191767 ESRA TUT V.H.K.İ (5)-MSB(ASAL GN.MD.LÜĞÜ) 85,570015 ASİL 2

1650 142723 NECİBE ÖZEL KIRKAN V.H.K.İ (5)-MSB(ASAL GN.MD.LÜĞÜ) 83,288715 YEDEK 1

1651 171953 SEVİNÇ ÖNAL V.H.K.İ (5)-MSB(ASAL GN.MD.LÜĞÜ) 81,837275 YEDEK 2

1652 130164 GÖKBEN YAMAN V.H.K.İ (5)-MSB(ASAL GN.MD.LÜĞÜ) 81,253915 YEDEK 3

1653 251143 SEHER ORHAN V.H.K.İ (5)-MSB(ASAL GN.MD.LÜĞÜ) 81,175645 YEDEK 4

1654 127884 NURHAN KÖKSAL V.H.K.İ (5)-MSB(ASAL GN.MD.LÜĞÜ) 80,390395 YEDEK 5

1655 173332 EYLEM ŞAHİN V.H.K.İ (5)-MSB(ASAL GN.MD.LÜĞÜ) 79,819810 YEDEK 6

1656 224509 MUSTAFA ÇETİN V.H.K.İ (6)-MSB(ASAL GN.MD.LÜĞÜ) 87,367180 ASİL 1

1657 134451 GALİP KUBATLI V.H.K.İ (6)-MSB(ASAL GN.MD.LÜĞÜ) 84,553510 YEDEK 1

1658 123465 MUHAMMET BİLAL KILIÇ V.H.K.İ (6)-MSB(ASAL GN.MD.LÜĞÜ) 84,176300 YEDEK 2

1659 148265 MEHMET BEKMEZCİ V.H.K.İ (6)-MSB(ASAL GN.MD.LÜĞÜ) 83,004210 YEDEK 3

1660 100429 SUNA ÖZDEMİR V.H.K.İ (7)-MSB(ASAL GN.MD.LÜĞÜ) 85,436272 ASİL 1

1661 219483 MUHAMMET KAYMAZ V.H.K.İ (7)-MSB(ASAL GN.MD.LÜĞÜ) 83,091260 YEDEK 1

1662 116350 AHMET UĞURTAY V.H.K.İ (8)-MSB(ASAL GN.MD.LÜĞÜ) 93,223890 ASİL 1

1663 219592 MERYEM TUNÇ V.H.K.İ (8)-MSB(ASAL GN.MD.LÜĞÜ) 83,867430 YEDEK 1

1664 108286 ŞEHRİBAN AVCI V.H.K.İ (8)-MSB(ASAL GN.MD.LÜĞÜ) 81,655595 YEDEK 2

1665 162282 TUĞBA AYTEN V.H.K.İ (9)-MSB(ASAL GN.MD.LÜĞÜ) 87,738880 ASİL 1

1666 108418 GÜNEŞ ÜNCÜ V.H.K.İ (9)-MSB(ASAL GN.MD.LÜĞÜ) 83,929625 YEDEK 1

1667 118114 MURAT TANRIKULU V.H.K.İ (9)-MSB(ASAL GN.MD.LÜĞÜ) 80,917750 YEDEK 2

1668 138645 İSMAİL KILIÇ V.H.K.İ (9)-MSB(ASAL GN.MD.LÜĞÜ) 79,236160 YEDEK 3

1669 246146 LATİFE EROĞLAN V.H.K.İ (10)-MSB(ASAL GN.MD.LÜĞÜ) 88,617920 ASİL 1

1670 224914 ŞİRİN AĞAÇ V.H.K.İ (10)-MSB(ASAL GN.MD.LÜĞÜ) 84,012465 YEDEK 1

1671 137859 İLYAS AKKOŞ V.H.K.İ (11)-MSB(ASAL GN.MD.LÜĞÜ) 90,093320 ASİL 1

1672 178557 LEYLA AYAZ V.H.K.İ (11)-MSB(ASAL GN.MD.LÜĞÜ) 89,484240 YEDEK 1

1673 217486 FERHAN KÖROĞLU V.H.K.İ (11)-MSB(ASAL GN.MD.LÜĞÜ) 84,061185 YEDEK 2

1674 127007 BERAT ÇETİNYAMAÇ V.H.K.İ (12)-MSB(ASAL GN.MD.LÜĞÜ) 84,207833 ASİL 1

1675 237196 ABDULLAH GÖK V.H.K.İ (12)-MSB(ASAL GN.MD.LÜĞÜ) 82,714855 YEDEK 1

