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Milli Savunma Bakanlığı Sivil Memur Alımına Yoğun İlgi (Lise, Önlisans, Lisans)

Milli Savunma Bakanlığı'nın , Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarına gerçekleştireceği sivil memur alım ilanı yayımlandığı andan itibaren memur adaylarının en büyük ilgisini kazanan ilan olarak öne çıktı. MSB Memur alımı hakkında merak edilenler, memur alımı başvuru sayfası ve daha fazlası kpss cafe adresinde.

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Milli Savunma Bakanlığı Sivil Memur Alımına Yoğun İlgi (Lise, Önlisans, Lisans)

Milli Savunma Bakanlığı'nın , Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarına gerçekleştireceği sivil memur alım ilanı yayımlandığı andan itibaren memur adaylarının en büyük ilgisini kazanan ilan olarak öne çıktı. MSB Memur alımı hakkında merak edilenler, memur alımı başvuru sayfası ve daha fazlası kpss cafe adresinde.

29 Aralık 2017 Cuma 14:02
Milli Savunma Bakanlığı Sivil Memur Alımına Yoğun İlgi (Lise, Önlisans, Lisans)

Milli Savunma Bakanlığı Sivil Memur Alımına Yoğun İlgi (Lise, Önlisans, Lisans) 

Milli Savunma Bakanlığı'nın , Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarına gerçekleştireceği sivil memur alım ilanı yayımlandığı andan itibaren memur adaylarının en büyük ilgisini kazanan ilan olarak öne çıktı. Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesi (www.msb.gov.tr) üzerinden dün öğle saatlerinde yayımlanan ilanda , Bakanlık, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarına en az lise mezunu 396 kişi alınacağı belirtildi. 

Peki Sivil Memur alımı başvuruları hangi tarihlerde yapılacak, alım için başvuru şartları neler, başvuru formu nereden ve nasıl doldurulacak? tüm bu soruların cevapları ve daha fazlası kamu personeli adaylarının google play verilerine göre en beğendiği sitesi kpsscafe.com.tr adresinde. Milli Savunma Bakanlığı'nın sivil memur alımı için başvuru işlemleri 28 Aralık 2017 tarihi itibariyle başladı. 

BAŞVURULAR 12 ŞUBAT'A KADAR DEVAM EDECEK

Başvurular 12 Şubat 2018 tarihine kadar www.msb.gov.tr adresindeki başvuru formunun doldurulması şeklinde gerçekleşecek. Başvuruda bulunmak isteyen adayların KPSS'ye girmiş olması ve başvuru kılavuzunda belirtilen özel ve genel şartları yerine getirebiliyor olması gerekiyor. Başvuru kılavuzuna erişim için lütfen aşağıdaki linki takip edin. 

İLAN YAYIMLANDIĞI ANDA ADAYLAR SİTEYE AKIN ETTİ

Başvuru sayfası dün yayımlanan ilanın hemen ardından aşırı yoğunluk nedeniyle saatlerce kapalı kaldı. Uzun süredir merkezi atamalardan umduğunu bulamayan adayların ilgi gösterdiği alımlar için an itibariyle başvurular kabul ediliyor.

MEMUR ADAYLARI TARTIŞIYOR

Kamu Personeli adaylarının yardımlaşma grubu olan Kamu Personeli Alımları isimli yardımlaşma grubunda adaylar kadrolar ve başvuru şartlarıyla ilgili tartışıyor. Adaylar "https://www.facebook.com/groups/233508350416977/" adresine abone olarak kafalarına takılan soruları diğer adaylarla paylaşıyor, sohbet ediyorlar.

TÜM BAŞVURU ŞARTLARI VE KONTENJAN BİLGİSİ İÇİN TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 29.12.2017 14:09
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Mirac 5 saat önce

Nasil basvuru yapacaz

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