MKE Proje ile Sınırlı Sınavsız Personel Alabilecek

Dün yayımlanan iki yeni KHK ile birlikte SSM ve MKE'ye sınavsız personel alma yetkisi verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarının son zamanlarda merkezi atamalarla değil de açıktan personel alımı yapmaları büyük eleştirilere neden oluyordu. Yeni KHK'da da özel ihtisas da gerektirse herhangi bir sınav şartı konulmaksızın personel alınabilmesine dair yetki tanınması adayların moralini bozdu. MKE ile ilgili 696 Sayılı KHK'da yer alan ilgili madde aşağıdaki gibi ;

MADDE 125- 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu iktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 1- Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, özel bilgi ve ihtisas gerektiren işlerde diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin hükümlerine tabi olmaksızın ilgili yıl genel yatırım ve finansman kararnamesinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde proje süresi ile sınırlı olmak üzere sözleşmeli personel istihdam edebilir. Bu kapsamda istihdam edilen personel, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel

Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır."

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