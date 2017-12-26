Meral Akşener 'AK Parti'den Kağıt Getirmeyen Kadro Alabilir Mi?'

İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener, Taşeron işçilerin kamuda istihdamıyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Meral Akşener, Taşeron işçilerin kamuya mülakatla alınacağını, AK Partiden kağıt getirmeyen taşeronların kadro almasının zor olduğunu iddia etti.

Aksaray'da partisinin il binasının açılışında konuşan Meral Akşener, Taşeron işçilerle ilgili kadro sürecinde adam kayırma olmaması gerektiğini söyledi. Akşener, "Taşeron işçilerin kadroya alınması doğrudur, ama zaten bütün partiler bunu istiyor; getirsenize Meclis’e. Şimdi de bu işçi alımına mülakat getirdiler.

AKP’den kâğıt getirmeyen adamın alınması mümkün mü? Hayır. Dürüst olun, yandaş kayırmayın. Kul hakkı yiyorsunuz, kul hakkı!Yandaş kayıracağım diye 350 milyon Euro’luk köprüyü 1 milyar Euro’ya verir, o paradan da cebinize pay ayırırsınız. Dolar bazlı ödeme ve hazine garantisi verir, sonra da zararı vergiyle, zamla bu aziz milletin sırtından çıkarırsınız. Haram zıkkım olsun!" dedi.

HAFTANIN DİKKAT ÇEKENİ (POMEM MÜLAKAT SORULARI)



POMEM'DE ADAYLARA HANGİ SORULAR SORULUYOR? CEVAPLAR İÇİN TIKLAYIN



Kamuya Personel Alımları, gündemdeki son dakika gelişmeleri, ekonomi haberleri ve daha fazlasını yakından takip etmek için kpsscafe.com.tr'nin mobil uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz.



DAHA FAZLA BİLGİ, DAHA FAZLA ARKADAŞ

Memur alımlarıyla ilgili tüm gelişmeleri yakından takip edebileceğiniz, diğer memur adaylarıyla sohbet edip, bilgi alışverişinde bulunabileceğiniz facebook grubumuza aşağıdaki linkten erişim sağlayabilirsiniz

Facebook grubuna katılım için TIKLAYIN.

TÜM PERSONEL ALIM İLANLARINA ERİŞ

DPB , Resmi Gazete ve Kurumların internet sitelerinde bugün ve daha önce yayımlanan tüm memur alım ilanlarına ve özel sektör personel alımı duyurularına göz atmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanın.

YENİ MEMUR ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYIN

Twitter'daki personel atama haberlerini takip etmek, buradaki kampanyalara katılmak, memur adaylarıyla birlik olarak sesinizi duyurmak istiyorsanız Türkiye'nin lider memur adayı sitesi kpsscafe'nin twitter sayfasını beğenin ve gündemi yakından takip edin. Katılım için TIKLAYIN.