1676 186810 OKAN KABUKCI V.H.K.İ (13)-MSB(ASAL GN.MD.LÜĞÜ) 90,340280 ASİL 1

1677 185907 GAMZE ŞEN V.H.K.İ (13)-MSB(ASAL GN.MD.LÜĞÜ) 85,832920 YEDEK 1

1678 228067 ORHAN YAŞAR V.H.K.İ (13)-MSB(ASAL GN.MD.LÜĞÜ) 83,705930 YEDEK 2

1679 174204 MERVE BAYRAK V.H.K.İ (13)-MSB(ASAL GN.MD.LÜĞÜ) 82,209745 YEDEK 3

1680 168676 MELİH ŞALLI V.H.K.İ (13)-MSB(ASAL GN.MD.LÜĞÜ) 81,182430 YEDEK 4

1681 236316 FUAT KOÇ V.H.K.İ (14)-MSB(ASAL GN.MD.LÜĞÜ) 89,649035 ASİL 1

1682 121562 NEŞE ÇETİNKAYA V.H.K.İ (14)-MSB(ASAL GN.MD.LÜĞÜ) 88,413775 YEDEK 1

1683 227077 MERT ONUR MERAL V.H.K.İ (14)-MSB(ASAL GN.MD.LÜĞÜ) 87,684935 YEDEK 2

1684 112383 MÜLİFER GÜRGÜN V.H.K.İ (14)-MSB(ASAL GN.MD.LÜĞÜ) 86,968835 YEDEK 3

1685 158364 SONGÜL AYGÜL V.H.K.İ (14)-MSB(ASAL GN.MD.LÜĞÜ) 80,936990 YEDEK 4

1686 255214 HACI AHMET ERCAN V.H.K.İ (15)-MSB(ASAL GN.MD.LÜĞÜ) 87,270630 ASİL 1

1687 183358 BERFİN YAMAN V.H.K.İ (15)-MSB(ASAL GN.MD.LÜĞÜ) 85,573465 YEDEK 1

1688 109324 MAZLUM ALPASLAN V.H.K.İ (15)-MSB(ASAL GN.MD.LÜĞÜ) 83,158020 YEDEK 2

1689 222203 KADİR BULUT V.H.K.İ (15)-MSB(ASAL GN.MD.LÜĞÜ) 82,360855 YEDEK 3

1690 131592 GÜLAY CEYLAN VERİ HAZIRLAMA KONTROL İŞLETMENİ-MSÜ 89,517685 ASİL 1

1691 224785 AYŞENUR DEVECİ VERİ HAZIRLAMA KONTROL İŞLETMENİ-MSÜ 85,999565 YEDEK 1

1692 253198 ESİN ERİŞTİ VERİ HAZIRLAMA KONTROL İŞLETMENİ-MSÜ 84,910170 YEDEK 2

1693 257435 OSMAN ÖZKAN VERİ HAZIRLAMA KONTROL İŞLETMENİ-MSÜ 83,051281 YEDEK 3

1694 111693 MELİKE YALNIZ VERİ HAZIRLAMA KONTROL İŞLETMENİ-MSÜ 80,654780 YEDEK 4

1695 151482 SEZAİ AKSAKAL VHKİ(1)-MSÜ 83,337195 ASİL 1

1696 230303 TURĞUT ERDAL VHKİ(1)-MSÜ 81,025215 ASİL 2

1697 258346 FADİME KORKMAZ VHKİ(1)-MSÜ 81,019025 ASİL 3

1698 216167 CEMİLE ÜSEL VHKİ(1)-MSÜ 80,300640 ASİL 4

1699 215198 EDA KARAHAN VHKİ(1)-MSÜ 79,389895 ASİL 5

1700 177413 KÜBRA DOĞRU VHKİ(1)-MSÜ 78,744400 ASİL 6

1701 244777 ÜMRAN SAVRAN VHKİ(1)-MSÜ 78,735975 ASİL 7

1702 204136 DERYA KANBUR VHKİ(1)-MSÜ 78,714035 ASİL 8

1703 207794 SEVİM BAYKARA VHKİ(1)-MSÜ 78,292690 ASİL 9

