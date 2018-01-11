Milli Savunma Bakanlığı'na 498 Sivil Memur Alınacak! (Son Başvuru Tarihi, Başvuru Şartları)

Milli Savunma Bakanlığı'na 498 Sivil Memur Alınacak !

Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile geçtiğimiz gün yapılan düzenlemeyle Milli Saunma Üniversitesine 498 Memur alımı yapılacak.

Memur alımları için başvuru işlemleri Bakanlığın resmi internet sayfası üzerinden online olarak gerçekleştirilebiliyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden geçtiğimiz günlerde yapılan duyuruda çeşitli pozisyonlarda 398 memur alımı yapılacağı, bu alımlar için başvuruların 12 Şubat 2018 tarihine kadar www.msb.gov.tr adresinden kabul edileceği belirtilmişti.

Geçtiğimiz gün yayımlanan KHK ile birlikte Milli Savunma Üniversitesi'ne de 100 kadro ihdas edilmesiyle birlikte Bakanlığın alım için ilan ettiği başvuru kılavuzunda da değişikliğe gidildi. Eklenen kadrolar da başvuru kılavuzunda yer aldı. İlgili Haberimize göz atmak için TIKLAYIN Alımlara ilişkin kafanıza takılanları sorabileceğiniz, diğer memur adaylarıyla arkadaş olup sohbet edebileceğiniz grubumuza katılmak için TIKLAYIN.

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