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Meral Akşener : Atanamayan İşsiz Gençlerle İttifak Yaptık

İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener, Partisinin Batman il Başkanlığı açılış töreninde Batman'lılarla bir araya geldi.

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Meral Akşener : Atanamayan İşsiz Gençlerle İttifak Yaptık

İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener, Partisinin Batman il Başkanlığı açılış töreninde Batman'lılarla bir araya geldi.

14 Nisan 2018 Cumartesi 17:23
Meral Akşener : Atanamayan İşsiz Gençlerle İttifak Yaptık

Burada gündemdeki meselelere ilişkin konuşan Akşener, Atanamayan gençlerle ilgili de konuştu. Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini söyleyen Akşener, İYİ Parti iktidarı döneminde atanamayan genç sorunu kalmayacağını, işsiz gençlerle ilgili çalışmaların sürdüğünü söyledi.

ATANAMAYAN GENÇLERLE, POLİSİMİZLE, JANDARMAMIZLA, ASKERİMİZLE, ÇİFTÇİMİZLE İTTİFAK YAPTIK

İttifak iddialarıyla ilgili de konuşan İYİ Parti Lideri, "Haksızlığa uğrayan genç kardeşlerimizle ittifak yaptık. Biz üniversite mezunu olup KPSS'ye girip, AK Partiden kağıt getiremeyen mezun işsiz gençlerimizle ittifak yaptık. Onların anne ve babalarıyla ittifak yaptık.  Biz kocasının işsiz kalıp kalmayacağını bilemeden akşam kocasını bekleyen ev kadınlarımızla ittifak yaptık, biz bitirilen hayvancılığın, çiftçiliğin bedelini ödeyen gariban çiftçimizle ittifak yaptık. Biz hırsızlığın karşısında dur kardeşim diyenle ittifak yaptık. Biz atanamayan öğretmenlerimizle, OHAL tazminatları ödenmeyen memurumuz, polisimizle, jandarmamızla ittifak yaptık. Biz çocuklarına gemicik alanlarla değil, o gemiciklerin parasını ödemek zorunda kalan vatandaşlarımızla ittifak yaptık.

TÜRKİYE HAKSIZLIKLARI GİDERMEK ZORUNDADIR

Türkiye haksızlıkları gidermek zorundadır. Gençler karar verirse işlem tamam. Bakın şimdi 2,5 senedir dolaşıyoruz, Önce Başbakan Meral dediniz, iki Başbakan eskittiniz, Şimdi Başkan Meral diye bağrıyorsunuz, korkarım ki başka biri (Güle Güle işareti yaptı) yapacak. Onun için korkutmayın muhteremleri. Suriye'nin, Irak'ın istikrarsızlaşmış olması, bizim insanlarımızın fakirleşmesine sebep olmuştur. Bölgemiz istikrara kavuştuğu halde Türkiye'miz istikrara kavuşacaktır. 

KPSSCAFE- ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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