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Milli Savunma Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak - Son Başvuru Tarihi 25 Mayıs

Milli Savunma Bakanlığı 25 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı için başvuru süreci 25 Mayıs 2018 tarihinde sona erecek.

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Milli Savunma Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak - Son Başvuru Tarihi 25 Mayıs

Milli Savunma Bakanlığı 25 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı için başvuru süreci 25 Mayıs 2018 tarihinde sona erecek.

20 Mayıs 2018 Pazar 13:30
Milli Savunma Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak - Son Başvuru Tarihi 25 Mayıs

Milli Savunma Bakanlığı tarafından geçtiğimiz haftalarda yayımlanan Sözleşmeli Personel alımı sınav duyurusunda alımla ilgili, "Kararnamenin EK 6'ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8’inci maddesi uyarınca, Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre toplam 25 (yirmibeş) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. Adaylara yapılacak tüm tebligat/duyurular (Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan ve bu suretle işlemleri sonlandırılan adayların bilgilendirilmesi dâhil) Millî Savunma Bakanlığının “www.msb.gov.tr” internet adresi üzerinden yapılacak ve yapılan duyurularla ilgili adayların e-posta adreslerine bildirim yapılacaktır." ifadelerine yer verilmişti.

MEZUNİYET ŞARTI

Bilişim Personeli Alımı için gerçekleştirilecek sınava başvuruda bulunmak isteyen adayların Fakültelerin  dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması ve aşağıdaki diğer şartları yerine getirmesi gerekiyor.

Başvuruda bulunan adaylardan ayrıca tecrübe şartını yerine getirmesi de talep ediliyor. Başvuru Genel Şartları Şu Şekilde : 

Başvuru özel şartları ve diğer detaylara erişim için lütfen TIKLAYINIZ.

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