1704 251363 SEVİLAY GÜR VHKİ(1)-MSÜ 78,006635 ASİL 10

1705 130614 MEHMET BAYRAM VHKİ(1)-MSÜ 77,597450 YEDEK 1

1706 187286 GÖKHAN AKÇA VHKİ(1)-MSÜ 77,182345 YEDEK 2

1707 193884 BURCU TOY VHKİ(1)-MSÜ 77,028970 YEDEK 3

1708 162196 ADEM COMART VHKİ(1)-MSÜ 76,921135 YEDEK 4

1709 192660 LEYLA TÜRKOĞLU VHKİ(1)-MSÜ 76,469490 YEDEK 5

1710 199285 GÜLCAN ÇIRA VHKİ(1)-MSÜ 76,139980 YEDEK 6

1711 242544 İBRAHİM HALİL ATAN VHKİ(1)-MSÜ 76,056620 YEDEK 7

1712 244195 HATİCE ALTUN VHKİ(1)-MSÜ 75,942525 YEDEK 8

1713 105775 ŞULE İNCE VHKİ(1)-MSÜ 75,779550 YEDEK 9

1714 206333 SİBEL CENKCİ VHKİ(1)-MSÜ 75,739400 YEDEK 10

1715 225303 SERPİL SAKAR VHKİ(1)-MSÜ 75,572680 YEDEK 11

1716 113267 NESRİN TURGUT VHKİ(1)-MSÜ 75,316270 YEDEK 12

1717 198530 AYŞENUR IŞIK VHKİ(1)-MSÜ 75,025200 YEDEK 13

1718 122722 ZELİHA ÇAVUŞ VHKİ(1)-MSÜ 74,884960 YEDEK 14

1719 245063 AYŞEGÜL UÇAR VHKİ(1)-MSÜ 74,628455 YEDEK 15

1720 206683 NİGAR İÇİN VHKİ(1)-MSÜ 74,437655 YEDEK 16

1721 205596 ECE SİVAS VHKİ(1)-MSÜ 74,169015 YEDEK 17

1722 240195 ÖZNUR NALBANTOĞLU VHKİ(1)-MSÜ 73,602815 YEDEK 18

1723 194573 HİDAYET YILMAZ VHKİ(1)-MSÜ 73,377140 YEDEK 19

1724 200472 PERİHAN TIRLAK VHKİ(1)-MSÜ 72,875735 YEDEK 20

1725 224087 BURAK TAŞKIRAN VHKİ(1)-MSÜ 72,767850 YEDEK 21

1726 206715 SEVGİ GÜNEY VHKİ(1)-MSÜ 72,340645 YEDEK 22

1727 243996 DANYAL İNEGÖL VHKİ(1)-MSÜ 72,101490 YEDEK 23

1728 248898 AYŞE DEMİR VHKİ(1)-MSÜ 71,866170 YEDEK 24

1729 235206 ŞERİFE BULUT VHKİ(1)-MSÜ 71,717725 YEDEK 25

1730 223762 FİRDEVS AKYOL VHKİ(1)-MSÜ 71,235555 YEDEK 26

1731 192675 GÖNÜL YILMAZ VHKİ(1)-MSÜ 70,662955 YEDEK 27

1732 204804 AYFER KUŞCU VHKİ(1)-MSÜ 70,495205 YEDEK 28

1733 258712 AYSEL ÖZ VHKİ(2)-MSÜ 77,743970 ASİL 1

1734 257884 ORKİDE AYTAÇ VHKİ(2)-MSÜ 76,903240 YEDEK 1

1735 240990 ALİ KARA VHKİ(3)-MSÜ 91,921740 ASİL 1

1736 251064 MELEK DİNDAR VHKİ(4)-MSÜ 85,824825 ASİL 1

1737 138089 SEHER TUNÇAY VHKİ(4)-MSÜ 84,831675 YEDEK 1

1738 239008 FATMA BÜTÜN VHKİ(4)-MSÜ 82,518655 YEDEK 2

1739 129957 NİLÜFER ÇIDIK VHKİ(4)-MSÜ 77,574085 YEDEK 3

1740 105174 FATMA DİK VHKİ(4)-MSÜ 76,669960 YEDEK 4

