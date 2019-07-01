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Memurun zam talebi belli oldu !

Özellikle yerel seçimlerin ardından yağmur gibi yağan zamlar üzerine memurlar da maaşları için zam beklentisini yükseltti. Sağlık-Sen, yüzde 20+15 zam istedi.

Memurun zam talebi belli oldu !

Özellikle yerel seçimlerin ardından yağmur gibi yağan zamlar üzerine memurlar da maaşları için zam beklentisini yükseltti. Sağlık-Sen, yüzde 20+15 zam istedi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:12
Memurun zam talebi belli oldu !

Elektrik, doğalgaz, çay, şeker ve akaryakıt başta olmak üzere birbiri ardına gelen zamlar ağustosta toplu pazarlık masasına oturmaya hazırlanan memurların zam beklentisini yükseltti. İktidar ile zam pazarlığını yürütecek olan Memur-Sen'in seçim sonrası yapılan zamlardan sonra, memurlardan gelen beklenti üzerine tekliflerini gözden geçirdiği belirtilirken, masa dışında tutulan sendikalardan ilk zam işaretleri geldi.

Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer'in haberine göre bağımsız Sağlık-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktar, memur ve emeklilerinin 2020- 2021 yıllarında alacağı zam ve sosyal destek ödemelerinin belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerinin ağustos ayında yapılacağına dikkat çekerek, “Ekonomide yaşanan kriz, birbiri ardına gelen zamlar ve dövizdeki hareketler nedeniyle memurun alım gücü ciddi oranda düştü. Hükümetin kayıpları telafi edecek bir zam vermesi gerekiyor. Sendika olarak 2020 yılı 6 aylık dönemleri için yüzde 20+15, 2021 yılı için ise yüzde 15+15 zam talep etmekteyiz” dedi. Zam pazarlığı görüşmelerinde 3 milyon 33 bin memur ile 2 milyon 56 bin memur emeklisinin zam ve sosyal destek ödemeleri belirleneceğini belirten Başkan Bayraktar, talep ettikleri zam oranının memurların yıllardır yaşadıkları hak kayıplarını tam olarak telafi etmeye yetmeyeceğini, ancak bir bölümünü karşılayabileceğini söyledi. Bayraktar, toplu sözleşme imzalamaya yetkili olan Memur- Sen'i de memurların sesi olmaya davet ederken, “Önceki yıllarda kapalı kapılar ardında varılan zam mutabakatları bize gösterdi ki zam taleplerinde yetkili konfederasyon sadece mevcut iktidarın talepleri doğrultusunda hareket etmektedir. Bu da sayıları 5 milyona ulaşan memur ve emeklisinin her yıl ciddi mağduriyetler yaşamasına kapı aralamaktadır. Bu nedenle masaya oturacak konfederasyon yetkililerinden memurları mağdur etmeyecek bir zam kararının altına imza atmalarını istiyoruz” dedi.

3600 EK GÖSTERGE SÖZÜ TUTULSUN

Bağımsız Sağlık-Sen Başkanı Mehmet Bayraktar, toplu sözleşmelerin iki yıllığına imzalanmasının hak kayıplarına yol açtığını, sözleşmelerin yıllık yapılması gerektiğini de belirtirken, enflasyon öngörüleri tutmadığı için memurların yıl boyunca enflasyon karşısında ezildiğini ifade etti. Vergi dilimlerinin de memurların gelirlerinde ciddi kayıplara yol açtığına dikkat çeken Bayraktar, 3600 ek gösterge sözünün de toplu sözleşme öncesinde yasalaştırılarak yerine getirilmesini istedi.
 

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Sözcü

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memurun zam talebi belli oldu
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