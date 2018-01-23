MSB Dış Kaynaktan Subay Alım İlanı Yayımlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Hukuk fakültesi mezunlarından hukuk sınıfı subay alımı için başvuru kılavuzunu yayımladı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, başvuruların 9 Şubat 2018 tarihine kadar süreceği belirtilirken, başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki şartları yerine getirmesi gerektiği belirtildi.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Milli Savunma Bakanlığı Dış Kaynaktan hukuk sınıfı subay alımı için başvuru işlemleri www.msb.gov.tr adresinden gerçekleşecek. Subay alımı için sınav ve değerlendirme aşamaları Mart ile Mayıs 2018 döneminde gerçekleşecek. Adaylar yazılı sınav, kayıt kabul, fiziki değerlendirme, fiziki yeterlilik, kişilik değerlendirme, mülakat, genel sağlık muayenesi ve arşiv araştırması ile güvenlik soruşturması aşamalarından geçecekler.

DİĞER BÖLÜM MEZUNLARI İÇİN ALIM YAPILACAK MI?

Diğer sınıflar için yeni ilanların da yayımlanması bekleniyor. Dış Kaynaktan Subay ve Astsubay alımlarını yakından takip etmek, diğer adaylarla iletişime geçmek için TIKLAYIN.

(1) Genel Başvuru Şartları:

(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(b) Kamusal hakları kullanmaktan geçici veya süreli yoksun bırakılmamış olmak,

(c) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkum olmamak, soruşturma veya kovuşturma altında olmamak.

(ç) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

(d) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

(e) Erkek adaylar için yedek subay olma koşullarını taşımak.

(f) Subay naspedilmek için 926 sayılı TSK Personel Kanunu’ndaki şartları taşımak.

(g) Yapılacak sınav ve mülakatta yeterli not almış olmak, (ğ) Dış kaynaktan başvuran adaylar için TABLO-1’de yer alan branşlarda Fiziki Yeterlilik Testinde (FYT), iç kaynaktan başvuran adaylar için TSK Beden Eğitimi ve Spor Yönergesi (MY 170-1 (C))’nde yer alan çizelgelere ve yaş durumuna göre Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testinde (FYDT) başarılı olmak.

(h) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak.

(2) Öğrenim ile İlgili Şartlar: (a) Türkiye’deki hukuk fakültelerinden veya denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı bir hukuk fakültesinden mezun olmak, (b) Herhangi bir bakanlık veya kuruluşa karşı mecburi hizmeti olmamak ve kazandığı mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt etmek. (3) Yaş ile İlgili Şartlar (Sadece dış kaynaktan başvuracak erkek ve kadın adaylar için): 01 Ocak 2018 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

(a) Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmamak (01 Ocak 1991 ve

daha sonraki tarih doğumlular),

(b) Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmamak

(01 Ocak 1986 ve daha sonraki tarih doğumlular),

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