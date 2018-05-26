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MHP'nin Beyannamesinde Uzman Çavuşlara, EGM ve Sağlık Personellerine Müjde

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli seçim beyannamesini açıkladı. Açıklanan beyannamede uzman çavuşlara kadro, sağlık ve EGM personellerine de özlük hakları müjdesi geldi.

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MHP'nin Beyannamesinde Uzman Çavuşlara, EGM ve Sağlık Personellerine Müjde

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli seçim beyannamesini açıkladı. Açıklanan beyannamede uzman çavuşlara kadro, sağlık ve EGM personellerine de özlük hakları müjdesi geldi.

26 Mayıs 2018 Cumartesi 15:38
MHP'nin Beyannamesinde Uzman Çavuşlara, EGM ve Sağlık Personellerine Müjde

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün düzenlenen tören ile seçim beyannamesini açıkladı.

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi için seçim beyannamesi Ankara Spor Salonu'nda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, uzman çavuşlara, emniyet ve sağlık personellerine müjdeli haberi de verdi.

MHP'nin seçim beyannamesinde uzman çavuşların tümünün kadroya alınması. Özlük hakları ile mali ve sosyal durumlarının iyileştirilmesi ve Emniyet çalışanlarının özlük haklarının iyileşmesi yer alıyor. Bu beyannamede personellerin haftalık 40 saatin üzerinde mesai verilmesi. öngörülüyor Öte yandan beyannamede sağlık çalışanlarına yıpranma payı verilmesi de ön görülüyor.

MHP'nin seçim beyannamesi iki bölümden oluşuyor. İlk bölümünde 15 Temmuz darbe girişiminin ardından halk oylamasına giden süreç ve cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin gerekçeleri ve neler getirdiği ile Cumhur İttifakı'nın hedefleri yer alıyor. Bahçeli, bildirgeyi açıklarken "İşte Milliyetçi Hareket, işte fazilet, işte adam gibi adamlık" dedi. Bahçeli'nin bu sözlerini salonda bulunanlar ayakta alkışladı.

Siz de bu konudaki düşüncelerinizi aşağıdaki yorum kısmından paylaşabilirsiniz.

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 26.05.2018 15:26
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