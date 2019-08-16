Milyonlarca memur ve memur emeklisinin zam oranı belli oluyor

Hükümet ve memur sendikaları, 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında bugün tekrar toplanıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile sendika temsilcilerinin katılacağı Reşat Moralı Salonu'nda saat 14.30'da gerçekleşecek toplantıda hükümet zam teklifini sunacak.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?



Hükümet ve Memur-Sen tarafındaki pazarlıkların son tarihi 20 Ağustos olarak belirlendi. 20 Ağustos’ta zam oranına ilişkin mutabakata varılmazsa hakem kuruluna başvurulacak ve hakem kurulu 5 gün içinde zamma ilişkin kararını açıklayacak.



MEMUR-SEN NE KADAR ZAM İSTİYOR?



Memur-Sen taban aylığına 200 lira seyyanen zam, 2020 yılı için yüzde 8+7, 2021 yılı için 6+6 zam ve 2020 yılı için yüzde 3, 2021 yılı için ise yüzde 2 oranında refah payı talebinde bulundu.



'KABUL EDİLEBİLİR TEKLİF BEKLİYORUZ'



Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, dün yaptığı açıklamada bugünkü toplantıya Kamu İşveren Heyeti'nin zam teklifiyle geleceğini belirterek " Kamu İşveren Heyeti'nin bizim için müzakere edilebilir, kabul edilebilir bir teklifle masaya gelmesini temenni ediyoruz" demişti.

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