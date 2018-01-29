MSB En Az Lise Mezunu Devlet Memuru Alımına Başvuranlar Dikkat! Hangi Durumlarda Başvurular Geçersiz?

Milli Savunma Bakanlığı, Genel Kurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesine devlet memuru alımı için başvuru işlemleri 28 Aralık 2017 tarihinde başladı. MSB'den yapılan duyuruda 398 memur alınacağı bildirilmiş fakat daha sonra yapılan güncelleme ile MSÜ kadroları da ilgili alıma dair yayımlanan başvuru kılavuzuna ilave edilmişti.

TÜM MEMUR ALIMLARINA GÖZ ATMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

12 Şubat 2018 tarihine kadar devam edecek başvuru sürecinde adayların dikkat etmeleri gereken hususlar Milli Savunma Bakanlığı'nca açıklandı. Sınavla ilgili genel hususları ve detayları barındıran başvuru kılavuzunda adayların başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunmaları halinde sınavı kazanmaları ve atamaya hak kazanmaları durumunda dahi atamanın iptal edileceği belirtildi.

Ayrıca adayların aşağıdaki şartların tamamını yerine getirmesi gerekiyor :

BAŞVURU YAPMADAN ÖNCE!

MSB Memur alımı için başvuru işlemleri www.msb.gov.tr adresinden devam ediyor. Adayların başvuru işlemlerini yerine getirmeden önce bakanlık tarafından paylaşılan kılavuzu dikkatle incelemesi çok önemli. Başvuru Kılavuzuna göz atmak için lütfen TIKLAYIN.

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