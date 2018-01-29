Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

MSB En Az Lise Mezunu Devlet Memuru Alımına Başvuranlar Dikkat! Hangi Durumlarda Başvurular Geçersiz?

Milli Savunma Bakanlığı, Genel Kurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesine devlet memuru alımı için başvuru işlemleri 28 Aralık 2017 tarihinde başladı.

banner396

MSB En Az Lise Mezunu Devlet Memuru Alımına Başvuranlar Dikkat! Hangi Durumlarda Başvurular Geçersiz?

Milli Savunma Bakanlığı, Genel Kurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesine devlet memuru alımı için başvuru işlemleri 28 Aralık 2017 tarihinde başladı.

29 Ocak 2018 Pazartesi 19:51
MSB En Az Lise Mezunu Devlet Memuru Alımına Başvuranlar Dikkat! Hangi Durumlarda Başvurular Geçersiz?
banner400

MSB En Az Lise Mezunu Devlet Memuru Alımına Başvuranlar Dikkat! Hangi Durumlarda Başvurular Geçersiz?

Milli Savunma Bakanlığı, Genel Kurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesine devlet memuru alımı için başvuru işlemleri 28 Aralık 2017 tarihinde başladı. MSB'den yapılan duyuruda 398 memur alınacağı bildirilmiş fakat daha sonra yapılan güncelleme ile MSÜ kadroları da ilgili alıma dair yayımlanan başvuru kılavuzuna ilave edilmişti.

TÜM MEMUR ALIMLARINA GÖZ ATMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

12 Şubat 2018 tarihine kadar devam edecek başvuru sürecinde adayların dikkat etmeleri gereken hususlar Milli Savunma Bakanlığı'nca açıklandı. Sınavla ilgili genel hususları ve detayları barındıran başvuru kılavuzunda adayların başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunmaları halinde sınavı kazanmaları ve atamaya hak kazanmaları durumunda dahi atamanın iptal edileceği belirtildi.

Ayrıca adayların aşağıdaki şartların tamamını yerine getirmesi gerekiyor : 

BAŞVURU YAPMADAN ÖNCE!

MSB Memur alımı için başvuru işlemleri www.msb.gov.tr adresinden devam ediyor. Adayların başvuru işlemlerini yerine getirmeden önce bakanlık tarafından paylaşılan kılavuzu dikkatle incelemesi çok önemli. Başvuru Kılavuzuna göz atmak için lütfen TIKLAYIN.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
MsbMsb Sivil MemurSivil Memur Alımları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TBMM'ye Memur Alınacak ! (O Bölümlerden Mezun Adaylar Başvurabilir)
TBMM'ye Memur Alınacak ! (O Bölümlerden Mezun Adaylar Başvurabilir)
SGK Dolgun Ücretle Sözleşmeli Personel Alıyor! Maaşlar ve Başvuru Şartları
SGK Dolgun Ücretle Sözleşmeli Personel Alıyor! Maaşlar ve Başvuru Şartları
İçişleri Bakanlığı Görevde Yükselme Sınav İlanı Yayımlandı
İçişleri Bakanlığı Görevde Yükselme Sınav İlanı Yayımlandı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim