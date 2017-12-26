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Meral Akşener 'AK Parti'den Kağıt Getirmeyen Kadro Alabilir Mi?'

İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener, Taşeron işçilerin kamuda istihdamıyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Meral Akşener, Taşeron işçilerin kamuya mülakatla alınacağını, AK Partiden kağıt getirmeyen taşeronların kadro almasının zor olduğunu iddia etti. Taşeron kadro son dakika bugün neler oldu?

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Meral Akşener 'AK Parti'den Kağıt Getirmeyen Kadro Alabilir Mi?'

İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener, Taşeron işçilerin kamuda istihdamıyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Meral Akşener, Taşeron işçilerin kamuya mülakatla alınacağını, AK Partiden kağıt getirmeyen taşeronların kadro almasının zor olduğunu iddia etti. Taşeron kadro son dakika bugün neler oldu?

26 Aralık 2017 Salı 16:50
Meral Akşener 'AK Parti'den Kağıt Getirmeyen Kadro Alabilir Mi?'

İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener, Taşeron işçilerin kamuda istihdamıyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Meral Akşener, Taşeron işçilerin kamuya mülakatla alınacağını, AK Partiden kağıt getirmeyen taşeronların kadro almasının zor olduğunu iddia etti.

Aksaray'da partisinin il binasının açılışında konuşan Meral Akşener, Taşeron işçilerle ilgili kadro sürecinde adam kayırma olmaması gerektiğini söyledi. Akşener, "Taşeron işçilerin kadroya alınması doğrudur, ama zaten bütün partiler bunu istiyor; getirsenize Meclis’e. Şimdi de bu işçi alımına mülakat getirdiler. 

AKP’den kâğıt getirmeyen adamın alınması mümkün mü? Hayır. Dürüst olun, yandaş kayırmayın. Kul hakkı yiyorsunuz, kul hakkı!Yandaş kayıracağım diye 350 milyon Euro’luk köprüyü 1 milyar Euro’ya verir, o paradan da cebinize pay ayırırsınız. Dolar bazlı ödeme ve hazine garantisi verir, sonra da zararı vergiyle, zamla bu aziz milletin sırtından çıkarırsınız. Haram zıkkım olsun!" dedi.

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Son Güncelleme: 26.12.2017 16:53
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