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Milli Savunma Bakanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alacak (Başvuru Nasıl Yapılır?)

Milli Savunma Bakanlığı'nın sivil memur alımı ile ilgili duyuru geçtiğimiz günlerde yayımlanmış, yayımlandığı gün MSB'nin sitesine yoğunluk nedeniyle girişler zorlaşmıştı. 398 kişilik alımda (Lise, Önlisans, Lisans) koruma ve güvenlik görevlisi alımı kontenjanı da yer alıyor.

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Milli Savunma Bakanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alacak (Başvuru Nasıl Yapılır?)

Milli Savunma Bakanlığı'nın sivil memur alımı ile ilgili duyuru geçtiğimiz günlerde yayımlanmış, yayımlandığı gün MSB'nin sitesine yoğunluk nedeniyle girişler zorlaşmıştı. 398 kişilik alımda (Lise, Önlisans, Lisans) koruma ve güvenlik görevlisi alımı kontenjanı da yer alıyor.

01 Ocak 2018 Pazartesi 13:35
Milli Savunma Bakanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alacak (Başvuru Nasıl Yapılır?)

Milli Savunma Bakanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alacak (Başvuru Nasıl Yapılır?)

Milli Savunma Bakanlığı'nın sivil memur alımı ile ilgili duyuru geçtiğimiz günlerde yayımlanmış, yayımlandığı gün MSB'nin sitesine yoğunluk nedeniyle girişler zorlaşmıştı. 398 kişilik alımda (Lise, Önlisans, Lisans) koruma ve güvenlik görevlisi alımı kontenjanı da yer alıyor. Peki Kimler Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak alınacak? Başvuru Şartları neler? İşte detaylar. Milli Savunma Bakanlığı en az lise ve dengi okullardan mezun personel alımına hazırlanıyor. Ön başvuru işlemleri geçtiğimiz günlerde www.msb.gov.tr adresi üzerinden başladı. 

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KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Bu alımlar içerisinde 12 kişilik Koruma ve Güvenlik Görevlisi Kontenjanı da bulunuyor. Alım Bakanlığın merkez teşkilatı için gerçekleşecek. Başvuruda bulunacak adayların başvuru genel şartlarının yanı sıra en Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik ön lisans programlarının birinden mezun olup 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun gereğince Özel Güvenlik Sertifikasına sahip olmak. Ön lisans mezunu yeterli sayıda personel başvurmadığı taktirde; Lise veya dengi okul mezunu olup 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun gereğince Özel Güvenlik Sertifikasına sahip olması gerekiyor.

BAŞVURULAR NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

Başvuru işlemleri 12 Şubat 2018 tarihine kadar Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden devam edecek. Başvuru sürecine ilişkin aklınıza takılanları sorabileceğiniz, diğer adaylarla tanışabileceğiniz grubumuza katılmak için TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 01.01.2018 13:40
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