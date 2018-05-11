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Meteoroloji'den Flaş Uyarı! 3 Saat Sürecek Tedbirli Olun

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika uyarısına göre, Ankara'da bugün 13.00 ile 16.00 arası sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

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Meteoroloji'den Flaş Uyarı! 3 Saat Sürecek Tedbirli Olun

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika uyarısına göre, Ankara'da bugün 13.00 ile 16.00 arası sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

11 Mayıs 2018 Cuma 13:25
Meteoroloji'den Flaş Uyarı! 3 Saat Sürecek Tedbirli Olun

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika uyarısına göre, Ankara'da bugün 13.00 ile 16.00 arası sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Uzmanlar, 3 saat sürmesi beklenen sağanak yağış sebebiyle tedbirli olunması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu. Geçtiğimiz hafta Keçiören'de Mamak'ta meydana gelen sel felaketi çok sayıda ev, iş yeri ve otomobilin hasar almasına , 6 vatandaşımızın da yaralanmasına sebep olmuştu. İç Anadolu'da hafta sonuna kadar ara ara sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Pazar gününden sonra açık bir gökyüzü iç anadoludaki vatandaşları bekliyor.

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Son Güncelleme: 11.05.2018 13:27
Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiMeteoroloji Son Dakika
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